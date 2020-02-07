11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ощутите атмосферу Рима на индивидуальной фотопрогулке. Запечатлейте лучшие моменты у знаковых мест столицы и получите ценные советы по городу
Эта индивидуальная фотопрогулка проведет вас по самым знаковым местам Рима, включая фонтан Треви, Испанскую лестницу и Колизей. Участники смогут не только насладиться видами, но и узнать о жизни и культуре читать дальшеуменьшить
города.
Прогулка подарит множество впечатлений и уникальные фотографии, которые останутся с вами на долгие годы.
Вы получите 150-200 исходных фото и 10 обработанных снимков, а также рекомендации по местам для отдыха и покупок
Я запечатлею вас на фоне «визитных карточек» города — у волшебного фонтана Треви, Испанской лестницы, легендарного Колизея, белоснежной Венецианской площади и окруженного грандиозной колоннадой собора святого Петра в Ватикане, созданного руками гениев Микеланджело и Бернини. Вы увидите места, где снимали всеми любимые итальянские фильмы: Римские Каникулы, Сладкая Жизнь и Безумно Влюбленный. Впечатлитесь сказочными панорамами с великолепной Виллы Боргезе и разгадаете тайну старинного замка.
О Риме с любовью
Я помогу вам ощутить душу и сердце Рима с его уютными улочками, величественными площадями, многовековой историей и потрясающей кухней. Расскажу о жизни и менталитете местных, посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать настоящее свежее мороженое и поужинать в приятной атмосфере. А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками.
Организационные детали
После экскурсии я отправлю вам 150-200 исходных фото (в течение 24 часов) + 10 в художественной обработке (срок обработки — до 10 дней)
Мы можем продлить фотопрогулку на 1 час, стоимость дополнительного часа — 100 евро. В этом случае вы получите 300-400 фото + 20 в художественной обработке.
Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
По вашему желанию я могу организовать фотопрогулку на машине (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 52 туристов
Приветствую всех из Рима! Меня зовут Катерина, я из Санкт-Петербурга. Последние три года живу в Вечном городе и занимаюсь профессиональной фотографией. С радостью поделюсь лучшими местами итальянской столицы и запечатлею ваше знакомство с ними.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Н
Надежда
Фотопрогулка подойдёт тем, кто хочет сделать фотографии красивые и профессиональные на фоне достопримечательностей Рима. Мне очень понравилось гулять и «работать» с Катей. Располагает сразу, а для естественных фото это важно. читать дальшеуменьшить
Скорость выполнения заказа и качество фотографий мне тоже понравилось. Я часто делаю фотосессии и у меня есть свой фотограф в городе, где живу, пишу это, чтобы было понятно, что я придирчива к качеству. А фото Кати мне действительно понравились, она смогла ухватить именно то, что не все фотографы видят и чувствуют даже во второй раз, Кате удалось сразу и всего за час совместного времени. Благодарю ещё раз 🙌
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Анастасия
Фотопрогулка в Риме была запланирована еще летом и я очень ее ждала. И Катя не подвела! Фотографии получились шикарные! Мне было очень сложно отобрать всего 10 штук для дальнейшей обработки читать дальшеуменьшить
(даже не знаю что там обрабатывать 🙂,фотографии великолепны изначально), потому что все прекрасны! Особенно шикарны портреты. Получила фото в тот же день вечером. Сама съемка прошла легко и непренужденно. Очень понравилось, что много живых фото! Перед фотопрогулкой Катя уточняет о предпочтениях и в зависимости от этого подбирает маршрут. Единственно я поняла, что одной фотопрогулкой в Риме не обойтись, слишком много прекрасных мест. Поэтому, как буду в Риме, пойду ещё на фотосессию в городе 😉.
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К
Карина
Вообще изначально это была отличная идея взять фото гида! Я любому советую пользоваться такими услугами. Первая цель была получить красивые фото. Но Катя в процессе фотографий и успевала отвечать на читать дальшеуменьшить
наши вопросы и сама рассказывать про быт Итальянцев. Нам было интересно именно это. Про фото: они получились шикарные!!! Я как любая девочка переживала именно за Качество фото, и хотелось чтобы они были не совково постановочные) Но Катя молодец, сама сразу обозначила как нам себя вести, какие движения лучше делать, чтобы все было максимально естественно. Ещё видно что Катя знала лучшие ракурсы на тех локациях где мы были. И очень понравился утренний свет на фотографиях! Там даже если сами модели «подкачали», то фон, ракурсы и свет делают своё дело и фото получаются шикарными!
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Н
Надежда
Спасибо Екатерине за чудесную фотопрогулку! Было очень приятно, легко и интересно! Гуляли и по популярным туристическим местам и по тихим чудесным улочкам, которые сами бы не нашли. А вид с конечной точки читать дальшеуменьшить
маршрута просто волшебный. Параллельно Екатерина рассказывала интересные факты о жизни в Риме и давала советы по ресторанам, магазинам и другую полезную информацию. А результат в виде фотографий превзошёл все ожидания: так чудесно удалось передать атмосферу Рима. Фотографии получились очень живыми. Как я и хотела. На память о чудесных римских каникулах. Спасибо большое! Обязательно вернёмся и опять обратимся к Кате.
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И
Ирина
Наша фотосессия прошла замечательно. Катерина выбирала очень эффектные места для фотографий, работала легко с юмором. Великолепный рассказчик, любит Рим и передаёт свою любовь окружающим. Особенно удались портреты, они получились естественные, как будто мы просто гуляли и рассматривали достопримечательности. Воспоминания о нашей чудесной поездке будут подкреплять необыкновенно красивые фотографии Катерины. Спасибо ей большое!
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С
Светлана
Екатерина, огромное спасибо за чудесные фото и приятную прогулку! Нам очень понравилось!!! Это как раз то, что мы хотели. Екатерина - очень приятный собеседник и профессионал своего дела. Фото получились замечательно!! С удовольствием рекомендую!
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