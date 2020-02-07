11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам итальянской столицы, помогу ощутить характер Рима и познакомлю с менталитетом местных жителей.

Вы получите не только массу впечатлений, но и душевные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Площадь Испании
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу

Что вас ожидает

Фотосессия в знаковых римских местах
Я запечатлею вас на фоне «визитных карточек» города — у волшебного фонтана Треви, Испанской лестницы, легендарного Колизея, белоснежной Венецианской площади и окруженного грандиозной колоннадой собора святого Петра в Ватикане, созданного руками гениев Микеланджело и Бернини. Вы увидите места, где снимали всеми любимые итальянские фильмы: Римские Каникулы, Сладкая Жизнь и Безумно Влюбленный. Впечатлитесь сказочными панорамами с великолепной Виллы Боргезе и разгадаете тайну старинного замка.

О Риме с любовью
Я помогу вам ощутить душу и сердце Рима с его уютными улочками, величественными площадями, многовековой историей и потрясающей кухней. Расскажу о жизни и менталитете местных, посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать настоящее свежее мороженое и поужинать в приятной атмосфере. А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками.

Организационные детали

  • После экскурсии я отправлю вам 150-200 исходных фото (в течение 24 часов) + 10 в художественной обработке (срок обработки — до 10 дней)
  • Мы можем продлить фотопрогулку на 1 час, стоимость дополнительного часа — 100 евро. В этом случае вы получите 300-400 фото + 20 в художественной обработке.
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • По вашему желанию я могу организовать фотопрогулку на машине (стоимость уточняйте в переписке)
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу
Фотопрогулка по Вечному городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Площадь Испании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Приветствую всех из Рима! Меня зовут Катерина, я из Санкт-Петербурга. Последние три года живу в Вечном городе и занимаюсь профессиональной фотографией. С радостью поделюсь лучшими местами итальянской столицы и запечатлею ваше знакомство с ними.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Фотопрогулка подойдёт тем, кто хочет сделать фотографии красивые и профессиональные на фоне достопримечательностей Рима. Мне очень понравилось гулять и «работать» с Катей. Располагает сразу, а для естественных фото это важно. Скорость выполнения заказа и качество фотографий мне тоже понравилось. Я часто делаю фотосессии и у меня есть свой фотограф в городе, где живу, пишу это, чтобы было понятно, что я придирчива к качеству. А фото Кати мне действительно понравились, она смогла ухватить именно то, что не все фотографы видят и чувствуют даже во второй раз, Кате удалось сразу и всего за час совместного времени. Благодарю ещё раз ✋
1 декабря 2019
Фотопрогулка в Риме была запланирована еще летом и я очень ее ждала. И Катя не подвела! Фотографии получились шикарные! Мне было очень сложно отобрать всего 10 штук для дальнейшей обработки (даже не знаю что там обрабатывать 🙂,фотографии великолепны изначально), потому что все прекрасны! Особенно шикарны портреты. Получила фото в тот же день вечером. Сама съемка прошла легко и непренужденно. Очень понравилось, что много живых фото! Перед фотопрогулкой Катя уточняет о предпочтениях и в зависимости от этого подбирает маршрут. Единственно я поняла, что одной фотопрогулкой в Риме не обойтись, слишком много прекрасных мест. Поэтому, как буду в Риме, пойду ещё на фотосессию в городе 😉.
9 ноября 2019
Прекрасные фотографии! Кроме того , очень приятная прогулка с интересной и интеллигентной девушкой. Очень рекомендую!!!
14 октября 2019
Екатерина , огромное спасибо за чудесные фото и приятную прогулку! Нам очень понравилось!!!
Это как раз то, что мы хотели.
Екатерина - очень приятный собеседник и профессионал своего дела. Фото получились замечательно!!
С удовольствием рекомендую!
17 сентября 2019
Шикарные фотографии ! Екатерина мастер своего дела ! Отличные ракурсы ! Highly recommended!!
29 августа 2019
Очень понравилась прогулка. Катя приятный собеседник и отличный фотограф. Осталась довольна как прогулкой, так и результатом (+ все мои пожелания к фото были учтены). Рекомендую!
29 июня 2019
Фотопрогулка очень понравилась. Екатерина замечательный фотограф, очень внимательная. Выбрала красивые места для съёмок, так что получились великолепные фото.
Наталья
22 мая 2019
Очень понравилось! Екатерина провела нас хорошо продуманным маршрутом, захватили много красивых мест. Фотографии получили в тот же день. Екатерина очень приятная в общении дала много рекомендаций касаемо нашего дальнейшего пребывания в Риме.
13 мая 2019
Наша фотосессия прошла замечательно. Катерина выбирала очень эффектные места для фотографий, работала легко с юмором. Великолепный рассказчик, любит Рим и передаёт свою любовь окружающим. Особенно удались портреты, они получились естественные, как будто мы просто гуляли и рассматривали достопримечательности. Воспоминания о нашей чудесной поездке будут подкреплять необыкновенно красивые фотографии Катерины. Спасибо ей большое!
30 апреля 2019
Вообще изначально это была отличная идея взять фото гида! Я любому советую пользоваться такими услугами. Первая цель была получить красивые фото. Но Катя в процессе фотографий и успевала отвечать на наши вопросы и сама рассказывать про быт Итальянцев. Нам было интересно именно это. Про фото: они получились шикарные!!! Я как любая девочка переживала именно за Качество фото, и хотелось чтобы они были не совково постановочные) Но Катя молодец, сама сразу обозначила как нам себя вести, какие движения лучше делать, чтобы все было максимально естественно. Ещё видно что Катя знала лучшие ракурсы на тех локациях где мы были. И очень понравился утренний свет на фотографиях! Там даже если сами модели «подкачали», то фон, ракурсы и свет делают своё дело и фото получаются шикарными!
Ещё 1 отзыв

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