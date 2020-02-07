11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная фотопрогулка проведет вас по самым знаковым местам Рима, включая фонтан Треви, Испанскую лестницу и Колизей. Участники смогут не только насладиться видами, но и узнать о жизни и культуре

города. Прогулка подарит множество впечатлений и уникальные фотографии, которые останутся с вами на долгие годы. Вы получите 150-200 исходных фото и 10 обработанных снимков, а также рекомендации по местам для отдыха и покупок

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Фотосессия в знаковых римских местах

Я запечатлею вас на фоне «визитных карточек» города — у волшебного фонтана Треви, Испанской лестницы, легендарного Колизея, белоснежной Венецианской площади и окруженного грандиозной колоннадой собора святого Петра в Ватикане, созданного руками гениев Микеланджело и Бернини. Вы увидите места, где снимали всеми любимые итальянские фильмы: Римские Каникулы, Сладкая Жизнь и Безумно Влюбленный. Впечатлитесь сказочными панорамами с великолепной Виллы Боргезе и разгадаете тайну старинного замка.

О Риме с любовью

Я помогу вам ощутить душу и сердце Рима с его уютными улочками, величественными площадями, многовековой историей и потрясающей кухней. Расскажу о жизни и менталитете местных, посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать настоящее свежее мороженое и поужинать в приятной атмосфере. А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками.

Организационные детали