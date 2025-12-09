Во время поездки на культовом итальянском скутере Vespa или в классическом Fiat 500 вы ощутите атмосферу Dolce Vita. Мы проедем по культовым локациям Рима — от величественного Колизея до легендарного Пантеона. А затем поднимемся на холм Яникулум, откуда открывается лучший вид на весь город. По пути сделаем остановки, чтобы сделать яркие фото и насладиться моментом.
Описание экскурсии
- Колизей — символ Рима и величия древней истории
- Пантеон — архитектурное чудо, сохранившее дух империи
- Холм Яникулум — лучшая панорама города и место для вдохновения
Вы узнаете:
- Почему Рим называют музеем под открытым небом и как дух Dolce Vita до сих пор живёт на его улицах
- Как Колизей стал символом вечности, какие тайны хранит Пантеон и почему холм Яникулум считается самым романтичным местом города
- А также — о культуре, итальянском характере, о том, как появились легендарные Vespa и Fiat 500
Кроме того, вы услышите истории о римской жизни, любви, кино и свободе — ведь именно в этом и заключается душа Италии.
Организационные детали
- Поедем на Vespa или Fiat 500 с водителем. Вы — пассажир
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда (например, кофе или мороженое во время остановок)
- Для поездок на Vespa предоставляются шлемы
- Минимальный возраст для пассажиров Vespa — 12 лет. Детские кресла доступны только для Fiat 500 (по предварительному запросу)
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Caffe Rome
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elmir — ваша команда гидов в Риме
Наша команда талантливых фотографов помогает передать красоту, культуру и атмосферу Рима. С 2016 года мы создаём незабываемые воспоминания для путешественников со всего мира. Благодаря 9-летнему опыту мы гарантируем, что ваше время в Риме будет особенным, а фотографии — уникальными и по-настоящему памятными.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
По Риму - на скутере Vespa
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Риму на Vespa. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь вкусным тирамису
Начало: На улице Via Cavour
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
€88
€110 за человека