Откройте для себя очарование Рима с самым классическим винтажным Fiat500, оставив неизгладимые воспоминания о таких знаковых достопримечательностях, как Колизей и Фонтан дель Аква Паола, сделанные профессиональным фотографом.

Описание фото-прогулки

Приключение в Риме

Наше удивительное путешествие начинается в величественном Колизее, где вы сможете ощутить дух древних гладиаторов Рима. Здесь, среди шепота истории, мы создадим уникальный опыт, запечатлев ваш момент за рулем нашего эксклюзивного старинного автомобиля во время первой профессиональной фотосессии. Это станет основой для дня, полного исследований и изящества.

Апельсиновый сад на Авентинском холме

После этого мы отправимся в безмятежный Апельсиновый сад на Авентинском холме. Это уединенное место с захватывающим видом на город наполнено сладким ароматом апельсинов и станет идеальным фоном для продолжения нашего путешествия.

Базилика Санта-Сабина

Далее мы посетим базилику Санта-Сабина, погружаясь в богатую историю одной из старейших церквей Рима. Это место наполнено атмосферой, которая вдохновляет и позволяет почувствовать величие прошлого.

Фонтан дель Аква Паола

Наше исследование продолжится до Фонтана дель Аква Паола на холме Яникулум, который ласково называют Иль Фонтаноне. Этот великолепный фонтан с струящейся водой и панорамным видом на Рим станет потрясающим фоном для нашей второй фотосессии.

Площадь Гарибальди

Завершим наше путешествие на площади Гарибальди, откуда открывается захватывающая дух панорама Вечного города. Здесь вы сможете насладиться моментом самоанализа и восхищения красотой Рима, раскинувшегося под вами.

Индивидуальный трансфер

Когда мы подходим к завершению тура, мы обеспечим индивидуальный трансфер либо в центр города, либо в другое место по вашему выбору. Ваша римская авантюра завершится на ноте комфорта, оставляя вам воспоминания и фотографии, которые будут радовать вас долгие годы.