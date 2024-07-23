Профессиональная фотосессия с классическим Fiat500 из Рима
Откройте для себя очарование Рима с самым классическим винтажным Fiat500, оставив неизгладимые воспоминания о таких знаковых достопримечательностях, как Колизей и Фонтан дель Аква Паола, сделанные профессиональным фотографом.
5
5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Описание фото-прогулки
Приключение в Риме
Наше удивительное путешествие начинается в величественном Колизее, где вы сможете ощутить дух древних гладиаторов Рима. Здесь, среди шепота истории, мы создадим уникальный опыт, запечатлев ваш момент за рулем нашего эксклюзивного старинного автомобиля во время первой профессиональной фотосессии. Это станет основой для дня, полного исследований и изящества.
Апельсиновый сад на Авентинском холме
После этого мы отправимся в безмятежный Апельсиновый сад на Авентинском холме. Это уединенное место с захватывающим видом на город наполнено сладким ароматом апельсинов и станет идеальным фоном для продолжения нашего путешествия.
Базилика Санта-Сабина
Далее мы посетим базилику Санта-Сабина, погружаясь в богатую историю одной из старейших церквей Рима. Это место наполнено атмосферой, которая вдохновляет и позволяет почувствовать величие прошлого.
Фонтан дель Аква Паола
Наше исследование продолжится до Фонтана дель Аква Паола на холме Яникулум, который ласково называют Иль Фонтаноне. Этот великолепный фонтан с струящейся водой и панорамным видом на Рим станет потрясающим фоном для нашей второй фотосессии.
Площадь Гарибальди
Завершим наше путешествие на площади Гарибальди, откуда открывается захватывающая дух панорама Вечного города. Здесь вы сможете насладиться моментом самоанализа и восхищения красотой Рима, раскинувшегося под вами.
Индивидуальный трансфер
Когда мы подходим к завершению тура, мы обеспечим индивидуальный трансфер либо в центр города, либо в другое место по вашему выбору. Ваша римская авантюра завершится на ноте комфорта, оставляя вам воспоминания и фотографии, которые будут радовать вас долгие годы.
Высадка недалеко от центра города или в любом месте по вашему выбору
Советы экспертов о местной еде и напитках
Место начала и завершения?
Via del Colosseo, 31, 00184 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
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1
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А
Аля
23 июл 2024
Удивительный тур! Отличный гид, много советов.
L
Lukas
20 июл 2024
Очень интересный тур по Риму с отличным водителем, который дал нам много полезных советов и сделал отличные фотографии. Мы рекомендуем.
С
Сара
12 июл 2024
Все отлично и фотографии очень красивые.
R
Rayan
1 июл 2024
Хорошая организация
О
Ольга
30 июн 2024
Получили массу радостных эмоций и впечатлений! Спасибо большое организатору за прекрасно спланированный тур, классные локации, бесподобные фото и самое главное хорошее настроение! Идея совместить фото тур на Фиате просто вау! Машина несмотря на преклонный возраст (с 1969) как новенькая! И конечно же наш гид отзывчивый, внимательный. Много интересных идей и локаций новых дал. Брависсимо!!!