20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Музей был построен по желанию кардинала Шипионе Боргезе, племянника Папы Павла V. Уже тогда здание проектировалось как музей, который был открыт для простых горожан — они могли знакомиться с искусством, наслаждаться красотой и отдыхать в парке.
Так и мы — будем переходить по древнеримским мозаичным полам из зала в зал и рассматривать значительную коллекцию итальянского художественного искусства, как это делали римляне и гости Рима на протяжении многих веков.
После осмотра экспозиции галереи мы прогуляемся по парку, в котором неоднократно гулял Гоголь (там даже стоит его памятник). При желании вы сможете прокатиться на лодке по пруду и самостоятельно посетить дом-музей Пьетро Каноника, скульптора, который работал на царскую семью в России.