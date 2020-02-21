20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть шедевры знаменитых творцов Италии и разобраться в художественных вкусах Рима XVII века

Irene
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Irene – ваш гид
Галерея Боргезе — один из музеев, которые нужно обязательно посетить, будучи в Риме.

Он находится в одном из самых красивых парков, за пределами старого города.

Благодаря моей экскурсии по Галерее вы не только познакомитесь с работами великих живописцев и скульпторов Италии, но также разберетесь во вкусах и тенденциях, определяющих художественное искусство в Риме XVII века.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
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Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство

Музей был построен по желанию кардинала Шипионе Боргезе, племянника Папы Павла V. Уже тогда здание проектировалось как музей, который был открыт для простых горожан — они могли знакомиться с искусством, наслаждаться красотой и отдыхать в парке.

Что вас ожидает

Так и мы — будем переходить по древнеримским мозаичным полам из зала в зал и рассматривать значительную коллекцию итальянского художественного искусства, как это делали римляне и гости Рима на протяжении многих веков.

  • Я познакомлю вас с шедевром Антонио Кановы — скульптурой Полины Бонапарт-Боргезе в облике полуобнажённой Венеры, расскажу о жизни любимой сестры Наполеона и о знаменитой мраморной работе творца.
  • Вы увидите самые красивые скульптуры Бернини — «Давида», «Аполлона и Дафне» и другие, узнаете истории и древние мифы, которые они отражают.
  • Я расскажу и про Рафаэля и его прославленные работы — «Снятие с креста», «Дама с единорогом» и другие.
  • Мы также рассмотрим работы Доменикино, Боттичелли и Тициана.
  • А в последнем зале вы насладитесь самой большой коллекцией картин Микеланджело Меризи да Караваджо. Это настоящая сказка для глаз и души.

После осмотра экспозиции галереи мы прогуляемся по парку, в котором неоднократно гулял Гоголь (там даже стоит его памятник). При желании вы сможете прокатиться на лодке по пруду и самостоятельно посетить дом-музей Пьетро Каноника, скульптора, который работал на царскую семью в России.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Галерею Боргезе (нужно приобрести заранее): 11 евро/взрослый; 6.50/детский. Для групп больше 4 чел. нужный наушники (1-1.50 евро на человека). Стоимость билетов меняется, лучше уточнять.
  • Билеты нужно приобретать заранее, желательно за несколько дней, поэтому постарайтесь бронировать экскурсии так же за несколько дней.
  • В Галерее Боргезе запрещено фотографировать и не пускают с сумками.
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irene
Irene
Буонджорно! Меня зовут Ирене. Я — итальянка и родилась в Риме. Я лицензированный профессиональный гид. По образованию филолог, закончила Римский университет и работаю в сфере туризма много лет. Долго прожила в России и именно вдали от дома начала открывать для себя Рим. Каждый раз, возвращаясь домой на каникулы, я заново исследовала этот город, находя новые места и памятники, церкви и руины. Я вбирала все красоты этого города всем сердцем и умом, как будто это видела в первый раз. Я старалась надышаться им, чтобы хватило до следующего приезда. Так я начала заново и углубленно изучать историю, культуру, искусство и традиции моего города. Теперь провожу экскурсии по Риму и Ватикану, чтобы передать вам свои ощущения и знания, дух моего родного города. У меня многолетний опыт работы с людьми разного уровня и возраста, я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы наше путешествие в мир истории было интересным, неутомительным и запоминающимся.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Огромное спасибо Ирене! Нам очень понравилась экскурсия и сама Ирене! Два с половиной час пролетели незаметно. Мы увидели действительно великие творения итальянских мастеров, гениев своего дела!!! От души рекомендуем! В галерею Боргезе сходить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
15 января 2020
Посещали с Ирен музеи Ватикана, а на следующий день - Галерею Боргезе. Еще раз убедились, что Ирен - великолепный гид. Экскурсия продумана до мелочей. Тебя не просто подводят к картине или скульптуре и рассказывают о ней, а учитывается ракурс или маршрут, с которого этот шедевр наиболее "раскрывается". Ты не просто любуешься этими творениями, ты влюбляешься в них. Остается целостное, объемное впечатление о музее и его шедеврах. СПАСИБО!!!
20 ноября 2019
Это была наша вторая экскурсия с Irene (первая- Ватикан). Замечательная экскурсия. Было интересно на только взрослым, но и подросткам. Рекомендую однозначно.
2 ноября 2019
Ирен - замечательный, интересный экскурсовод.
19 августа 2019
Галерея Боргезе - камерный музей со знаменитыми работами, в первую очередь Л. Бернини. Ирен энергично и продуманно проводит экскурсию, четко укладываясь во время: в галерею пускают по времени и разрешают находиться только 2 часа. Мы посещали семьёй - с родителями и сыном - понравилось всем. Плюс удалось разнообразить отдых, прогуливаясь по парку по пути к галерее, увидели белок, а после посещения музея сходили в расположенный рядом биопарк.
10 августа 2019
Экскурсия была очень интересной.Были с детьми.никто не скучал.Узнали много нового и интересного и совсем не устали.
13 июля 2019
В галерею можно зайти только на 2 часа, и заходит одновременно много посетителей. Ирене удалось провести нас так, что в самых значимых местах мы были одни и могли любоваться скульптурами, обойти вокруг и никто не мешал.
И организовано было чудесно.
Рассказ о картинах был слишком академичен, но я вообще не люблю рассказов, предплчитаю смотреть...
3 мая 2019
Прекрасная экскурсия, прекрасная Ирен, очень понравилось! Все безумно интересно, легко, позитивно!!! Подача материала отменная! Ирен спасибо вам за этот день, и за рекомммендацию ресторана, это было самое вкусное ризотто и пицца в Риме 😘
2 марта 2019
Спасибо Ирене за проведённую экскурсию! Было интересно даже детям!
Галерею Боргезе рекомендуем к посещению!
Елена
10 января 2019
Галерея Боргезе однозначно рекомендуем к посещению! Необыкновенной красоты интеръеры, а шедевры Бернини и Караваджо бесподобны!Ирэне отдельное спасибо, всё было безупречно
Ещё 10 отзывов

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