20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Музей был построен по желанию кардинала Шипионе Боргезе, племянника Папы Павла V. Уже тогда здание проектировалось как музей, который был открыт для простых горожан — они могли знакомиться с искусством, наслаждаться красотой и отдыхать в парке.

Что вас ожидает

Так и мы — будем переходить по древнеримским мозаичным полам из зала в зал и рассматривать значительную коллекцию итальянского художественного искусства, как это делали римляне и гости Рима на протяжении многих веков.

Я познакомлю вас с шедевром Антонио Кановы — скульптурой Полины Бонапарт-Боргезе в облике полуобнажённой Венеры, расскажу о жизни любимой сестры Наполеона и о знаменитой мраморной работе творца.

Вы увидите самые красивые скульптуры Бернини — «Давида», «Аполлона и Дафне» и другие, узнаете истории и древние мифы, которые они отражают.

Я расскажу и про Рафаэля и его прославленные работы — «Снятие с креста», «Дама с единорогом» и другие.

Мы также рассмотрим работы Доменикино, Боттичелли и Тициана.

А в последнем зале вы насладитесь самой большой коллекцией картин Микеланджело Меризи да Караваджо. Это настоящая сказка для глаз и души.

После осмотра экспозиции галереи мы прогуляемся по парку, в котором неоднократно гулял Гоголь (там даже стоит его памятник). При желании вы сможете прокатиться на лодке по пруду и самостоятельно посетить дом-музей Пьетро Каноника, скульптора, который работал на царскую семью в России.