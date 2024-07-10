Галерея является частью Палаццо Дориа Памфили, за которой стоит самая интересная и старейшая история, состоящая из знати, политики и союзов между некоторыми из самых важных дворянских семей. Важная информация: Запрещено • Палки для селфи • Профессиональные фотоаппараты • Фотографирование со вспышкой • Штативы • Видеозапись Примите во внимание • Из соображений безопасности нельзя использовать вспышки, штативы и палки для селфи.

Вы не можете снимать видео, находясь в галерее • Еда и напитки не включены.