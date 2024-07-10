Галерея является частью Палаццо Дориа Памфили, за которой стоит самая интересная и старейшая история, состоящая из знати, политики и союзов между некоторыми из самых важных дворянских семей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Галерея является частью Палаццо Дориа Памфили, за которой стоит самая интересная и старейшая история, состоящая из знати, политики и союзов между некоторыми из самых важных дворянских семей. Важная информация: Запрещено • Палки для селфи • Профессиональные фотоаппараты • Фотографирование со вспышкой • Штативы • Видеозапись Примите во внимание • Из соображений безопасности нельзя использовать вспышки, штативы и палки для селфи.
Вы не можете снимать видео, находясь в галерее • Еда и напитки не включены.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12-99)
|€29
|Детский (0-11)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Зарезервированный вход
- Аудиогид в приложении Rome City, загружаемый на ваш смартфон, с более чем 170 достопримечательностями.
- Бесплатный туалет, Wi-Fi и камера хранения багажа по адресу Touristation Piazza D’Ara Coeli 16.
Что не входит в цену
- Продукты питания и напитки
- Экскурсия
- Аудио гид
- Частные комнаты
Место начала и завершения?
Via del Corso, 305, 00186 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут 36 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bella
10 июл 2024
Совершенно потрясающий тур. Прекрасное искусство и прекрасное пространство.
M
Melissa
5 июл 2024
Мне очень понравился этот музей, так много красивых экспонатов, великолепный внутренний двор и кафе, нам понравилось проводить экскурсии без гида и иметь возможность не торопиться на месте, и особенно понравилось то, что он не был безумно населен людьми, гораздо более расслабляющая обстановка и возможность наслаждаться произведением искусства и не торопиться.
А
Алла
1 июл 2024
Отличное место, вход был легким с предоплаченными билетами
M
Melvin
30 июн 2024
Очень легко найти место, а также очень легко выкупить билеты. Отличное качество за свою цену.
К
Кристина
24 июн 2024
В галерее понравилось все. Легко найти местоположение, и аудиогид был действительно хорош и содержал много информации. Само здание достойно посещения благодаря зеркальному залу, расписным потолкам и красивым помещениям. Добавьте к этому огромное количество произведений искусства и скульптур из множества шедевров: Караваджо, Тициана, Рафаэля, Брюгеля, и это лишь некоторые из них. Должно быть, это одна из лучших коллекций.
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