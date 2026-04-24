По роскошной галерее Боргезе в Риме

Увидеть шедевры итальянского искусства, от которых нельзя оторваться
Приглашаем вас в место, где время пролетает незаметно, оставляя лишь восторг и желание вернуться.

В галерее Боргезе вы встретитесь со знаковыми произведениями Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Перуджино, Караваджо, Рубенса и других творцов. Пройдёте по коридорам виллы Боргезе и услышите истории о полотнах и скульптурах.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • почти живые скульптуры Джованни Лоренцо Бернини — короля римского барокко — «Давид», «Аполлон и Дафна» и другие.
  • полотна Караваджо «Мадонна и младенец со святой Анной» и «Давид с головой Голиафа».
  • скульптуру Антонио Кановы «Венера Победительница» — образ которой списан с сестры Наполеона Бонапарта Паолины.
  • роскошные античные статуи.
  • шедевр Тициана «Любовь небесная и Любовь земная».
  • и многое другое.

Вы узнаете:

  • историю семейства Папы Римского и его племянника, основателя этой коллекции.
  • каким путём подбирались произведения.
  • необычные факты из жизни художников.
  • и истории написания этих картин.

Организационные детали

  • Приобрести билеты нужно заранее на официальном сайте музея: взрослые — €20, дети до 18 лет — €4.
  • В понедельник галерея закрыта.
  • Для гида нужно купить льготный билет.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У галереи Боргезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 23 туристов
Я приехала в Италию в 2005 году учиться в университете и сразу влюбилась в эту необыкновенно красивую страну и симпатичного итальянца. Окончила экономический факультет университета и вышла замуж. Поэтому не
понаслышке знаю итальянские традиции и обычаи. Рим поразил меня величием и огромным культурным наследием. Мне очень захотелось узнать его историю. Я окончила годичные курсы для гидов в Риме, изучив историю искусства, археологию Рима и его окрестностей. Горю желанием поделиться своими знаниями об этом единственном в мире Вечном городе. Работаю с командой гидов. Также оказываю услуги переводчика и с удовольствием посоветую, что и где купить, посетить и посмотреть. До встречи!

