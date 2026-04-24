Приглашаем вас в место, где время пролетает незаметно, оставляя лишь восторг и желание вернуться.
В галерее Боргезе вы встретитесь со знаковыми произведениями Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Перуджино, Караваджо, Рубенса и других творцов. Пройдёте по коридорам виллы Боргезе и услышите истории о полотнах и скульптурах.
В галерее Боргезе вы встретитесь со знаковыми произведениями Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Перуджино, Караваджо, Рубенса и других творцов. Пройдёте по коридорам виллы Боргезе и услышите истории о полотнах и скульптурах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- почти живые скульптуры Джованни Лоренцо Бернини — короля римского барокко — «Давид», «Аполлон и Дафна» и другие.
- полотна Караваджо «Мадонна и младенец со святой Анной» и «Давид с головой Голиафа».
- скульптуру Антонио Кановы «Венера Победительница» — образ которой списан с сестры Наполеона Бонапарта Паолины.
- роскошные античные статуи.
- шедевр Тициана «Любовь небесная и Любовь земная».
- и многое другое.
Вы узнаете:
- историю семейства Папы Римского и его племянника, основателя этой коллекции.
- каким путём подбирались произведения.
- необычные факты из жизни художников.
- и истории написания этих картин.
Организационные детали
- Приобрести билеты нужно заранее на официальном сайте музея: взрослые — €20, дети до 18 лет — €4.
- В понедельник галерея закрыта.
- Для гида нужно купить льготный билет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У галереи Боргезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 23 туристов
Я приехала в Италию в 2005 году учиться в университете и сразу влюбилась в эту необыкновенно красивую страну и симпатичного итальянца. Окончила экономический факультет университета и вышла замуж. Поэтому не
Похожие экскурсии на «По роскошной галерее Боргезе в Риме»
Индивидуальная
до 4 чел.
В Галерею Боргезе - с историком искусств
Пройти по главным залам и раскрыть тайны знаменитых шедевров
Начало: У Галереи Боргезе
29 апр в 16:00
30 апр в 15:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастротур в нетуристическом квартале Рима
Узнать историю итальянской кухни и познакомиться с Римом для римлян
Начало: У метро Piramide
27 апр в 13:00
28 апр в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть Рим с историком искусств
Погрузитесь в историю Рима, исследуя его величественные памятники и скрытые уголки. Откройте для себя секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У Колизея
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Скрытые шедевры Рима - с историком искусств
Прогуляться по столице Италии и перейти на новый уровень её созерцания
6 мая в 09:30
11 мая в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
