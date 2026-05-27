Мои заказы

В сердце римской аристократии: палаццо Дориа-Памфили

Оказаться в действующем римском дворце и полюбоваться интерьерами и произведениями искусства
Палаццо Дориа-Памфили — не просто галерея-музей. Здесь до сих пор живёт семья принца Джонатана Дориа-Памфили.

А сам дворец хранит память об одном из знаменитых представителей рода — римском папе Иннокентии X Памфили.

Вы погрузитесь в историю династии, увидите впечатляющие интерьеры дворца и уникальную коллекцию искусства, которую семья принца сохраняла веками.
В сердце римской аристократии: палаццо Дориа-Памфили
В сердце римской аристократии: палаццо Дориа-Памфили
В сердце римской аристократии: палаццо Дориа-Памфили

Описание экскурсии

Двор палаццо. В тени колонн и апельсиновых деревьев мы поговорим об истории здания, семьи Дориа-Памфили и их роли в Риме.

Интерьеры дворца. Рассмотрим парадные залы — Тронный, Бальный, Венецианский — и роскошную галерею зеркал.

Шедевры искусства. Отдельные залы дворца выделены под портрет папы римского руки Веласкеса, бюсты Бернини, картины Караваджо, Брейгеля, Рафаэля, Липпи, Тициана и других мастеров. Разберём все сюжетные линии важнейших работ галереи.

Четыре секретные комнаты. При желании посетим закрытые помещения палаццо, включая знаменитые бани Дианы — одну из самых красивых и необычных комнат дворца.

История династии

Обсудим, что значили разные интерьеры и залы для семьи Памфили, как они связаны с их ролью в прошлом города.

И, кто знает, возможно, мы даже увидим принца Джонатана в галереях музея. Я периодически встречаю его здесь, когда провожу экскурсии для гостей.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты: €16 за чел. — в основные зоны дворца, €6 за чел. — в секретные комнаты принцев Дориа-Памфили
  • Это тот случай, когда даже длинное платье и костюм будут выглядеть подходящими. Конечно, джинсы, если вам удобно, никто не отменял

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во дворе палаццо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2618 туристов
Buongiorno a tutti! Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть,
читать дальшеуменьшить

почувствовали его атмосферу, и, главное, захотели ещё много раз вернуться в Италию. Я тот гид, который, если видит интерес со стороны гостя, щедро делится своими знаниями, римскими секретами и лайфхаками. До встречи на экскурсиях в Вечном городе!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «В сердце римской аристократии: палаццо Дориа-Памфили»

Римская сага: искусство, кофе и вкусные приключения
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Римская сага: искусство, кофе и вкусные приключения
Позволить Риму рассказать вам свою историю - вечную и неповторимую
Начало: На площади Навона
30 мая в 08:00
1 июн в 08:30
€185 за всё до 4 чел.
Галерея Боргезе - королева римских музеев
2 часа
156 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Боргезе - королева римских музеев
Погрузитесь в мир искусства Рима с индивидуальной экскурсией по знаменитой галерее. Узнайте о судьбах коллекций и их владельцев
Начало: Перед входом в музей
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
€161 за всё до 5 чел.
Сокровища палаццо Барберини
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища палаццо Барберини
Индивидуальная прогулка по палаццо Барберини раскроет секреты итальянского искусства. Насладитесь шедеврами без толпы и откройте для себя уникальные детали
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Церкви Рима - это не только место для молитвы, но и галерея шедевров. Откройте для себя живопись Рафаэля и Караваджо в их естественной среде
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
6 июн в 14:00
8 июн в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
-10%
до 11 октября
от €155 за экскурсию