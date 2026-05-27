Палаццо Дориа-Памфили — не просто галерея-музей. Здесь до сих пор живёт семья принца Джонатана Дориа-Памфили. А сам дворец хранит память об одном из знаменитых представителей рода — римском папе Иннокентии X Памфили. Вы погрузитесь в историю династии, увидите впечатляющие интерьеры дворца и уникальную коллекцию искусства, которую семья принца сохраняла веками.

Описание экскурсии

Двор палаццо. В тени колонн и апельсиновых деревьев мы поговорим об истории здания, семьи Дориа-Памфили и их роли в Риме.

Интерьеры дворца. Рассмотрим парадные залы — Тронный, Бальный, Венецианский — и роскошную галерею зеркал.

Шедевры искусства. Отдельные залы дворца выделены под портрет папы римского руки Веласкеса, бюсты Бернини, картины Караваджо, Брейгеля, Рафаэля, Липпи, Тициана и других мастеров. Разберём все сюжетные линии важнейших работ галереи.

Четыре секретные комнаты. При желании посетим закрытые помещения палаццо, включая знаменитые бани Дианы — одну из самых красивых и необычных комнат дворца.

История династии

Обсудим, что значили разные интерьеры и залы для семьи Памфили, как они связаны с их ролью в прошлом города.

И, кто знает, возможно, мы даже увидим принца Джонатана в галереях музея. Я периодически встречаю его здесь, когда провожу экскурсии для гостей.

Организационные детали