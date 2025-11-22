Колоритный Трастевере, Апельсиновый сад, еврейское гетто, остров Тиберина и старинные кварталы
Эта прогулка для тех, кто уже успел пройтись по главным площадям Вечного города и познакомиться с историческим центром.
Мы свернем с центральных улиц вглубь города и увидим, как течет жизнь современных римлян в обрамлении руин древних храмов и католических церквей средневековья.
Описание экскурсии
Древний Рим
Прогулка начнется у холма Палатин, где легендарный Ромул в 753 году до н. э. основал город. Вы увидите арену, на которой во времена Юлия Цезаря проводили скачки на колесницах, а у театра Марчелло вспомните нравы, царившие в языческом Древнем Риме. Я поделюсь семейной историей первого римского императора Августа и помогу ощутить, как переплетаются судьбы и времена в Вечном городе.
Апельсиновый сад
Вы посетите одну из самых романтичных смотровых площадок Рима на вилле Савелли и узнаете, кто возделывал здесь апельсиновые аллеи тысячу лет назад. Полюбуетесь видом на купол Собора святого Петра, посчитаете, сколько всего церквей в городе, и вспомните, кто был первым Папой Римским.
Еврейское гетто и остров Тиберина
В еврейском гетто вы попробуете знаменитые пироги в старинной кондитерской, вспомните, какое отношение Рим имеет к слову «фашизм» и узнаете, как квартал живет сегодня. Далее, пройдя по каменному мосту через реку Тибр, окажетесь на острове Тиберина. Я раскрою секрет, почему именно здесь особенно часто звучит типичный «голос» Рима — сирена скорой помощи.
Живописный Трастевере
Район Трастевере — это отдельный мир с узкими улочками, домами цвета охры, старинными ставнями и бельем на веревках. Звон тарелок перед обедом, сладкая итальянская речь, кот на подоконнике открытого окна, уютная церковь святой Марии, солнце и улыбки случайных прохожих — таким я покажу вам Трастевере! В завершение мы поговорим о римской кухне — типичных закусках, которые предлагают местные бары и рестораны. Я посоветую, куда зайти и что именно попробовать.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет увидеть Рим за пределами традиционных туристических маршрутов.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Metro Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других.
Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках читать дальшеуменьшить
предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов».
Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады.
Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Ольга
Были на экскурсии 21.11.2025. Все прошло великолепно. Светлана прекрасно знает историю, с великолепным чувством юмора, задавала вопросы типа викторины, прогулка прошла на «ура! ’ Нам очень понравилось! Рекомендуем!
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Н
Наталья
Выбрала экскурсию ‘Второй раз в Риме, новый взгляд на город’ с надеждой услышать и увидеть что-то для меня неожиданно интересное и неизвестное. Я не первый раз в Италии и Риме, читать дальшеуменьшить
обычно готовлюсь к поездке самостоятельно, заочно выстраивая маршруты. Но в этот раз решила обратиться к профессионалу. Светлана с ее очаровательной улыбкой и искренней влюбленностью в Рим покорила. Благодаря ей я первично вернулась к истокам Рима, узнала подробности самых важных исторических событий, о которых не прочтёшь в путеводителях. А благодаря этим мелким интересным деталям и ассоциациям к любой дате или событию, эти самые даты и события легко, но прочно закрепились в памяти. И я теперь четко представляю хронологию тех далеких и не очень времён. Авентин с его прекрасной панорамной площадкой, уютным апельсиновым садом и розарием, Трастевере захотелось посетить ещё, погулять самостоятельно, но не бездумно, а уже со знанием где, почему, зачем. Три часа пролетели, как один миг, очень не хотелось расставаться. Экскурсия с одной стороны была неспешной, отдыхающей, а с другой - информативно насыщенной без перегрузки. Светлана параллельно с удовольствием сделала прекрасные фотографии, что для меня, путешествующей самостоятельно, очень ценно. Благодарю, до новой встречи!
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Светлана
Нам здорово повезло, что нашим гидом была Светлана. Образованная, эрудированная очень приятная в общении, было ощущение, что гуляем с подругой. Светлана обладает очень важным качеством - она легко адаптировалась под наш запрос читать дальшеуменьшить
(мы отклонились от намеченного маршрута, потому что днем что то увидели сами), с удовольствием отвечала на все сопутствующие вопросы о истории, религии, языках, о современной Италии (их было очень много и не по теме экскурсии), чувствовала что интересно именно нам, а не нагружала академическими знаниями и датами. Экскурсия была живая и очень интересная, одна их немногих после которых что то запоминаешь. Мы не последний раз в Риме и конечно же с удовольствием откроем для себя новые места в этом потрясающем городе в ее компании.
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И
Ирина
Мы первый раз приехали в Рим. Выбирали гида по отзывам и содержанию экскурсии. С Римом нас знакомила Светлана. Понятно, что за 1 экскурсию посмотреть все достопримечательности невозможно. Светлана провела экскурсию очень читать дальшеуменьшить
достойно, с учётом наших пожеланий и возможностей (с нами была женщина 72 лет). Рассказала историю создания Рима, его настоящее. Маршрут, выбранный Светой, нам очень понравился. Светлана отзывчива, идёт навстречу пожеланиям. Экскурсия проходила в форме диалога, Света ответила на все наши вопросы. Рекомендуем. Мы ещё не раз приедем в Рим. Планируем обращаться к Светлане. Что немаловажно, уже после экскурсии Света остаётся с нами на связи, подсказывает нам дальнейшие маршруты, отвечает на все наши вопросы. Мы очень благодарны Светлане за такое знакомство с Римом!
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А
АННА
Большое спасибо Светлане за отличную экскурсию! Её рассказ был так интересен, что 3 часа пролетели незаметно. Светлана показала нам не только популярные туристические места, но и те улочки, где бывают только местные жители. Влюбила нас в этот очаровательный город, открыв многие его тайны. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, да и сами, если будем в Риме снова обратимся к Светлане!
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Ольга
Потрясающе!! Большое спасибо Светлане! Все прошло замечательно, много интересного, действительно новый взгляд, потому что не совсем туристическими маршрутами. Знание истории - прекрасное, но это все не сухим и монотонным языком многих экскурсоводов. Рекомендую! Хочется оставаться с этим человеком в друзьях❤️
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