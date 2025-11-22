Эта прогулка для тех, кто уже успел пройтись по главным площадям Вечного города и познакомиться с историческим центром. Мы свернем с центральных улиц вглубь города и увидим, как течет жизнь современных римлян в обрамлении руин древних храмов и католических церквей средневековья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний Рим

Прогулка начнется у холма Палатин, где легендарный Ромул в 753 году до н. э. основал город. Вы увидите арену, на которой во времена Юлия Цезаря проводили скачки на колесницах, а у театра Марчелло вспомните нравы, царившие в языческом Древнем Риме. Я поделюсь семейной историей первого римского императора Августа и помогу ощутить, как переплетаются судьбы и времена в Вечном городе.

Апельсиновый сад

Вы посетите одну из самых романтичных смотровых площадок Рима на вилле Савелли и узнаете, кто возделывал здесь апельсиновые аллеи тысячу лет назад. Полюбуетесь видом на купол Собора святого Петра, посчитаете, сколько всего церквей в городе, и вспомните, кто был первым Папой Римским.

Еврейское гетто и остров Тиберина

В еврейском гетто вы попробуете знаменитые пироги в старинной кондитерской, вспомните, какое отношение Рим имеет к слову «фашизм» и узнаете, как квартал живет сегодня. Далее, пройдя по каменному мосту через реку Тибр, окажетесь на острове Тиберина. Я раскрою секрет, почему именно здесь особенно часто звучит типичный «голос» Рима — сирена скорой помощи.

Живописный Трастевере

Район Трастевере — это отдельный мир с узкими улочками, домами цвета охры, старинными ставнями и бельем на веревках. Звон тарелок перед обедом, сладкая итальянская речь, кот на подоконнике открытого окна, уютная церковь святой Марии, солнце и улыбки случайных прохожих — таким я покажу вам Трастевере! В завершение мы поговорим о римской кухне — типичных закусках, которые предлагают местные бары и рестораны. Я посоветую, куда зайти и что именно попробовать.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Рим за пределами традиционных туристических маршрутов.

Организационные детали