1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
€260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ООлег16 мая 2024Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
- ЯЯрослав7 мая 2024Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
- RRymma2 мая 2024Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
- ООлег2 мая 2024Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
- ААнна19 февраля 2024Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы не только пробовали многогранную
- ННаталия3 декабря 2023Прекрасная экскурсия с чудесная Натальей, которая нас накормила до отвала итальянской едой, напоила вином и рассказала про Италию очень много всего интересного. Всем рекомендую эту экскурсию и потрясающего гида Наталью, влюбленную в Италию всем сердцем.
- ИИрина26 октября 2023Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
- WWal7 января 2023Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
- ДДима22 октября 2022Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Почувствовать себя местным»
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