Почувствовать себя местным – экскурсии в Риме

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Риме на русском языке, цены от €50, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
50 за человека
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Почувствуйте Рим своим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
260 за всё до 2 чел.
Рим для местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
188 за всё до 5 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
    читать дальше

    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • О
    Олег
    16 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
  • Я
    Ярослав
    7 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
    читать дальше

    Наталия – историк искусств, страстно любящий свое дело! Мы заслушивались ее рассказами как по теме экскурсии, так и по истории Рима в целом. Поражает объем знаний и умение захватить внимание! Мы получили шикарный экспириенс по маршруту экскурсии, но наибольшее наслаждение получили от "лекции" Наталии, от общения и диалога – поверьте, получить все эти знания настолько структурированно и полно, при этом живо и дико увлекательно – это сокровище. Благодарим и совершенно точно вернемся вновь!

  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
  • О
    Олег
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
    Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы не только пробовали многогранную
    читать дальше

    кухню Италии, но так же узнали как и что ели в древнем Риме, что и по каким правилам едят сейчас. Многое заставило посмотреть на итальянскую кухню под другим интересным углом! Искренне рекомендую и от себя говорю СПАСИБО большими буквами.

    Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы
  • Н
    Наталия
    3 декабря 2023
    Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
    Прекрасная экскурсия с чудесная Натальей, которая нас накормила до отвала итальянской едой, напоила вином и рассказала про Италию очень много всего интересного. Всем рекомендую эту экскурсию и потрясающего гида Наталью, влюбленную в Италию всем сердцем.
  • И
    Ирина
    26 октября 2023
    Почувствуйте Рим своим
    Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
    Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире
  • W
    Wal
    7 января 2023
    Душевная поездка на винодельню
    Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
  • Д
    Дима
    22 октября 2022
    Душевная поездка на винодельню
    Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
    читать дальше

    Приветливые хозяева встретили нас и познакомили с историей винодельни, показали старую лозу, позаженную более 50 лет назад и рассказали о методах изготовления натуральных вин. Мы спустились в глубокий погреб, вырытый вручную, где хранятся бутилизированные вина при постоянной 14 градусной температуре. Затем нам провели дегустацию белых и красных вин, в том числе игристого вина, изготовленного по классическому методу шампанских вин. На столе была нарезка из различных видов сыров и колбас, а на последок к красному вину нам предложили великолепную пасту с рагу. Прикупив две бутылки вина, мы, довольные и счастливые, вернулись в Рим.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Аутентичные районы Рима
  2. Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
  3. Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
  4. Душевная поездка на винодельню
  5. Почувствуйте Рим своим
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 50 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 47 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам