Вы увидите город разным: через искусство Караваджо, вкус местной кухни и свет, скользящий по куполам. Здесь не будет толпы, спешки и формальных рассказов: только вы, Рим и ваше личное знакомство.
Описание экскурсии
10:00 — завтрак в стильном кафе (по желанию). Современная римская гастрономия в расслабленной утренней атмосфере. Поговорим о вкусе и ритме города
10:30–12:00 — Piazza del Popolo и холм Пинчо. Площадь, через которую в Рим входили паломники, художники и императоры. Посетим церковь Santa Maria del Popolo с работами Караваджо, поднимемся к панораме над городом и пройдёмся по вилле Боргезе
12:00 — Piazza di Spagna и Via Margutta. Аристократическая элегантность Испанской лестницы, затем — улица художников и режиссёров
12:30 — лёгкий перекус с сырами, колбасами и вином (дегустация по желанию). Небольшая гастрономическая пауза, чтобы попробовать местные продукты и поговорить о римских гастрономических привычках
13:15 — фонтан Треви и редкая церковь. Загадаете желание, узнаете об архитектуре и символике. Мы заглянем в скрытую церковь с коллекцией реликвий, которая редко попадает в туристические маршруты
14:30 — обед в аутентичной остерии (по желанию). Паста, артишоки, вино — просто и по-настоящему
15:30–16:00 — Пантеон. Величие античной архитектуры и одно из самых сильных впечатлений Рима. Посещение храма — по желанию
17:00 — Piazza Navona и Campo de’ Fiori. Живые площади, уличные артисты, ароматы, диалоги. Здесь Рим — не музей, а организм: пульсирующий и шумный
18:00 — еврейский квартал и мост к острову Тиберина
18:30–19:00 — закат в Трастевере, где вечерний Рим становится особенно тёплым, музыкальным и душевным
Организационные детали
- Рассчитывайте свои силы: экскурсия полностью пешеходная
- Завтрак, обед, перекус не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно — около €50 с чел.
- Билеты в Пантеон вы приобретаете по желанию — €5
- Тайминг прогулки ориентировочный, мы можем скорректировать его по вашему желанию