1 день в Риме - со вкусом, атмосферой и живыми историями

Прожить и почувствовать Вечный город, а не просто пройти по его открыткам
Приглашаю на прогулку со мной — местным жителем, который делится тем, как в Риме живут, чувствуют, смотрят на детали.

Вы увидите город разным: через искусство Караваджо, вкус местной кухни и свет, скользящий по куполам. Здесь не будет толпы, спешки и формальных рассказов: только вы, Рим и ваше личное знакомство.
Описание экскурсии

10:00 — завтрак в стильном кафе (по желанию). Современная римская гастрономия в расслабленной утренней атмосфере. Поговорим о вкусе и ритме города

10:30–12:00 — Piazza del Popolo и холм Пинчо. Площадь, через которую в Рим входили паломники, художники и императоры. Посетим церковь Santa Maria del Popolo с работами Караваджо, поднимемся к панораме над городом и пройдёмся по вилле Боргезе

12:00 — Piazza di Spagna и Via Margutta. Аристократическая элегантность Испанской лестницы, затем — улица художников и режиссёров

12:30 — лёгкий перекус с сырами, колбасами и вином (дегустация по желанию). Небольшая гастрономическая пауза, чтобы попробовать местные продукты и поговорить о римских гастрономических привычках

13:15 — фонтан Треви и редкая церковь. Загадаете желание, узнаете об архитектуре и символике. Мы заглянем в скрытую церковь с коллекцией реликвий, которая редко попадает в туристические маршруты

14:30 — обед в аутентичной остерии (по желанию). Паста, артишоки, вино — просто и по-настоящему

15:30–16:00 — Пантеон. Величие античной архитектуры и одно из самых сильных впечатлений Рима. Посещение храма — по желанию

17:00 — Piazza Navona и Campo de’ Fiori. Живые площади, уличные артисты, ароматы, диалоги. Здесь Рим — не музей, а организм: пульсирующий и шумный

18:00 — еврейский квартал и мост к острову Тиберина

18:30–19:00 — закат в Трастевере, где вечерний Рим становится особенно тёплым, музыкальным и душевным

Организационные детали

  • Рассчитывайте свои силы: экскурсия полностью пешеходная
  • Завтрак, обед, перекус не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно — около €50 с чел.
  • Билеты в Пантеон вы приобретаете по желанию — €5
  • Тайминг прогулки ориентировочный, мы можем скорректировать его по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza del popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 197 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу
читать дальше

общий язык с людьми. Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.

