Приглашаю на прогулку со мной — местным жителем, который делится тем, как в Риме живут, чувствуют, смотрят на детали. Вы увидите город разным: через искусство Караваджо, вкус местной кухни и свет, скользящий по куполам. Здесь не будет толпы, спешки и формальных рассказов: только вы, Рим и ваше личное знакомство.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Виктория Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

10:00 — завтрак в стильном кафе (по желанию). Современная римская гастрономия в расслабленной утренней атмосфере. Поговорим о вкусе и ритме города

10:30–12:00 — Piazza del Popolo и холм Пинчо. Площадь, через которую в Рим входили паломники, художники и императоры. Посетим церковь Santa Maria del Popolo с работами Караваджо, поднимемся к панораме над городом и пройдёмся по вилле Боргезе

12:00 — Piazza di Spagna и Via Margutta. Аристократическая элегантность Испанской лестницы, затем — улица художников и режиссёров

12:30 — лёгкий перекус с сырами, колбасами и вином (дегустация по желанию). Небольшая гастрономическая пауза, чтобы попробовать местные продукты и поговорить о римских гастрономических привычках

13:15 — фонтан Треви и редкая церковь. Загадаете желание, узнаете об архитектуре и символике. Мы заглянем в скрытую церковь с коллекцией реликвий, которая редко попадает в туристические маршруты

14:30 — обед в аутентичной остерии (по желанию). Паста, артишоки, вино — просто и по-настоящему

15:30–16:00 — Пантеон. Величие античной архитектуры и одно из самых сильных впечатлений Рима. Посещение храма — по желанию

17:00 — Piazza Navona и Campo de’ Fiori. Живые площади, уличные артисты, ароматы, диалоги. Здесь Рим — не музей, а организм: пульсирующий и шумный

18:00 — еврейский квартал и мост к острову Тиберина

18:30–19:00 — закат в Трастевере, где вечерний Рим становится особенно тёплым, музыкальным и душевным

Организационные детали