Один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус. Приглашаю на историко-гастрономическую прогулку 👣 по очаровательным местам Рима. Вы узнаете, как питались древние римляне, какие блюда дошли до наших дней, какой кофе предпочитают итальянцы, почему римский стрит-фуд может быть деликатесом, что такое итальянский аперитив и куда ходят местные жители.

Наша прогулка начнется на колоритном городском рынке на средневековой площади, где мы попробуем трюфельные намазки, итальянские дижестивы и научимся отличать пармезан от пекорино. Заглянем в самую старинную мясную лавку, где попробуем мясные деликатесы с бокалом итальянского вина. Пройдёмся по лабиринту римских улочек в живописный квартал еврейского гетто, где заглянем в настоящее сырное царство и попробуем лучшие местные сыры. Я расскажу вам, где нужно есть артишоки, пиццу и тирамису и в каком месте готовят лучший пирог с рикоттой.

Наш маршрут пролегает по историческому сердцу города. В течение прогулки вы не только попробуете самое вкусное из итальянской кухни 🥧, но и увидите красивейшие 🤩 римские достопримечательности: Пантеон, Кампо-ди Фиори, Фонтан ⛲ Черепах, Дворец Маттеи, Портик Октавии и театр Марцелла. По вашему желанию мы закончим экскурсию ⛳ в энотеке за дегустацией вина.