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Гастрономическая экскурсия по Риму

5
8 отзывов
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Рима
Я живу в Риме уже три года и считаю его одним из самых красивых 🤩 и удивительных городов мира.

А еще я участвовала в проекте МастерШеф и всей душой люблю гастрономию, так что, моя экскурсия ⛳ по Риму точно никого не оставит равнодушным.

Мы заглянем в секретные дворики, в которых можно выпить 🍹 ароматный кофе или бокал вина.

А во время прогулки по уютным римским улочкам вы узнаете от меня удивительные истории 📖 о местной кулинарной культуре и любимой еде римлян.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Гастрономическая экскурсия по Риму
Гастрономическая экскурсия по Риму

Что вы увидите

  • Пантеон
  • Кампо-ди Фиори
  • Фонтан Черепах
  • Дворец Маттеи
  • Портик Октавии
  • Театр Марчелла
  • Площадь Торре — Арджентина, Сант-Иньяцио
Один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус. Приглашаю на историко-гастрономическую прогулку 👣 по очаровательным местам Рима. Вы узнаете, как питались древние римляне, какие блюда дошли до наших дней, какой кофе предпочитают итальянцы, почему римский стрит-фуд может быть деликатесом, что такое итальянский аперитив и куда ходят местные жители.
Наша прогулка начнется на колоритном городском рынке на средневековой площади, где мы попробуем трюфельные намазки, итальянские дижестивы и научимся отличать пармезан от пекорино. Заглянем в самую старинную мясную лавку, где попробуем мясные деликатесы с бокалом итальянского вина. Пройдёмся по лабиринту римских улочек в живописный квартал еврейского гетто, где заглянем в настоящее сырное царство и попробуем лучшие местные сыры. Я расскажу вам, где нужно есть артишоки, пиццу и тирамису и в каком месте готовят лучший пирог с рикоттой.
Наш маршрут пролегает по историческому сердцу города. В течение прогулки вы не только попробуете самое вкусное из итальянской кухни 🥧, но и увидите красивейшие 🤩 римские достопримечательности: Пантеон, Кампо-ди Фиори, Фонтан ⛲ Черепах, Дворец Маттеи, Портик Октавии и театр Марцелла. По вашему желанию мы закончим экскурсию ⛳ в энотеке за дегустацией вина.
Что входит
  • Услуги гида
  • Электронный гид по ресторанам Рима
Что не входит
  • Дегустации не включены в стоимость и оплачиваются участниками на месте (примерно 20 евро на человека).
Начало
🚩 Piazza Campo de' Fiori
Место завершения
🏁 по запросу
Гастрономическая экскурсия по Риму
Гастрономическая экскурсия по Риму
Гастрономическая экскурсия по Риму
Гастрономическая экскурсия по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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8 отзывов оставили туристы

Наталья К. проводит ещё 2 экскурсии

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