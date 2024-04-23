Видовая площадка над Испанской лестницей. Мы начнём прогулку у одного из самых знаковых мест Рима, где полюбуемся портретом Микеланджело, написанного его учеником.
Холм Пинчо. На лучшей смотровой площадке Рима вы узнаете, почему и как возник город. Пройдёте по садам на вершине холма — первому общественному парку итальянской столицы. Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд.
Улица Венето — один из символов dolce vita, где вы увидите совсем другой, буржуазный и респектабельный Рим, свободный от суеты и толп туристов.
Площадь Пьяцца Барберини, украшенная фонтаном Тритона. От грандиозной виллы семьи Барберини остался лишь дворец на одноимённой улице, где сейчас находится национальная галерея античного искусства — одна из богатейших в Риме.
Улица Четырёх фонтанов. Вы полюбуетесь её оформлением и 2 шедеврами барокко от гениев той эпохи. Это церковь Сан-Карло — последняя работа Борромини. И здесь же рядом церковь Сант-Андреа — работа его вечного соперника Бернини. Посетив последнюю, можно понять образ жизни иезуитов 17 века.
Квиринальский дворец. Вы увидите один из самых больших европейских дворцов, который строился почти 200 лет. С самого основания и до сих пор это неизменная резиденция главы государственной власти Рима.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Риме, и искушённым путешественникам
Она подойдёт всем, кому важно полное понимание города и его истории, кто хочет услышать увлекательный рассказ без скучных дат, основанный на надёжных исторических данных
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 24 туристов
Я Наталия, историк искусств и магистр римского университета Ла Сапьенца. Влюбляю в Рим! Легко и просто рассказываю об истории и римской жизни во время нашей прогулки, окрашенной лёгким юмором и непринуждённой атмосферой. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Риме!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
23 апр 2024
Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 читать дальше
лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста