Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца

Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
В Риме нет случайностей.

Вы узнаете, как совершенно закономерно после 1000-летнего забвения Вечному городу удалось не только выжить, но и снова стать центром мира под руководством великих Пап 17 века.

История власти, переплетение судеб Пап, Наполеона, Муссолини и королевской семьи Савойя — эта увлекательная экскурсия навсегда изменит и обогатит ваше представление о Риме.
5
2 отзыва
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Видовая площадка над Испанской лестницей. Мы начнём прогулку у одного из самых знаковых мест Рима, где полюбуемся портретом Микеланджело, написанного его учеником.

Холм Пинчо. На лучшей смотровой площадке Рима вы узнаете, почему и как возник город. Пройдёте по садам на вершине холма — первому общественному парку итальянской столицы. Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд.

Улица Венето — один из символов dolce vita, где вы увидите совсем другой, буржуазный и респектабельный Рим, свободный от суеты и толп туристов.

Площадь Пьяцца Барберини, украшенная фонтаном Тритона. От грандиозной виллы семьи Барберини остался лишь дворец на одноимённой улице, где сейчас находится национальная галерея античного искусства — одна из богатейших в Риме.

Улица Четырёх фонтанов. Вы полюбуетесь её оформлением и 2 шедеврами барокко от гениев той эпохи. Это церковь Сан-Карло — последняя работа Борромини. И здесь же рядом церковь Сант-Андреа — работа его вечного соперника Бернини. Посетив последнюю, можно понять образ жизни иезуитов 17 века.

Квиринальский дворец. Вы увидите один из самых больших европейских дворцов, который строился почти 200 лет. С самого основания и до сих пор это неизменная резиденция главы государственной власти Рима.

Кому подойдёт экскурсия

  • Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Риме, и искушённым путешественникам
  • Она подойдёт всем, кому важно полное понимание города и его истории, кто хочет услышать увлекательный рассказ без скучных дат, основанный на надёжных исторических данных

Организационные детали

Все локации на маршруте осматриваются снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Испанской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
23 апр 2024
Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12
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лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста

Е
15 апр 2024
Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna.
Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti.
Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.

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