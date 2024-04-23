В Риме нет случайностей. Вы узнаете, как совершенно закономерно после 1000-летнего забвения Вечному городу удалось не только выжить, но и снова стать центром мира под руководством великих Пап 17 века. История власти, переплетение судеб Пап, Наполеона, Муссолини и королевской семьи Савойя — эта увлекательная экскурсия навсегда изменит и обогатит ваше представление о Риме.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Видовая площадка над Испанской лестницей. Мы начнём прогулку у одного из самых знаковых мест Рима, где полюбуемся портретом Микеланджело, написанного его учеником.

Холм Пинчо. На лучшей смотровой площадке Рима вы узнаете, почему и как возник город. Пройдёте по садам на вершине холма — первому общественному парку итальянской столицы. Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд.

Улица Венето — один из символов dolce vita, где вы увидите совсем другой, буржуазный и респектабельный Рим, свободный от суеты и толп туристов.

Площадь Пьяцца Барберини, украшенная фонтаном Тритона. От грандиозной виллы семьи Барберини остался лишь дворец на одноимённой улице, где сейчас находится национальная галерея античного искусства — одна из богатейших в Риме.

Улица Четырёх фонтанов. Вы полюбуетесь её оформлением и 2 шедеврами барокко от гениев той эпохи. Это церковь Сан-Карло — последняя работа Борромини. И здесь же рядом церковь Сант-Андреа — работа его вечного соперника Бернини. Посетив последнюю, можно понять образ жизни иезуитов 17 века.

Квиринальский дворец. Вы увидите один из самых больших европейских дворцов, который строился почти 200 лет. С самого основания и до сих пор это неизменная резиденция главы государственной власти Рима.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Риме, и искушённым путешественникам

Она подойдёт всем, кому важно полное понимание города и его истории, кто хочет услышать увлекательный рассказ без скучных дат, основанный на надёжных исторических данных

Организационные детали

Все локации на маршруте осматриваются снаружи.