Рим — удивительной красоты город. Он стал вдохновением для лучших режиссеров мира.
На нашей экскурсии вы узнаете, где снимали сцены из всеми любимых фильмов, соберете коллекцию кинолокаций и погрузитесь в волшебный мир кино.
На нашей экскурсии вы узнаете, где снимали сцены из всеми любимых фильмов, соберете коллекцию кинолокаций и погрузитесь в волшебный мир кино.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:15, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:15
Что вас ожидает:
- Народная площадь piazza del Popolo и церкви-близнецы Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli
- Улица Маргута
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Площадь Венеции
- Ларго Торе арджентина
- Площадь Навона
- Замок Святого Ангела
- Холм Джанниколо
- Фонтан Аква Паоло
Описание экскурсии
Город — кинозвезда Хотите побывать на самой красивой и живописной улице Рима, где когда-то гуляли герои фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн? Увидеть, где отдыхала и пила кофе в Вечном городе героиня Джулии Робертс в «Ешь, молись, люби»? Заглянуть в знаменитые церкви из фильма по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны»? Открыть тайны магического Рима? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии и вы сможете увидеть эти и другие известные по кинематографу места не на экране телевизора, а своими глазами.
Ежедневно в 10:15 и 18:15
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Народная площадь piazza del Popolo и церкви-близнецы Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli
- Улица Маргута
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Площадь Венеции
- Ларго Торе арджентина
- Площадь Навона
- Замок Святого Ангела
- Холм Джанниколо
- Фонтан Аква Паоло
Что включено
- Экскурсия с гидом.
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza del Popolo
Завершение: Fontana Acqua Paola
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:15 и 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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