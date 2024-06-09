Рим — удивительной красоты город. Он стал вдохновением для лучших режиссеров мира. На нашей экскурсии вы узнаете, где снимали сцены из всеми любимых фильмов, соберете коллекцию кинолокаций и погрузитесь в волшебный мир кино.

Цена если вас не более 8 человек, но есть вариант до 12 чел.)

Описание экскурсии

Город — кинозвезда Хотите побывать на самой красивой и живописной улице Рима, где когда-то гуляли герои фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн? Увидеть, где отдыхала и пила кофе в Вечном городе героиня Джулии Робертс в «Ешь, молись, люби»? Заглянуть в знаменитые церкви из фильма по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны»? Открыть тайны магического Рима? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии и вы сможете увидеть эти и другие известные по кинематографу места не на экране телевизора, а своими глазами.