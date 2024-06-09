Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей

Кино-прогулка по Риму
Рим — удивительной красоты город. Он стал вдохновением для лучших режиссеров мира.

На нашей экскурсии вы узнаете, где снимали сцены из всеми любимых фильмов, соберете коллекцию кинолокаций и погрузитесь в волшебный мир кино.
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:15, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:15

Что вас ожидает:

  • Народная площадь piazza del Popolo и церкви-близнецы Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli
  • Улица Маргута
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Площадь Венеции
  • Ларго Торе арджентина
  • Площадь Навона
  • Замок Святого Ангела
  • Холм Джанниколо
  • Фонтан Аква Паоло

Описание экскурсии

Город — кинозвезда Хотите побывать на самой красивой и живописной улице Рима, где когда-то гуляли герои фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн? Увидеть, где отдыхала и пила кофе в Вечном городе героиня Джулии Робертс в «Ешь, молись, люби»? Заглянуть в знаменитые церкви из фильма по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны»? Открыть тайны магического Рима? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии и вы сможете увидеть эти и другие известные по кинематографу места не на экране телевизора, а своими глазами.

Ежедневно в 10:15 и 18:15

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Народная площадь piazza del Popolo и церкви-близнецы Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli
  • Улица Маргута
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Площадь Венеции
  • Ларго Торе арджентина
  • Площадь Навона
  • Замок Святого Ангела
  • Холм Джанниколо
  • Фонтан Аква Паоло
Что включено
  • Экскурсия с гидом.
Что не входит в цену
  • Еда
  • Напитки
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza del Popolo
Завершение: Fontana Acqua Paola
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:15 и 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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