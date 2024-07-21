Описание билета

Начните свой опыт с 25-минутного мультимедийного видео (созданного компанией, производившей видеоролики для ЮНЕСКО, BBC и National Geographic), которое наглядно иллюстрирует, каким сегодня был Рим тысячи лет назад во времена Римской империи. Погрузитесь в историю города и увидите реконструкцию некоторых из самых важных памятников Рима. Исследуйте Капитолийские музеи, первые в мире, открывшиеся для публики в 1734 году. Посмотрите знаменитую скульптуру волчицы, изображающую основателей Рима Ромула и Рема, а также ряд предметов, рассказывающих историю города. Идите в своем собственном темпе и любуйтесь сокровищами древнего города. В комплект также входит аудиогид на английском языке по Риму, который можно загрузить на свой мобильный телефон. Узнайте все о городе: здесь представлено более 170 достопримечательностей. Выберите место для завтрака и насладитесь итальянским завтраком с кофе или капучино и круассаном с видом на Рим. Или выберите место для аперитива и насладитесь коктейлем и закусками, любуясь видом на Рим. Совместите посещение Капитолийского музея с зарезервированным входным билетом в Centrale Montemartini, старый промышленный завод, превращенный в музей. Выберите посещение Капитолийских музеев с местным гидом и экспертом по истории Римской империи. Узнайте множество курьезов и исторических фактов. Важная информация: Экскурсия и аудиогид на английском языке Примите во внимание • Пожалуйста, активируйте свой ваучер в туристическом офисе (Piazza Ara Coeli 16).