Начните свой опыт с 25-минутного мультимедийного видео (созданного компанией, производившей видеоролики для ЮНЕСКО, BBC и National Geographic), которое наглядно иллюстрирует, каким сегодня был Рим тысячи лет назад во времена Римской империи. Погрузитесь в историю города и увидите реконструкцию некоторых из самых важных памятников Рима.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 15:00
Описание билета
Начните свой опыт с 25-минутного мультимедийного видео (созданного компанией, производившей видеоролики для ЮНЕСКО, BBC и National Geographic), которое наглядно иллюстрирует, каким сегодня был Рим тысячи лет назад во времена Римской империи. Погрузитесь в историю города и увидите реконструкцию некоторых из самых важных памятников Рима. Исследуйте Капитолийские музеи, первые в мире, открывшиеся для публики в 1734 году. Посмотрите знаменитую скульптуру волчицы, изображающую основателей Рима Ромула и Рема, а также ряд предметов, рассказывающих историю города. Идите в своем собственном темпе и любуйтесь сокровищами древнего города. В комплект также входит аудиогид на английском языке по Риму, который можно загрузить на свой мобильный телефон. Узнайте все о городе: здесь представлено более 170 достопримечательностей. Выберите место для завтрака и насладитесь итальянским завтраком с кофе или капучино и круассаном с видом на Рим. Или выберите место для аперитива и насладитесь коктейлем и закусками, любуясь видом на Рим. Совместите посещение Капитолийского музея с зарезервированным входным билетом в Centrale Montemartini, старый промышленный завод, превращенный в музей. Выберите посещение Капитолийских музеев с местным гидом и экспертом по истории Римской империи. Узнайте множество курьезов и исторических фактов. Важная информация: Экскурсия и аудиогид на английском языке Примите во внимание • Пожалуйста, активируйте свой ваучер в туристическом офисе (Piazza Ara Coeli 16).
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (18-99)
|от €36
|Детский (6-17)
|от €29
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Капитолийские музеи
- Центральный музей Монтемартини
Что включено
- Входной билет в Капитолийские музеи с зарезервированным временем входа.
- Доступ на выставку «Филиппо и Филиппино Липпи. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento» (5 мая 2024 г. - 25 августа 2024 г.)
- 25-минутный мультимедийный видеоролик о Древнем Риме.
- Помощь в туристическом офисе
- Приложение аудиогид на английском языке
- Wi-Fi
- Аперитив с коктейлем и закуской (если выбран соответствующий вариант)
- Итальянский завтрак с кофе или капучино и круассаном (если выбран соответствующий вариант)
- Экскурсия на английском языке по Капитолийским музеям (если выбран соответствующий вариант)
- Входной билет Centrale Montemartini с зарезервированным временем входа (если выбран соответствующий вариант)
- Доступ на выставку «Architetture inabitabili» (9 февраля 2024 г. - 29 сентября 2024 г.) в Centrale Montemartini (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Аудиогид по Капитолийским музеям
Место начала и завершения?
Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Каролина
21 июл 2024
Сотрудники были дружелюбны и информативны. Музей невероятный и его стоит посетить. Было бы хорошо, если бы билет уже был автоматически в приложении, а в остальном все прошло гладко!
E
Egle
5 июл 2024
Отличный музей. Рекомендую посетить музейные кафе на террасе. Потрясающая панорама и вкуснейшие десерты.
В
Валентина
2 июл 2024
Отличный музей. Мы вошли в 9 утра и было приятно и тихо, без больших толп, что всегда является плюсом!
М
Мадлен
25 июн 2024
Найти офис, где можно забрать билеты, непросто, но всегда стоит иметь возможность пройти без очереди в Риме. Персонал очень дружелюбный, и нам не пришлось долго ждать, чтобы получить билеты.
F
Freya
8 июн 2024
Очень легко получить билеты, и это был отличный музей, без очереди! (Мы пошли в 10:30)
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