Если для вас Рим — не только культурная столица мира, но и «Тот-самый-город приключений Томаса Рипли», мы нашли друг друга! Наш план: увидеть знаковые места, окунуться в атмосферу любимой истории и сверить реальные локации с кинокадрами. Вы убедитесь, что великие шедевры — города, фильмы или картины — раскрываются лишь искушённым наблюдателям.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пара слов о концепции

У нас изощрённо-практичный план. Будем сочетать аутентичную красоту Рима, общение с шедеврами архитектуры и живописи, фантазии об атмосфере dolce vita середины 20 века и планы на освежающий коктейль с потрясающим видом на Вечный город.

Что вас ожидает

Встретимся на Площади Венеции и отправимся на Капитолийский холм — эпицентр истории и воплощение архитектурной элегантности. Как и положено мастерам интриг, будем вести беседу в нескольких плоскостях, совмещая историю Рима и историю Рипли.

Cвернём в Гетто, где развивалась одна из самых напряжённых сцен фильма. Если повезёт, остановимся в заведении, где Мэт Дэймон и Джуд Лоу подкреплялись во время съёмок фирменным Campari Spritz.

Следуя отменному вкусу Рипли, переместимся в камерный район рынка Кампо-дей-Фьори. Побываем на вашей будущей любимой улице центра с симпатичными лавками и ресторанами.

Уходя от слежки, ненадолго смешаемся с толпой на площади Навона. Для конспирации заглянем в церковь на тайную встречу с оригиналами Караваджо и шёпотом поговорим о великом бунтаре.

Драматической и роскошной развязкой нашего расследования станут кулуары римских гостиниц, отвечавших за old money-эстетику повседневности Дики Гринлифа. Вы их обязательно узнаете.

Организационные детали