Рим мистера Рипли: обзорная экскурсия с двойным дном
Идеальная прогулка для любителей эстетики, игры ума, неожиданных сюжетных поворотов и Караваджо
Если для вас Рим — не только культурная столица мира, но и «Тот-самый-город приключений Томаса Рипли», мы нашли друг друга! Наш план: увидеть знаковые места, окунуться в атмосферу любимой истории и сверить реальные локации с кинокадрами.
Вы убедитесь, что великие шедевры — города, фильмы или картины — раскрываются лишь искушённым наблюдателям.
Описание экскурсии
Пара слов о концепции
У нас изощрённо-практичный план. Будем сочетать аутентичную красоту Рима, общение с шедеврами архитектуры и живописи, фантазии об атмосфере dolce vita середины 20 века и планы на освежающий коктейль с потрясающим видом на Вечный город.
Что вас ожидает
Встретимся на Площади Венеции и отправимся на Капитолийский холм — эпицентр истории и воплощение архитектурной элегантности. Как и положено мастерам интриг, будем вести беседу в нескольких плоскостях, совмещая историю Рима и историю Рипли.
Cвернём в Гетто, где развивалась одна из самых напряжённых сцен фильма. Если повезёт, остановимся в заведении, где Мэт Дэймон и Джуд Лоу подкреплялись во время съёмок фирменным Campari Spritz.
Следуя отменному вкусу Рипли, переместимся в камерный район рынка Кампо-дей-Фьори. Побываем на вашей будущей любимой улице центра с симпатичными лавками и ресторанами.
Уходя от слежки, ненадолго смешаемся с толпой на площади Навона. Для конспирации заглянем в церковь на тайную встречу с оригиналами Караваджо и шёпотом поговорим о великом бунтаре.
Драматической и роскошной развязкой нашего расследования станут кулуары римских гостиниц, отвечавших за old money-эстетику повседневности Дики Гринлифа. Вы их обязательно узнаете.
Организационные детали
Желательно, чтобы все участники экскурсии смотрели и любили фильмы про Рипли. К просмотру рекомендуются фильмы «Талантливый мистер Рипли» (1999) и «Рипли» (2024)
Экскурсия вряд ли подойдёт маленьким детям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
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