Приглашаю погрузиться в мир великих режиссеров: от Уайлера до Соррентино! Вы увидите как известные места города, так и скрытые от глаз толпы живописные уголки. Сравните вторую половину 20 века с современностью — подчас не менее обаятельной и гротескной. Узнаете о съёмках легендарных сцен и создании роскошных костюмов. А главное — сможете лучше понять Рим и его жителей.

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Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа прогулки по историческому центру вы раскроете:

Как выглядит сейчас дом, где жил в «Римских каникулах» герой Грегори Пека

Что связывает Федерико Феллини и Адриано Челентано

Почему главный герой фильма Соррентино «Великая красота» живёт напротив Колизея

Для кого изначально создавалось платье Аниты Экберг из «Сладкой жизни»

Что заставило Марчелло прыгнуть в фонтан Треви в одной знаменитой сцене

Почему «Сладкая жизнь» Феллини — это своего рода ответ на «Римские каникулы»

В каком шедевре эпохи Ренессанса снималась одна из сцен «Великой красоты»

Почему улицу Виа Венето пришлось воссоздавать на киностудии Чинечитта

Это не совсем обычная экскурсия — скорее, лекция-прогулка. Дело в том, что действие любого фильма разворачивается в разных концах города. Мы не сможем охватить их все. Чтобы ваше представление о кинематографическом Риме было полным, мы обязательно сделаем перерыв в живописном кафе — я нанесу на карту ещё несколько замечательных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии.

Организационные детали

До или после экскурсии я рекомендую вам пересмотреть 4 культовых фильма: