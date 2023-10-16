Кинематографичный Рим

Пройти по следам известных фильмов и раскрыть местные киносекреты с историком культуры

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Ответы на вопросы
Приглашаю погрузиться в мир великих режиссеров: от Уайлера до Соррентино! Вы увидите как известные места города, так и скрытые от глаз толпы живописные уголки. Сравните вторую половину 20 века с современностью — подчас не менее обаятельной и гротескной. Узнаете о съёмках легендарных сцен и создании роскошных костюмов. А главное — сможете лучше понять Рим и его жителей.
Кинематографичный Рим
Кинематографичный Рим
Кинематографичный Рим
Кинематографичный Рим
Кинематографичный Рим
Кинематографичный Рим
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа прогулки по историческому центру вы раскроете:

  • Как выглядит сейчас дом, где жил в «Римских каникулах» герой Грегори Пека
  • Что связывает Федерико Феллини и Адриано Челентано
  • Почему главный герой фильма Соррентино «Великая красота» живёт напротив Колизея
  • Для кого изначально создавалось платье Аниты Экберг из «Сладкой жизни»
  • Что заставило Марчелло прыгнуть в фонтан Треви в одной знаменитой сцене
  • Почему «Сладкая жизнь» Феллини — это своего рода ответ на «Римские каникулы»
  • В каком шедевре эпохи Ренессанса снималась одна из сцен «Великой красоты»
  • Почему улицу Виа Венето пришлось воссоздавать на киностудии Чинечитта

Это не совсем обычная экскурсия — скорее, лекция-прогулка. Дело в том, что действие любого фильма разворачивается в разных концах города. Мы не сможем охватить их все. Чтобы ваше представление о кинематографическом Риме было полным, мы обязательно сделаем перерыв в живописном кафе — я нанесу на карту ещё несколько замечательных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии.

Организационные детали

До или после экскурсии я рекомендую вам пересмотреть 4 культовых фильма:

  • «Римские каникулы», 1951, реж. Уильям Уайлер
  • «Сладкая жизнь», 1960, реж. Федерико Феллини
  • «Рим», 1972, реж. Федерико Феллини
  • «Великая красота», 2013, реж. Паоло Соррентино

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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