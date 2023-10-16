Пройти по следам известных фильмов и раскрыть местные киносекреты с историком культуры
Приглашаю погрузиться в мир великих режиссеров: от Уайлера до Соррентино! Вы увидите как известные места города, так и скрытые от глаз толпы живописные уголки. Сравните вторую половину 20 века с современностью — подчас не менее обаятельной и гротескной. Узнаете о съёмках легендарных сцен и создании роскошных костюмов. А главное — сможете лучше понять Рим и его жителей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа прогулки по историческому центру вы раскроете:
- Как выглядит сейчас дом, где жил в «Римских каникулах» герой Грегори Пека
- Что связывает Федерико Феллини и Адриано Челентано
- Почему главный герой фильма Соррентино «Великая красота» живёт напротив Колизея
- Для кого изначально создавалось платье Аниты Экберг из «Сладкой жизни»
- Что заставило Марчелло прыгнуть в фонтан Треви в одной знаменитой сцене
- Почему «Сладкая жизнь» Феллини — это своего рода ответ на «Римские каникулы»
- В каком шедевре эпохи Ренессанса снималась одна из сцен «Великой красоты»
- Почему улицу Виа Венето пришлось воссоздавать на киностудии Чинечитта
Это не совсем обычная экскурсия — скорее, лекция-прогулка. Дело в том, что действие любого фильма разворачивается в разных концах города. Мы не сможем охватить их все. Чтобы ваше представление о кинематографическом Риме было полным, мы обязательно сделаем перерыв в живописном кафе — я нанесу на карту ещё несколько замечательных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии.
Организационные детали
До или после экскурсии я рекомендую вам пересмотреть 4 культовых фильма:
- «Римские каникулы», 1951, реж. Уильям Уайлер
- «Сладкая жизнь», 1960, реж. Федерико Феллини
- «Рим», 1972, реж. Федерико Феллини
- «Великая красота», 2013, реж. Паоло Соррентино
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марита — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 141 туриста
По профессии я историк культуры. Защитив диссертацию во Флоренции и проработав несколько лет редактором раздела «Путешествия и культура» в журнале «Вокруг света», я переехала в Рим, где попала в среду искусствоведов и арт-дилеров. Они открыли для меня город крошечных церквей с великими шедеврами, неприметных подворотен с ренессансными саркофагами, уютных кафе и очаровательных безлюдных переулков. А я, в свою очередь, буду рада показать его вам.
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