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Рим с высоты птичьего полета

Vladislav D.
Vladislav D. – Гид из Рима
180-и минутная индивидуальная экскурсия ⛳ по Риму в нестандартном формате.

Экскурсия для влюбленных, влюбленных друг в друга, в Рим, в Италию, в саму жизнь.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города и не столь распространенные, как Мамертинская темница, алтарь Отечества, рынки Траяна и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €130 за экскурсию

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Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета

Что вы увидите

  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества
  • Венецианский Дворец
  • Инсула
  • Кодоната
  • Церковь Святой Марии у Алтаря Небес
  • Капитолийская площадь
  • Капитолийский Музеи
  • Капитолийская Волчица
  • Римский Форум
  • Форум Августа
  • Форум Цезаря
  • Форум Траяна
  • Мамертинская темница
  • Рынки Траяна
  • Колонна Траяна
  • Фонтан Треви
  • Испанская площадь
  • Испанские ступени
  • Фонтан Баркачча
  • Церковь Святой Троицы
  • Дворец Медичи
  • Вилла Боргезе
  • Смотровая площадка Пинчо
  • Народная Площадь
Я тысячу раз соглашусь с тем, кто скажет мне, что Париж, Прага, Барселона или Нью-Йорк являются самыми романтическими городами на планете. Кивну, улыбаясь, и вновь с замиранием сердца как будто в первый раз окину взглядом мой любимый город 🏙️ с высоты Яникольского холма.
Так уж вышло, что я влюбился ❤️. Влюбился в этот город, его величие и узенькие уютные улочки, в его непоколебимую монолитность и прелесть нетронутых временем выложенных «сан пьетрини» мостовых.
Эта экскурсия ⛳ для влюбленных. Для влюбленных в Рим, друг в друга, в жизнь. Я хочу провести вас по самым романтическим местам вечного города, по местам, наполненным таинством, заставляющим вас закрыть глаза и, открыв их, наслаждаться вновь и вновь великолепными видами с высоты холмов, на которых стоит этот завораживающий город.
Наша прогулка 👣 начнется на площади Венеции у знаменитого Altare della Patria, где горит вечный огонь, символ бесконечности. Преодолев знаменитые 124 ступеньки, мы поднимемся на Капитолийский холм, откуда перед нами откроется неповторимый вид. Пройдя через церковь ⛪ Санта Мария ин Арчелли, мы окажемся на смотровой площадке, откуда сможем разглядеть во всей красе римский форум.
Выложенная «сан пьетрини» мостовая приведет нас в кафетерий «Antico Café Castellino», и оттуда, отведав превосходный кофе, мы отправимся на Тревийский фонтан ⛲, пройдя Palazzo Valentini и заглянув внутрь Болгарской православной церкви, расположившейся прямо напротив знаменитого Palazzo Poli. Ни для кого не секрет, что Италия славится своими Джелатериями, поэтому именно там, любуясь веселыми бликами и отражениями в водах творения архитектра Николы Сальви, мы сможем отведать знаменитое мороженое Zabaione от мастеров своего дела, братьев Дель Веккио, хранящих на протяжении нескольких поколений секрет его приготовления.
Живописные узенькие улочки, хранящие атмосферу старых времен, выведут нас на Испанские ступени, культовое место жителей Рима и многочисленных туристов. Сидя на прогретых за день теплых камнях, мы сможем передохнуть и насладиться видом знаменитого фонтана-лодочки, являющегося, пожалуй, вторым по популярности после Тревийского.
Поднявшись по ступеням, мы очутимся у церкви Тринита дей Монти, откуда, уверен, начнутся сплошные ощущения и эмоции: нас ждет Пинчо, смотровая терраса над Народной площадью, где перед нами предстанут красочные купола.
А ещё я люблю фотографировать, поэтому всем, кто захочет разделить со мной это незабываемое путешествие, в подарок – профессиональная фотосессия!
Примечание: кофе и мороженное оплачиваются отдельно.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Еда / Напитки
Начало
🚩 Площадь Венеции - в центре зеленого газона
Место завершения
🏁 Площадь Навона
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vladislav D.
Vladislav D.
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