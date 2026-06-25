5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Узнайте историю еврейского гетто
- 🍷 Насладитесь атмосферой Трастевере
- 🏛️ Посетите древние сооружения
- 🍝 Попробуйте местную кухню
- 🎭 Почувствуйте себя героем кино
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Театр Марчелло
- Уста истины
- Поле цветов
Описание экскурсии
Еврейское гетто
Район, о котором с трепетом и уважением говорят римляне. Район, повидавший многое — и славу, и террор, и унижения. Второе старейшее еврейское гетто в Италии. Я расскажу, как он возник, через что прошёл и почему римляне его любят. Мы встретим здесь театр Марчелло, который нередко называют «дедушкой Колизея», и останки других, ещё более древних сооружений. Вы узнаете, что в них было раньше и что находится сейчас. А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала.
Обаяние «Затибрья»
Именно так можно перевести название одного из известнейших районов столицы — Трастевере. Если Форумы — это сердце Рима, то Трастевере — его желудок. Это гастрономический уголок с уникальной атмосферой, наполненный пленительными ароматами, звоном посуды и оживлёнными барами. Мы погуляем по набережной и, пересекая остров Тиберина, поговорим о его значении в жизни города. Погрузимся в средневековые лабиринты романтичных улочек квартала, где легко заблудиться даже римлянам. И конечно, я дам рекомендации мест, куда стоит заглянуть на обед или ужин.
А что ещё?
Любителям кинематографа будет любопытно увидеть таинственные «Уста истины» и примерить на себя роль героев к/ф «Римские каникулы». На пути нам встретится самая первая и главная из «говорящих» статуй Рима — вы узнаете её историю. Также побываем на площади с нежным названием «Поле цветов», но тёмным прошлым. Будут и другие малоизвестные, но прелестные достопримечательности.
Дружеский подход и римские лайфхаки
Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и покажу Рим, о котором вы, может быть, даже и не знали. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Прогулка может быть и прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по центру города, и самостоятельной программой, если вы предпочитаете более интересные и менее «заезженные» места. А особенно она подойдёт тем, кто любит вкусно поесть, ведь вы просто обязаны попасть на ужин в Трастевере!
Организационные детали
- При бронировании рекомендую выбирать вечернее время с таким расчётом, чтобы экскурсия началась за 2 часа до того времени, когда вы планируете ужинать
- Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т. п.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Семья (3-4 человека)
|€40
|Друзья (3-4 человека)
|€50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
P.s. - ресторан по рекомендации нам очень понравился 👍
Друзья! Хочу подчеркнуть человеческие качества Асыля: он очень добрый, спокойный, терпеливый, внимательный, хорошо владеет материалом.
Рекомендую местным жителям и гостям Рима!
Желаю расширения списка маршрутов и множества довольных туристов!