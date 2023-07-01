С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере

Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю

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Уже посмотрели главные достопримечательности Вечного города, знаете, где и как он зародился? Пора открыть настоящий Рим! Я покажу «место силы», которому город обязан своим быстрым развитием и могуществом, а также храмы, что старше Колизея и Пантеона.

Познакомлю с наследием одного из первых в мире еврейских гетто и объясню, почему его так любят римляне. А в лабиринтах «Затибрья» исследуем самый колоритный район столицы.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
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Описание

Что вас ожидает

Еврейское гетто

Район, о котором с трепетом и уважением говорят римляне. Район, повидавший многое — и славу, и террор, и унижения. Второе старейшее еврейское гетто в Италии. Я расскажу, как он возник, через что прошёл и почему римляне его любят. Мы встретим здесь театр Марчелло, который нередко называют «дедушкой Колизея», и останки других, ещё более древних сооружений. Вы узнаете, что в них было раньше и что находится сейчас. А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала.

Обаяние «Затибрья»

Именно так можно перевести название одного из известнейших районов столицы — Трастевере. Если Форумы — это сердце Рима, то Трастевере — его желудок. Это гастрономический уголок с уникальной атмосферой, наполненный пленительными ароматами, звоном посуды и оживлёнными барами. Мы погуляем по набережной и, пересекая остров Тиберина, поговорим о его значении в жизни города. Погрузимся в средневековые лабиринты романтичных улочек квартала, где легко заблудиться даже римлянам. И конечно, я дам рекомендации мест, куда стоит заглянуть на обед или ужин.

А что ещё?

Любителям кинематографа будет любопытно увидеть таинственные «Уста истины» и примерить на себя роль героев к/ф «Римские каникулы». На пути нам встретится самая первая и главная из «говорящих» статуй Рима — вы узнаете её историю. Также побываем на площади с нежным названием «Поле цветов», но тёмным прошлым. Будут и другие малоизвестные, но прелестные достопримечательности.

Дружеский подход и римские лайфхаки

Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и покажу Рим, о котором вы, может быть, даже и не знали. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Прогулка может быть и прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по центру города, и самостоятельной программой, если вы предпочитаете более интересные и менее «заезженные» места. А особенно она подойдёт тем, кто любит вкусно поесть, ведь вы просто обязаны попасть на ужин в Трастевере!

Организационные детали

  • При бронировании рекомендую выбирать вечернее время с таким расчётом, чтобы экскурсия началась за 2 часа до того времени, когда вы планируете ужинать
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т. п.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Навона (piazza Navona)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
1 июля 2023
Мне очень понравилась прогулка с Асылом
Прекрасный эрудированный экскурсовод
Плюс получила Прекрасные фото впридачу
Спасибо

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