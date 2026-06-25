Март, июнь, июль и август - лучшие месяцы для прогулок по Риму. В это время город полон жизни, а атмосфера Трастевере особенно пленительна. Летние месяцы позволяют насладиться вечерними прогулками и ужинами на открытом воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить Рим, когда туристов меньше, а достопримечательности доступны без суеты. Эти месяцы подойдут для тех, кто ценит спокойствие и хочет глубже погрузиться в атмосферу города.

Уже знакомы с основными достопримечательностями Рима? Пришло время погрузиться в его истинную атмосферу! Исследуйте второе старейшее еврейское гетто в Италии, узнайте его историю и почему оно так важно для римлян.

Прогуляйтесь по Трастевере, известному своими кулинарными изысками и живописными улочками. Побывайте на острове Тиберина и узнайте его значение для города. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Рим с новой стороны и насладиться его культурой и кухней

Описание экскурсии

Еврейское гетто

Район, о котором с трепетом и уважением говорят римляне. Район, повидавший многое — и славу, и террор, и унижения. Второе старейшее еврейское гетто в Италии. Я расскажу, как он возник, через что прошёл и почему римляне его любят. Мы встретим здесь театр Марчелло, который нередко называют «дедушкой Колизея», и останки других, ещё более древних сооружений. Вы узнаете, что в них было раньше и что находится сейчас. А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала.

Обаяние «Затибрья»

Именно так можно перевести название одного из известнейших районов столицы — Трастевере. Если Форумы — это сердце Рима, то Трастевере — его желудок. Это гастрономический уголок с уникальной атмосферой, наполненный пленительными ароматами, звоном посуды и оживлёнными барами. Мы погуляем по набережной и, пересекая остров Тиберина, поговорим о его значении в жизни города. Погрузимся в средневековые лабиринты романтичных улочек квартала, где легко заблудиться даже римлянам. И конечно, я дам рекомендации мест, куда стоит заглянуть на обед или ужин.

А что ещё?

Любителям кинематографа будет любопытно увидеть таинственные «Уста истины» и примерить на себя роль героев к/ф «Римские каникулы». На пути нам встретится самая первая и главная из «говорящих» статуй Рима — вы узнаете её историю. Также побываем на площади с нежным названием «Поле цветов», но тёмным прошлым. Будут и другие малоизвестные, но прелестные достопримечательности.

Дружеский подход и римские лайфхаки

Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и покажу Рим, о котором вы, может быть, даже и не знали. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Прогулка может быть и прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по центру города, и самостоятельной программой, если вы предпочитаете более интересные и менее «заезженные» места. А особенно она подойдёт тем, кто любит вкусно поесть, ведь вы просто обязаны попасть на ужин в Трастевере!

Организационные детали