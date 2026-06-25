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С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере

Углубитесь в историю Рима, посетив еврейское гетто и Трастевере. Откройте для себя скрытые жемчужины и насладитесь уникальной атмосферой города
Уже знакомы с основными достопримечательностями Рима? Пришло время погрузиться в его истинную атмосферу! Исследуйте второе старейшее еврейское гетто в Италии, узнайте его историю и почему оно так важно для римлян.
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Прогуляйтесь по Трастевере, известному своими кулинарными изысками и живописными улочками. Побывайте на острове Тиберина и узнайте его значение для города.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Рим с новой стороны и насладиться его культурой и кухней

4.8
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Узнайте историю еврейского гетто
  • 🍷 Насладитесь атмосферой Трастевере
  • 🏛️ Посетите древние сооружения
  • 🍝 Попробуйте местную кухню
  • 🎭 Почувствуйте себя героем кино

Лучшее время для посещения

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Март, июнь, июль и август - лучшие месяцы для прогулок по Риму. В это время город полон жизни, а атмосфера Трастевере особенно пленительна. Летние месяцы позволяют насладиться вечерними прогулками и ужинами на открытом воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить Рим, когда туристов меньше, а достопримечательности доступны без суеты. Эти месяцы подойдут для тех, кто ценит спокойствие и хочет глубже погрузиться в атмосферу города.
Сейчас август — это идеальное время.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере

Что можно увидеть

  • Театр Марчелло
  • Уста истины
  • Поле цветов

Описание экскурсии

Еврейское гетто

Район, о котором с трепетом и уважением говорят римляне. Район, повидавший многое — и славу, и террор, и унижения. Второе старейшее еврейское гетто в Италии. Я расскажу, как он возник, через что прошёл и почему римляне его любят. Мы встретим здесь театр Марчелло, который нередко называют «дедушкой Колизея», и останки других, ещё более древних сооружений. Вы узнаете, что в них было раньше и что находится сейчас. А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала.

Обаяние «Затибрья»

Именно так можно перевести название одного из известнейших районов столицы — Трастевере. Если Форумы — это сердце Рима, то Трастевере — его желудок. Это гастрономический уголок с уникальной атмосферой, наполненный пленительными ароматами, звоном посуды и оживлёнными барами. Мы погуляем по набережной и, пересекая остров Тиберина, поговорим о его значении в жизни города. Погрузимся в средневековые лабиринты романтичных улочек квартала, где легко заблудиться даже римлянам. И конечно, я дам рекомендации мест, куда стоит заглянуть на обед или ужин.

А что ещё?

Любителям кинематографа будет любопытно увидеть таинственные «Уста истины» и примерить на себя роль героев к/ф «Римские каникулы». На пути нам встретится самая первая и главная из «говорящих» статуй Рима — вы узнаете её историю. Также побываем на площади с нежным названием «Поле цветов», но тёмным прошлым. Будут и другие малоизвестные, но прелестные достопримечательности.

Дружеский подход и римские лайфхаки

Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и покажу Рим, о котором вы, может быть, даже и не знали. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Прогулка может быть и прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по центру города, и самостоятельной программой, если вы предпочитаете более интересные и менее «заезженные» места. А особенно она подойдёт тем, кто любит вкусно поесть, ведь вы просто обязаны попасть на ужин в Трастевере!

Организационные детали

  • При бронировании рекомендую выбирать вечернее время с таким расчётом, чтобы экскурсия началась за 2 часа до того времени, когда вы планируете ужинать
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т. п.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€60
Семья (3-4 человека)€40
Друзья (3-4 человека)€50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Навона (piazza Navona)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асыл
Асыл — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 834 туристов
Buongiorno! Я влюбился в Рим с первого взгляда, ещё когда впервые приехал сюда. Постоянно живу здесь с 2017 года, изучаю языки, культуру, историю и искусство. Хотя я не профессиональный гид,
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но настолько обожаю этот город, что исследовал все его уголки и, возможно, уже знаю его даже лучше местных жителей. И всё же открыть полностью все тайны Вечного города невозможно, поэтому мои поиски нового и любопытного продолжаются. А прогулки с путешественниками — одна из сторон этого увлечения вкупе с горячим желанием заразить всех любовью к этому магическому месту. Буду рад видеть вас в Риме! Ciao!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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3
2
1
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Алёна
Прекрасная экскурсия. Асыл провел для нас очень интересную и необычную экскурсию. Умный, спокойный молодой человек, знающий историю и умеющий донести понятным языком. много интересной информации. советую этого экскурсовода.
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Г
Асыл – отличный гид, было очень комфортно гулять с ним по городу. Провёл интересную экскурсию по не самым очевидным римским районам. Не было ощущения, что тебе озвучивают какие-то шаблонные факты, было очень душевно, очень понравилось!
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Ж
Асыл, это была прекрасная экскурсия, интересная и запоминающаяся! Личная благодарность (и уважение) за то, что ты ответил на все мои вопросы - не только по теме нашей экскурсии, а вообще про город и его жителей, мое любопытство удовлетворено 😄.
P.s. - ресторан по рекомендации нам очень понравился 👍
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Y
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в меру сложная. Она позволяет увидеть много достопримечательностей за короткий срок и больше узнать о Риме.
Друзья! Хочу подчеркнуть человеческие качества Асыля: он очень добрый, спокойный, терпеливый, внимательный, хорошо владеет материалом.
Рекомендую местным жителям и гостям Рима!
Желаю расширения списка маршрутов и множества довольных туристов!
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
Спасибо Вам, Асыл, за яркую, замечательную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, прогулка - динамичная, увлекательная, в
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Лана
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая нюансы, рассказал нам об интересующей нас теме в Риме, параллельно касаясь и других вопросов и событий. Выбрал удобное время, когда закончился дождь) И посоветовал ресторанчики для обеда) Мы очень рады, что выбрали его! И у Асыла прекрасный русский язык! Все было здорово! Спасибо)
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
Прекрасный гид Асыл! Всем рекомендуем. Экскурсия проходила в нашем темпе, Асыл очень обстоятельно и интересно, подчеркивая
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O
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для себя, в процессе пообсуждали разные вопросы. Также Асыл дал полезные рекомендации в какие храмы/палаццо можно сходить из тех, что встретились на маршруте! Спасибо за интересную экскурсию.
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
Мне очень понравилась подача информации. Интересно рассказаны факты, не перегружены датами. Узнала новое и интересное для
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