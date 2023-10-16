Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Колизей, Палатинский холм и Римский форум — визитные карточки итальянской столицы. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство с ними прошло легко и увлекательно.
В доступном для всех возрастов формате расскажем о Древнем Риме, императорах и гладиаторах, кровавых сражениях и мирном времени.
В доступном для всех возрастов формате расскажем о Древнем Риме, императорах и гладиаторах, кровавых сражениях и мирном времени.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Колизей. Мы посетим самый известный античный амфитеатр в мире. Вы раскроете, когда и почему он был построен. Поговорим мы и том, как на его его сцене проходили охота на животных, жестокие казни и схватки гладиаторов.
Палатинский холм. Вы подниметесь на центральный и самый значимый из 7 холмов города. Осмотрим землянки первых римлян, домусы эпохи республики и руины императорских дворцов. Мы поделимся связанными с ними кровавыми тайнами и интригами.
Римский форум. Мы осмотрим руины площади, где стояли главные языческие храмы города, велась торговля и принимались законы, определяющие судьбу Римской империи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 18 евро взрослые, 2 евро дети до 18 лет. В переписке я объясню, как и где их купить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Колизей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 897 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!
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