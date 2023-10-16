Колизей, Палатинский холм и Римский форум — визитные карточки итальянской столицы. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство с ними прошло легко и увлекательно. В доступном для всех возрастов формате расскажем о Древнем Риме, императорах и гладиаторах, кровавых сражениях и мирном времени.

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Описание

Что вас ожидает

Колизей. Мы посетим самый известный античный амфитеатр в мире. Вы раскроете, когда и почему он был построен. Поговорим мы и том, как на его его сцене проходили охота на животных, жестокие казни и схватки гладиаторов.

Палатинский холм. Вы подниметесь на центральный и самый значимый из 7 холмов города. Осмотрим землянки первых римлян, домусы эпохи республики и руины императорских дворцов. Мы поделимся связанными с ними кровавыми тайнами и интригами.

Римский форум. Мы осмотрим руины площади, где стояли главные языческие храмы города, велась торговля и принимались законы, определяющие судьбу Римской империи.

Организационные детали