Экскурсия по Колизею, Палатинскому холму и Римскому форуму - это возможность прикоснуться к истории Древнего Рима. Участники узнают о строительстве и значении Колизея, где проходили охоты и гладиаторские бои.
На Палатинском
На Палатинском
5 причин купить этот билет
- 🏛️ Узнать историю Колизея
- 🏰 Посетить Палатинский холм
- 📜 Погрузиться в атмосферу Римского форума
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎓 Экскурсия с профессиональным гидом
Что можно увидеть
- Колизей
- Палатинский холм
- Римский форум
Описание билета
Колизей. Мы посетим самый известный античный амфитеатр в мире. Вы раскроете, когда и почему он был построен. Поговорим мы и том, как на его его сцене проходили охота на животных, жестокие казни и схватки гладиаторов.
Палатинский холм. Вы подниметесь на центральный и самый значимый из 7 холмов города. Осмотрим землянки первых римлян, домусы эпохи республики и руины императорских дворцов. Мы поделимся связанными с ними кровавыми тайнами и интригами.
Римский форум. Мы осмотрим руины площади, где стояли главные языческие храмы города, велась торговля и принимались законы, определяющие судьбу Римской империи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 18 евро взрослые, 2 евро дети до 18 лет. В переписке я объясню, как и где их купить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Колизей
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1769 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Татьяна приятный гид и человек. Информация была подана интересно. Дети подростки почти полностью выдержали экскурсию на жаре, что уже можно считать высокой оценкой для гида. Маршрут грамотный, информация структурирована. Гид
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Татьяна очень грамотно выстроила экскурсию - нам практически везде удавалось избегать встреч с туристическими группами. Сама экскурсия получилась очень информативной, интересной и запоминающейся. Татьяна замечательно преподносит информацию. Мы остались очень довольны🫶🏼!
+5
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Очень понравилась экскурсия! Столько всего узнали нового!!! И самое главное, что хочется отметить, это то, что дочки в восторге!!! Татьяна такие классные ассоциации с современным миром проводит, девчонки наши, 15
+2
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Спасибо огромное, Татьяне! Отличная экскурсия, - мы плыли в людском потоке под неторопливый исторический рассказ с новыми для нас открытиями и поразительными фактами. Побывать в Ватикане вместе с гидом - это однозначно must have. Помимо быстрого входа и логистики движения в музеях, вы попадаете в места, мимо которых прошли бы при самостоятельном движении.
+1
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Т
Нам очень понравилось. Татьяна принесла наглядный материал и это сделало экскурсию живой, дети могли сравнить, легче представить и всё это на месте. Всё было супер от момента обсуждения приобретения билетов до самой последней минуты экскурсии. Здорово! Рекомендую экскурсию для детей и взрослых.
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Рим, всегда интригующий, история, эмоции, масштаб. Все это, увидели и почувствовали с гидом Татьяной. Спасибо!!
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