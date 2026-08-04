Экскурсия по Колизею, Палатинскому холму и Римскому форуму - это возможность прикоснуться к истории Древнего Рима. Участники узнают о строительстве и значении Колизея, где проходили охоты и гладиаторские бои.На Палатинском

холме увидят древние землянки и руины дворцов, а также услышат о тайнах римских императоров. На Римском форуме осмотрят остатки храмов и узнают о законах, изменивших судьбу империи. Это путешествие в прошлое станет незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Колизей. Мы посетим самый известный античный амфитеатр в мире. Вы раскроете, когда и почему он был построен. Поговорим мы и том, как на его его сцене проходили охота на животных, жестокие казни и схватки гладиаторов.

Палатинский холм. Вы подниметесь на центральный и самый значимый из 7 холмов города. Осмотрим землянки первых римлян, домусы эпохи республики и руины императорских дворцов. Мы поделимся связанными с ними кровавыми тайнами и интригами.

Римский форум. Мы осмотрим руины площади, где стояли главные языческие храмы города, велась торговля и принимались законы, определяющие судьбу Римской империи.

Организационные детали