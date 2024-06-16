1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
24 июня в 08:00
26 июня в 15:00
296€267 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
€57 за билет
Мини-группа
3 часа
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
3 июля в 15:00
13 июля в 15:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 июня 2024Великолепная экскурсия по Колизею и Форуму. Сергей очень интересно рассказывал, еще была с ним на экскурсии в Ватикане. Все прошло замечательно, и благодаря работе Сергея, влюбилась в Италию еще больше 🫶🏼
- AAnastasiia13 июня 2024Отличная экскурсия. Рекомендуем.
- ННадежда11 июня 2024Были 1го июня на экскурсии с Еленой. Нам очень понравилось. Елена отлично знает историю Рима и ее архитектурные особенности. Сложно было оторваться от рассказа, поэтому старались не отставать от гида:)
- EElena9 июня 2024Прекрасные впечатления остались от экскурсии) Надежде больше спасибо за увлекательный рассказ! Все было прекрасно. Со мной были 2 подростка которые тоже с удовольствием слушали,хотя для них это не всегда свойственно!!! Мы уставшие и довольные, спасибо ❤️
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- ЛЛеонид7 мая 2024Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.
- ИИрина5 мая 2024Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили много чудесных мест несмотря на безумно жаркую погоду.
- ЮЮлия18 апреля 2024Экскурсовод Сергей емко, интересно, увлекательно и познавательно провел нам экскурсию. Приходите вовремя, чтобы была возможность неспешно прогуливаться и задавать интересующие вас вопросы гиду.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Форум Траяна»
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