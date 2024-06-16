Форум Траяна – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Форум Траяна» в Риме на русском языке, цены от €57, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
24 июня в 08:00
26 июня в 15:00
296267 за всё до 4 чел.
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
765 отзывов
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
57 за билет
Колизей и Древний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
78 отзывов
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
3 июля в 15:00
13 июля в 15:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Великолепная экскурсия по Колизею и Форуму. Сергей очень интересно рассказывал, еще была с ним на экскурсии в Ватикане. Все прошло замечательно, и благодаря работе Сергея, влюбилась в Италию еще больше 🫶🏼
  • A
    Anastasiia
    13 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Отличная экскурсия. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    11 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Были 1го июня на экскурсии с Еленой. Нам очень понравилось. Елена отлично знает историю Рима и ее архитектурные особенности. Сложно было оторваться от рассказа, поэтому старались не отставать от гида:)
  • E
    Elena
    9 июня 2024
    Колизей и Древний Рим в мини-группе
    Прекрасные впечатления остались от экскурсии) Надежде больше спасибо за увлекательный рассказ! Все было прекрасно. Со мной были 2 подростка которые тоже с удовольствием слушали,хотя для них это не всегда свойственно!!! Мы уставшие и довольные, спасибо ❤️
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • Л
    Леонид
    7 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили много чудесных мест несмотря на безумно жаркую погоду.
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  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Колизей и Древний Рим в мини-группе
    Экскурсовод Сергей емко, интересно, увлекательно и познавательно провел нам экскурсию. Приходите вовремя, чтобы была возможность неспешно прогуливаться и задавать интересующие вас вопросы гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Форум Траяна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Риму с ветерком
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  3. Колизей и Древний Рим в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Форум Траяна" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 267 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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