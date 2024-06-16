Ю Юлия Колизей и Древний Рим Великолепная экскурсия по Колизею и Форуму. Сергей очень интересно рассказывал, еще была с ним на экскурсии в Ватикане. Все прошло замечательно, и благодаря работе Сергея, влюбилась в Италию еще больше 🫶🏼

A Anastasiia Колизей и Древний Рим Отличная экскурсия. Рекомендуем.

Н Надежда Колизей и Древний Рим Были 1го июня на экскурсии с Еленой. Нам очень понравилось. Елена отлично знает историю Рима и ее архитектурные особенности. Сложно было оторваться от рассказа, поэтому старались не отставать от гида:)

E Elena Колизей и Древний Рим в мини-группе Прекрасные впечатления остались от экскурсии) Надежде больше спасибо за увлекательный рассказ! Все было прекрасно. Со мной были 2 подростка которые тоже с удовольствием слушали,хотя для них это не всегда свойственно!!! Мы уставшие и довольные, спасибо ❤️

Ю Юрий По Риму с ветерком Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.

Л Леонид По Риму с ветерком Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.

И Ирина По Риму с ветерком Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили много чудесных мест несмотря на безумно жаркую погоду.