1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 125€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
€27 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ППолина25 мая 2024Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
- ККсения23 мая 2024Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.
- MMarina22 мая 2024Большое спасибо гиду Екатерине за безусловно потрясающую прогулку по Ватикану и собору Петра, профессионал с большой буквы 🫶
- ААлексей21 мая 2024Все было на высшем уровне! Ольге, большое спасибо за такую вовлеченную экскурсию! Очень рад! Спасибо.
- RRymma2 мая 2024Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
- ЕЕлена2 мая 2024Юлия провела с нами замечательную экскурсию. Очень понятная манера изложения, всё-таки мы на отдыхе. В Риме огромное количество базилик и
- ООлег2 мая 2024Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Очень содержательная и красивая экскурсия! Церкви невероятные! Юлия обладает очень глубокими знаниями, с удовольствием ими делится, отвечает на любой вопрос.
- AAlexey21 апреля 2024Юлия отличный гид, превосходная организация, пунктуальность. Узнали много нового, были не в туристических местах. Огромная благодарность Юлии за эту экскурсию
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