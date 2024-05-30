Христианский Рим

Найдено 11 экскурсий в категории «Христианский Рим» в Риме на русском языке, цены от €27, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим и его христианское наследие
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 12594 за всё до 6 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Главные святыни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Рим: когда главное уже посмотрели
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
27 за человека
Константин Великий и раннехристианский Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
40 за человека
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Храмы Святого Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
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    Некоторым в группе не хватило тех залов, которые нам показывали, но надо понимать, что музей Ватикана крайне обширен и, если стоять у каждого экспоната хотя бы 1м понадобится 12 лет, чтобы все посмотреть) Особенно приятно, что была возможность доплатить всего 5€ и Екатерина дополнительно провела экскурсию по Собору св. Петра

    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который
  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.
  • M
    Marina
    22 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Большое спасибо гиду Екатерине за безусловно потрясающую прогулку по Ватикану и собору Петра, профессионал с большой буквы 🫶
    Большое спасибо гиду Екатерине за безусловно потрясающую прогулку по Ватикану и собору Петра, профессионал с большой буквы 🫶
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
    Все было на высшем уровне! Ольге, большое спасибо за такую вовлеченную экскурсию! Очень рад! Спасибо.
  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Юлия провела с нами замечательную экскурсию. Очень понятная манера изложения, всё-таки мы на отдыхе. В Риме огромное количество базилик и
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    церквей, она подобрала для нас самые лучшие! Прекрасно провели время! Как женщина отмечу очень ухоженный внешний вид, приятный голос и в целом очень доброжелательный человек, что в наше время само по себе ценно. Если в Риме окажусь, то обязательно погуляю с Юлией!

  • О
    Олег
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Очень содержательная и красивая экскурсия! Церкви невероятные! Юлия обладает очень глубокими знаниями, с удовольствием ими делится, отвечает на любой вопрос.
  • A
    Alexey
    21 апреля 2024
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Юлия отличный гид, превосходная организация, пунктуальность. Узнали много нового, были не в туристических местах. Огромная благодарность Юлии за эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Христианский Рим»

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  5. Главные святыни Рима
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Христианский Рим" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 27 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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