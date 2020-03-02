19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к реликвиям, увидеть главные храмы и узнать о жизни великих святых

Елена
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Елена – ваш гид
Рим не зря называют вторым Иерусалимом — его христианское наследие поразительно богато, и только итальянская столица может тягаться со Святой Землёй.

Здесь жили и проповедовали слово Божие апостолы Павел и Пётр, за свою веру проливали кровь сотни мучеников и правил император, именованный равноапостольным.

Вы увидите множество римских святынь, погрузитесь в христианскую историю и судьбы тех, кто преданно служил церкви.
От 98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Рим и его христианское наследие
Рим и его христианское наследие

Что вас ожидает

Христианские храмы Рима и их история
Каждый христианский храм, возведённый в Риме, имеет свою историю. Вы побываете в церкви Божьей Матери, базиликах Святого Иоанна Крестителя и Святого Креста Иерусалимского. Увидите лестницу, привезённую из дворца Понтия Пилата, по которой Иисус Христос спускался в день казни с терновым венцом на голове. А также узнаете легенду о строительстве церкви Пресвятой Богородицы и о том, какая икона спасала Рим от болезней.

Православные реликвии
В церквях Рима вы найдёте большое количество вещественных свидетельств земной жизни Христа, мощи святых и чудотворные иконы кисти известных художников, например, Джан Лоренцо Бернини. А одна из римских икон, по преданию, написана и вовсе самим евангелистом Лукой. Вы увидите реликвии, которые из Иерусалима привезла царица Елена, и ясли, в которых лежал Иисус младенцем. Посмотрите на мозаику раннехристианских церквей, блеск храмов эпохи Ренессанса и сможете прикоснуться к мощам великих святых.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам, искренне увлечённым христианством.

Организационные детали

  • Возможно провести экскурсию полностью или частично на автомобиле с посещением дополнительных мест по вашему желанию (оплачивается дополнительно — от 25-30 евро в час)
  • Экскурсию можно расширить посещением других базилик, в которых также хранятся почитаемые в православии святыни. Стоимость зависит от количества участников и продолжительности экскурсии.

Базилики, которые мы можем посетить дополнительно:

  • Базилика св. Петра в веригах с известной статуей Моисея работы Микеланджело
  • Базилика св. Павла за городскими стенами, где хранятся мощи апостола Павла
  • Базилика св. Климента, где хранятся мощи славянского просветителя Кирилла, с посещением археологического комплекса под базиликой с древними фресками и мозаиками
  • Базилика Алексия человека божия и св. Вонифатия
  • Базилика Богородицы: здесь вы увидите жертвенник небесный с мощами св. равноапостольной царицы Елены, матери Константина Великого
  • Базилика св. Пракседы 9 века с византийской мозаикой. Здесь хранится кусочек бруска, на котором бичевали Христа, привезенный из Константинополя в Средневековье
Рим и его христианское наследие
Рим и его христианское наследие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Большое спасибо Елене за паломническую экскурсию. Самый главный плюс в том, что святые места мы посетили с верующим православным гидом, а не просто с историком или искусствоведом. От этого и воспоминания о посещении главных святынь Рима останутся, надеюсь, навсегда.
26 января 2020
Елена - замечательный рассказчик, глубокоэрудированный экскурсовод, обладающий красивой речью, слушать её рассказ - огромное удовольствие! Мы искренне благодарны Елене за прогулку +рассказ =экскурсию!
30 сентября 2019
Гид Елена верующий человек, постаралась максимально учесть наши пожелания, отвечала на наши вопросы по параллельным темам ( быт итальянцев, история), которые интересовали нас по ходу экскурсии. Брат, который был самостоятельно в Риме четвертый раз, признал, что один раз экскурсия с гидом обязательна! Сколько не смотришь в интернете, самостоятельно столько не узнать! Очень рекомендую!
29 мая 2019
Заказывали данную экскурсию для своего клиента. Клиент, вернувшись с экскурсии, сообщил: "Экскурсия понравилась. К Елене нет никаких вопросов, все очень грамотно и профессионально. Более того, она нас уберегла от необдуманных поступков. Нам понравилось".
1 мая 2019
Спасибо огромное Елене за прекрасную экскурсию "Рим христианский", за помощь и советы для тех, кто оказался в Риме впервые. Получили незабываемые впечатления! Обязательно вернемся в Рим и обязательно встретимся! Спасибо!
Думаю, эта экскурсия интересна всем без исключения, ведь история Древнего Рима включает в себя не только античность. Именно в Риме возникло то, что мы называем христианской цивилизацией, "первым Римом". Елена очень профессионально рассказывает и иллюстрирует свой рассказ прямо по ходу экскурсии - делая акцент и на исторических аспектах, и на религиозных, и на архитектурных и художественных. Еще раз огромное спасибо!
24 марта 2019
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид!!!! Елена - верующий человек, поэтому ее рассказ был очень эмоциональным, не говоря уже о замечательном владении материалом,отношении к нам как людям ( выслушала все наши пожелания, составила индивидуальный маршрут). Спасибо,спасибо, спасибо!!!!))))
5 марта 2019
Это была замечательная, очень содержательная и интересная экскурсия. Елена отлично знает христианскую тематику, очень внимательно относится к пожеланиям экскурсантов, оптимально строит маршрут. Экскурсия продолжалась дольше заявленного, Елена ответила на все наши вопросы. Большое спасибо ей за экскурсию и наши рекомендации обратиться именно к ней всем тем, кто хочет увидеть те святыни Рима, которые почитаются православными.
9 января 2019
Елена-очень деликатный экскурсовод. Изложение материала без нажима, спокойно, без спешки и в то же время насыщенно, интересно. Очень рекомендую. Единственное, о чем пожалела - что заранее не договорилась о возможном продлении экскурсии. А после нас уже была другая группа.
Вся экскурсия была проникнута одухотворенностью Елены, ее глубокими знаниями и внутренней культурой. Огромное спасибо!
3 декабря 2018
Огромное спасибо Елене за интересную и содержательную экскурсию по Риму. Были учтены мои пожелания и соответственно построен маршрут. Я получил ответы на все вопросы. Однозначно рекомендую.
23 ноября 2018
Мы с дочкой в Риме были не в первый раз. А для меня каждая поездка - это паломничество. В этот раз я нашла Елену, чтобы она показала нам христианское наследие Рима. Елена построила для нас удивительный маршрут, пройдя по которому, мы посетили те места, в которых раньше не бывали. Елена - высокодуховный и душевный Человек, влюблённый в Рим!)) В итоге наша экскурсия не ограничилась только поклонением христианским святыням, но мы посмотрели много римских достопримечательностей, совершили экскурс в историю и культуру, насладились приятным общением))) Очень рекомендую Елену как отличного гида и удивительного Человека!)
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