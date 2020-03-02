19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Христианские храмы Рима и их история

Каждый христианский храм, возведённый в Риме, имеет свою историю. Вы побываете в церкви Божьей Матери, базиликах Святого Иоанна Крестителя и Святого Креста Иерусалимского. Увидите лестницу, привезённую из дворца Понтия Пилата, по которой Иисус Христос спускался в день казни с терновым венцом на голове. А также узнаете легенду о строительстве церкви Пресвятой Богородицы и о том, какая икона спасала Рим от болезней.

Православные реликвии

В церквях Рима вы найдёте большое количество вещественных свидетельств земной жизни Христа, мощи святых и чудотворные иконы кисти известных художников, например, Джан Лоренцо Бернини. А одна из римских икон, по преданию, написана и вовсе самим евангелистом Лукой. Вы увидите реликвии, которые из Иерусалима привезла царица Елена, и ясли, в которых лежал Иисус младенцем. Посмотрите на мозаику раннехристианских церквей, блеск храмов эпохи Ренессанса и сможете прикоснуться к мощам великих святых.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам, искренне увлечённым христианством.