Когда у вас начнут плавится мозги от базилик и церкви вы можете попасть в другой мир.

Квартал всемирной выставки (ит. Esposizione Universale di Roma, «Всемирная выставка Рима», сокращённо EUR) — обширный комплекс деловых зданий, построенный по приказу Бенито Муссолини в 1935-43 гг. на юго-западе Рима в рамках подготовки к проведению всемирной выставки (которая так и не состоялась).

Квартал должен был с размахом воплотить в камне идею «новой Римской империи». Его архитектурный облик стал предметом споров между разработчиками проекта, во главе которых стоял Марчелло Пьячентини. Наиболее репрезентативным зданием был призван стать многоэтажный Дворец итальянской цивилизации (архитекторы Дж. Гуэррини, Э. Ла Падула, М. Романо). Прозванный «квадратным Колизеем», дворец «производит впечатление архитектурной утопии, скалькированной с античных архетипов». Район на столько идеальный и просторный что стал площадкой для кинематографа. Были сняты такие фильмы 🎥 как («Конформист») Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини («Боккаччо 70»), Питера Гринуэя («Живот архитектора»), Майкла Лемана («Гудзонский ястреб»)

Прогуливаясь по проспектам и улицам этого необычного «делового островка» с регулярной планировкой и большими широкими проспектами, мы поговорим о том, как зародилась монументальная архитектура в Италии и в чем ее особенности, познакомимся с комплексом зданий EUR’а, особенностями его местоположения в Риме и особенному значению этого района для Рима во время Муссолини и сегодня.