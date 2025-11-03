Вас ждёт незабываемое утреннее путешествие по Риму, когда город только начинает просыпаться. Вы увидите легендарный Колизей, где некогда гремели битвы гладиаторов, и подниметесь на Капитолийский холм, откуда открывается потрясающий вид на Вечный город. Площадь Венеции и монументальный комплекс Витториано предстанут в мягких лучах рассвета. Завершите прогулку у фонтана Треви, бросив монетку и загадав желание. Уникальная возможность увидеть Рим без толп туристов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Татьяна Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Колизей. Это не просто арена, это живая легенда, где некогда гремели битвы гладиаторов и вершилась история.

Школа гладиаторов (Ludus Magnus) — здесь будущие герои арены оттачивали своё мастерство и готовились к сражениям, которые решали их судьбу.

Золотой Дом Нерона (Domus Aurea). Вы увидите то, что осталось от легендарного дворца, поражавшего своей пышностью.

Улица Императорских Форумов (Via dei Fori Imperiali). Вы ощутите себя путешественником во времени и прикоснётесь к сокровищницам истории.

Площадь Венеции. Отсюда открывается потрясающий вид на монументальный комплекс Витториано — символ единства Италии.

Капитолийский холм. Поднимемся на священный холм, спроектированный самим Микеланджело! С его смотровых площадок открывается прекрасный вид на Вечный город.

Театр Марцелла. Построен ещё во времена Августа, но прекрасно сохранился. В утреннем свете его арки выглядят особенно и живописно.

Пантеон — чудо древнеримской инженерии, храм всех богов, который до сих пор поражает своей идеальной купольной конструкцией.

Площадь Навона — настоящий шедевр барокко. Вы увидите знаменитые фонтаны Бернини и церковь Борромини, которые оживают в лучах солнца.

Фонтан Треви — особенно прекрасен, когда ещё нет толп туристов. Можно подойти к нему, бросить монетку и загадать желание.

Испанская площадь. Закончим путешествие на знаменитой площади с её величественной лестницей, которая ведёт к церкви Тринита-деи-Монти.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.