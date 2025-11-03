Мои заказы

Рим в утренней дымке: прогулка на рассвете

Погрузитесь в магию пробуждающегося Рима: Колизей, Капитолийский холм и фонтан Треви откроются в новом свете, когда город только просыпается
Вас ждёт незабываемое утреннее путешествие по Риму, когда город только начинает просыпаться.

Вы увидите легендарный Колизей, где некогда гремели битвы гладиаторов, и подниметесь на Капитолийский холм, откуда открывается потрясающий вид на Вечный город. Площадь Венеции и монументальный комплекс Витториано предстанут в мягких лучах рассвета. Завершите прогулку у фонтана Треви, бросив монетку и загадав желание. Уникальная возможность увидеть Рим без толп туристов
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальная атмосфера утреннего Рима
  • 🏛️ Легендарные достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Прогулка без толп туристов
  • 📸 Идеальные фото на рассвете
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 🌟 Волшебство Вечного города
Рим в утренней дымке: прогулка на рассвете© Татьяна
Что можно увидеть

  • Колизей
  • Школа гладиаторов
  • Золотой Дом Нерона
  • Улица Императорских Форумов
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Театр Марцелла
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Треви
  • Испанская площадь

Описание экскурсии

Колизей. Это не просто арена, это живая легенда, где некогда гремели битвы гладиаторов и вершилась история.

Школа гладиаторов (Ludus Magnus) — здесь будущие герои арены оттачивали своё мастерство и готовились к сражениям, которые решали их судьбу.

Золотой Дом Нерона (Domus Aurea). Вы увидите то, что осталось от легендарного дворца, поражавшего своей пышностью.

Улица Императорских Форумов (Via dei Fori Imperiali). Вы ощутите себя путешественником во времени и прикоснётесь к сокровищницам истории.

Площадь Венеции. Отсюда открывается потрясающий вид на монументальный комплекс Витториано — символ единства Италии.

Капитолийский холм. Поднимемся на священный холм, спроектированный самим Микеланджело! С его смотровых площадок открывается прекрасный вид на Вечный город.

Театр Марцелла. Построен ещё во времена Августа, но прекрасно сохранился. В утреннем свете его арки выглядят особенно и живописно.

Пантеон — чудо древнеримской инженерии, храм всех богов, который до сих пор поражает своей идеальной купольной конструкцией.

Площадь Навона — настоящий шедевр барокко. Вы увидите знаменитые фонтаны Бернини и церковь Борромини, которые оживают в лучах солнца.

Фонтан Треви — особенно прекрасен, когда ещё нет толп туристов. Можно подойти к нему, бросить монетку и загадать желание.

Испанская площадь. Закончим путешествие на знаменитой площади с её величественной лестницей, которая ведёт к церкви Тринита-деи-Монти.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 232 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 15 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
Анастасия
3 ноя 2025
Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00 то самое время, которое позволяет составить первое впечатление о всех слоях. Если вам не в тягость просыпаться рано, рекомендуем в качестве первого знакомства с Римом.
Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00Татьяна - потрясающий экскурсовод, любящий свой город. Для первого знакомства с Римом без толпы туристов 6:00
Александра
Александра
19 окт 2025
Эта Экскурсия оставила самый теплые впечатления и действительно влюбила в Рим👍🏼 Татьяна - потрясающе интересный рассказчик, три часа пролетели незаметно
И
Инна
6 сен 2025
Великолепная экскурсия, очень приятная Татьяна, влюбила меня в Рим, сделала миллион прекрасных фотографий, мне казалось, что я на прогулке с подругой, однозначно рекомендую! Рим на рассвете фантастический, однозначно стоит раннего подьема)
Н
Наталья
29 авг 2025
Экскурсия и знакомство с Римом с Татьяной были очень теплыми, душевными и интересными. Любовь к этому городу Татьяна безусловно передала и нам! Спасибо!
В
Владимир
17 авг 2025
Все понравилось: и маршрут, и время, и экскурсовод. Такой подачи материала (место и история) давно не встречали. Все по делу, в нужную меру и с интересом. Татьяна, респект!!!
М
Мария
10 авг 2025
Замечательная экскурсия, особенно для первого знакомства с Римом! Татьяна прекрасный экскурсовод, которая любит этот город всей душой! Экскурсия и правда ощущается как лёгкая прогулка. Когда вернёмся сюда, обязательно возьмем ещё экскурсии от Татьяны!
Елена
Елена
4 авг 2025
Хотим выразить благодарность за увлекательную экскурсию нашему гиду Татьяне! Потрясающая подача материала, интересные факты без нагруженности! Рассказ был наполнен любовью, трепетом и знанием истории и архитектуры Рима. Ваша искренняя улыбка
читать дальше

- все это создало невероятно комфортную и дружественную атмосферу встречи с этим Вечным городом! Остались самые теплые впечатления и воспоминания, как легкая незабываемая сладость привкуса вкуснейшего тирамису по совету Татьяны! Спасибо за возможность прочувствовать город всем сердцем!

А
Анжела
18 июл 2025
Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной, и это было просто незабываемо! За 3 часа мы полностью погрузились в атмосферу Рима,
читать дальше

узнали множество интересного про прошлое и настоящее Вечного города! И даже наши неугомонные дети внимательно слушали Татьяну и вечером еще обсуждали, кто что запомнил!

Татьяна — настоящий профессионал и влюбленный в Рим человек. Она знает его вдоль и поперек, благодаря ей мы смогли увидеть множество жемчужин города и даже выжили при температуре 32 градуса в тени, потому что она знала все прохладные и живописные уголки, в которые мы заглядывали по пути. А еще она сделала нам кучу невероятных снимков с самых лучших ракурсов, которые без нее бы мы искали пол дня!

Ну, и не могу упомянуть про то, что благодаря ей мы в очередной раз были вдохновлены русской литературой и смогли посетить кафе, где Гоголь писал свои Мертвые души и узнали, где и на каком литературном вечере он их читал (не поверите, это было на 2-м этаже Палаццо Полли над Фонтаном Треви). Ну, а под конец по её рекомендации попали на совершенно уникальную выставку Dolce & Gabanna, от красоты которой до сих пор не можем прийти в себя!

Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной,Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной,Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной,Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной,Сегодня нам с мужем и детьми посчастливилось побывать на экскурсии по Риму с великолепным гидом Татьяной,

