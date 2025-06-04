-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Начало: У вашего отеля
20 сен в 08:00
21 сен в 15:00
€467
€518 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: У метро «Колли Албани»
20 сен в 10:00
21 сен в 15:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
от €350 за всё до 4 чел.
- ИИрина4 июня 2025Шикарная поездка на лошадях!
Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг!
Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
- ККристина11 мая 2025Огромное спасибо за уделенное нам время!
Мы получили огромное удовольствие!
Владислав показал нам совершенно удивительные места, куда просто так не попадешь!
От души советуем!
- ИИрина6 февраля 2025Прекрасная и необычная экскурсия! Владислав очень образованный, воспитанный и приятный парень, который помог открыть для нас Италию с другой стороны. Прекрасные пейзажи, интересные истории и вкусные итальянские изделия, которые предложил и показал нам Владислав однозначно запомнятся нам надолго. Спасибо!
- ЕЕкатерина3 января 2025Все прекрасно)
- EEkaterina31 декабря 2024Прекрасный вариант, чтобы разнообразить стандартные экскурсии. Все было очень комфортно и интересно, лошади спокойные и дружелюбные, ребенок 7 лет остался в восторге, и я тоже очень довольна. Спасибо!
- PPavel3 декабря 2024Владислав прекрасный рассказчик, отлично знает материал и местность, тонко чувствует собеседников и адаптирует рассказ под интересы участников. Мы провели чудесный расслабленный день в очень красивых местах, за что очень благодарны.
- ААлександр25 ноября 2024Влад — отличный гид и собеседник, неотвратимо заражающий своей любовью к Италии.
- РРоман23 октября 2024Лёгкая и интересная прогулка по красивым местам. Вкусные остановки на дегустации)
- РРостислав29 сентября 2024Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом! Прекрасный рассказчик и обаятельный
- ИИрина25 июня 2024К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
- VValentina21 июня 2024Влад прекрасный гид и занимательный рассказчик. Он сумел заинтересовать нас даже в 39-ти градусную жару. Мы прекрасно провели время.
- ЕЕкатерина13 мая 20245 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
- ССветлана10 мая 2024Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
- EEkaterina27 апреля 2024Очень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все что дегустировали хотелось увезти с
- GGanna27 апреля 2024Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
- AAnna5 апреля 2024Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
- ИИгорь24 марта 2024Владислав прекрасный гид и приятный и эрудированный собеседник! Время пролетело просто незаметно. Мы посетили аутентичные и красивые места и за день почувствовали душу и сердце настоящей Италии. Очень рекомендую эту экскурсию и другие предложения Владислава! 100% не пожалеете!
- ЕЕлена11 января 2024Это интересный маршрут, сопровождающийся дегустацией итальянских вин и деликатесов. Развлекательное.
Хотелось бы побольше информации.
- YYuliya27 декабря 2023Как же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтоб это заканчивалось. Владислав знает
- ЖЖанна3 ноября 2023Спасибо большое Владу за прекрасный день и экскурсию!
Эрудированный гид и очаровательный человек, сложилось ощущение, что знакомы много лет!
Рекомендую однозначно!
