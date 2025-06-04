Мои заказы

Аппиева дорога – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Аппиева дорога» в Риме на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
10%
90 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Начало: У вашего отеля
20 сен в 08:00
21 сен в 15:00
€467€518 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Риме
Конные прогулки
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: У метро «Колли Албани»
20 сен в 10:00
21 сен в 15:00
€160 за всё до 4 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
от €350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    Конная прогулка в Риме
    Шикарная поездка на лошадях!
    Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг!
    Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
  • К
    Кристина
    11 мая 2025
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Огромное спасибо за уделенное нам время!
    Мы получили огромное удовольствие!
    Владислав показал нам совершенно удивительные места, куда просто так не попадешь!
    От души советуем!
  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Прекрасная и необычная экскурсия! Владислав очень образованный, воспитанный и приятный парень, который помог открыть для нас Италию с другой стороны. Прекрасные пейзажи, интересные истории и вкусные итальянские изделия, которые предложил и показал нам Владислав однозначно запомнятся нам надолго. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Все прекрасно)
  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2024
    Конная прогулка в Риме
    Прекрасный вариант, чтобы разнообразить стандартные экскурсии. Все было очень комфортно и интересно, лошади спокойные и дружелюбные, ребенок 7 лет остался в восторге, и я тоже очень довольна. Спасибо!
  • P
    Pavel
    3 декабря 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Владислав прекрасный рассказчик, отлично знает материал и местность, тонко чувствует собеседников и адаптирует рассказ под интересы участников. Мы провели чудесный расслабленный день в очень красивых местах, за что очень благодарны.
  • А
    Александр
    25 ноября 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Влад — отличный гид и собеседник, неотвратимо заражающий своей любовью к Италии.
  • Р
    Роман
    23 октября 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Лёгкая и интересная прогулка по красивым местам. Вкусные остановки на дегустации)
  • Р
    Ростислав
    29 сентября 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом! Прекрасный рассказчик и обаятельный
    читать дальше

    человек. Первоначально взяли экскурсию на 4,5 часа, но в ходе экскурсии продлили ее до 6 часов. После шумного Рима приятно было посетить тихие, уютные городки Кастель-Гандольфо и Неми, посмотреть на летнюю резиденцию Папы Римского, подняться по дорожке на вершину города и посмотреть на основную достопримечательность - озеро Альбано. Виды потрясающие. В таких городках особенно атмосферно. Не обошлось и без дегустации местных вин и деликатесов. Благодаря гостеприимству местных хозяев лавок, многих из которых Владислав знает лично, прежде, чем что-то купить, мы успели всего напробоваться от души - вина, прошуто, сыры, колбасы, оливки. Рекомендуем эту экскурсию. В день отъезда из Рима заказали у Владислава трансфер от отеля до аэропорта и также остались довольны безупречным сервисом.

    Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Конная прогулка в Риме
    К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
    читать дальше

    Рима и захотел отдохнуть на природе, но не праздно, а тематически. Экскурсия была для меня и моего сына, на лошадях до этого не сидели. Владислав в начале грамотно провел нам инструктаж. Уверенность гида дала спокойный и хороший настрой экскурсии. Владислав в процессе следил за нашими лошадями, рассказывал интересные факты об Аппиевой дороге и делал фотографии, которые получились как открытки. Мы с сыном получили большое удовольствие от этого маленького путешествия: живописная дорога, мерный, умиротворяющий ход лошадей и радость от нового опыта общения с животными! Владислав, спасибо за экскурсию.

  • V
    Valentina
    21 июня 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Влад прекрасный гид и занимательный рассказчик. Он сумел заинтересовать нас даже в 39-ти градусную жару. Мы прекрасно провели время.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
    читать дальше

    царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши пожелания, которые мы заранее обсудили (по программе экскурсии), выстроив маршрут с учетом интересов всех членов нашей семьи. Экскурсия началась в 10 утра. Ровно в 10 за нами приехал Владислав и микроавтобус с водителем Стефано. Уже с первых минут общения возникло ощущение, что мы давно знакомы с Владиславом - он невероятно обаятелен, приятен в общении, доброжелателен и интеллигентен. В дальнейшем это ощущение только усилилось. Владислав сумел найти общий язык со всеми членами нашей семью (от 8 до 70 лет). В начале мы проехали посмотреть самую древнюю дорогу мира - Аппиеву, затем по просьбе детей - акведуки в Парке акведуков. Далее мы добрались до городка Кастель Гандольфо на красивейшем озере Альбано. Прогулявшись по городку, мы все уже были готовы пообедать и Владислав предложил пообедать в семейном очень колоритном ресторанчике, по которому провел экскурсию в ожидании обеда (а там действительно есть, что посмотреть). Время обеда пролетело незаметно за приятной беседой, вкусными блюдами. Затем мы двинулись в городок Неми на одноименном озере. Оба городка и озера потрясающей красоты! Мы много гуляли, фотографировались, разговаривали. Владислав рассказывал об истории этих мест, о жизни современных итальянцев. Затем отвел нас в кондитерскую, где мы попробовали потрясающие десерты, ликеры и кофе. В итоге мы вернулись в Рим уже к вечеру, по нашему желанию время экскурсии было продлено. День с Владиславом пролетел незаметно, оставив яркие и теплые воспоминания. Вся наша семья единодушно была в восторге от проведенного дня и от самого Владислава. Владислав, мы очень благодарны Вам за этот счастливый день!

    5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
    читать дальше

    озер, гостеприимных городков и деревушек - это большое удовольствие.
    Экскурсия гастрономическая и ооочень вкусная. Владислав прекрасный рассказчик, очень тактичный и остроумный. В компании с ним было душевно и интересно.

    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на
  • E
    Ekaterina
    27 апреля 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Очень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все что дегустировали хотелось увезти с
    читать дальше

    собой, рассказал интересные факты про местность и ответил на мои вопросы про Италию и местные традиции. К сожалению экскурсия была в последний мой день в Риме, если бы встретились раньше, возможно гораздо качественнее была бы поездка в целом.

    Очень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все чтоОчень довольна поездкой, Владислав показал интересные места в которые сама никогда не попала бы, все что
  • G
    Ganna
    27 апреля 2024
    Конная прогулка в Риме
    Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
  • A
    Anna
    5 апреля 2024
    Конная прогулка в Риме
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
  • И
    Игорь
    24 марта 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Владислав прекрасный гид и приятный и эрудированный собеседник! Время пролетело просто незаметно. Мы посетили аутентичные и красивые места и за день почувствовали душу и сердце настоящей Италии. Очень рекомендую эту экскурсию и другие предложения Владислава! 100% не пожалеете!
    Владислав прекрасный гид и приятный и эрудированный собеседник! Время пролетело просто незаметно. Мы посетили аутентичные иВладислав прекрасный гид и приятный и эрудированный собеседник! Время пролетело просто незаметно. Мы посетили аутентичные и
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Это интересный маршрут, сопровождающийся дегустацией итальянских вин и деликатесов. Развлекательное.
    Хотелось бы побольше информации.
  • Y
    Yuliya
    27 декабря 2023
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Как же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтоб это заканчивалось. Владислав знает
    читать дальше

    всех продавцов в земляничном царстве, у нас была индивидуальная дегустация вина, местных деликатесов, в замен ни на каких покупках не настаивали, что было тоже приятно, но мы все равно купили, потому что все что мы продегустировали, было просто потрясающе вкусно! Владислава рекомендую сто процентов!

    Как же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтобКак же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтобКак же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтобКак же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтобКак же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтобКак же нам понравилась экскурсия с Владиславом. Было очень красиво, интересно и познавательно, не хотелось чтоб
  • Ж
    Жанна
    3 ноября 2023
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Спасибо большое Владу за прекрасный день и экскурсию!
    Эрудированный гид и очаровательный человек, сложилось ощущение, что знакомы много лет!
    Рекомендую однозначно!
    Спасибо большое Владу за прекрасный день и экскурсию!Спасибо большое Владу за прекрасный день и экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Аппиева дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
  2. Конная прогулка в Риме
  3. Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Аппиева дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 467 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аппиева дорога», 116 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь