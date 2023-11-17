Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Если вы уже обошли все запланированные достопримечательности Рима и хотите чего-то особенного, отправляйтесь на мастер-класс в лабораторию итальянского мороженого. Свежее молоко, сливки, сахар и сезонные фрукты — и вот вы уже лакомитесь любимым десертом. Ничто так не объединяет семью или компанию друзей, как такое «сладкое» времяпрепровождение.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Gelato artisanale — это традиционный римский специалитет ремесленного качества. Его рецептура нарабатывалась не одним поколением джелатьере. С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта.
На мастер-классе вы узнаете историю джелато, познакомитесь с выбором лучших ингредиентов и самыми популярными итальянскими вкусы. Опытный мастер покажет, как можно экспериментировать с ароматами и текстурами. Свежее молоко, сливки и сахар, сезонные фрукты и немного магии холода — и ваш собственный сорт мороженого готов!
Организационные детали
Важно! Минимальное количество участников — 2, максимальное — 6 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Рима
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1640 туристов
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Мастер-классы
Гастрономические
В помещении
Активности
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