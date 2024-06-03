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лучше всего, такие драматические истории, как сказка. Но с этим квестом, с подходом Елены - нашего гида, 2 часа прошли незаметно, хотелось еще))) сын доволен и благодаря заданиям, и историям, и подходу Елены к ребенку. Спасибо! И очень сильно рекомендую. Более того, спасибо за возможность возложить бронирование и покупку билетов на организатора экскурсии, это очень облегчает планирование!