Активности – экскурсии в Риме

Найдено 8 экскурсий в категории «Активности» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в Вечном городе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Приготовить пиццу в римской пиццерии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
80 за человека
Приготовить пасту в римской таверне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
80 за человека
На вертолёте над окрестностями Рима
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за всё до 2 чел.
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
8375 за человека
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220198 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 июня 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
  • T
    Tatiana
    9 мая 2024
    Приготовить пиццу в римской пиццерии
    Простое душевное кафе, где ты своими руками приготовишь настоящую пиццу!! 😍 тесто, начинка, печь!! Вкуснотища!!! И приятный разговор с гидом👌🏼😍
  • Е
    Евгения
    5 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличный полет, море впечатлений, спасибо
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
  • G
    Ganna
    27 апреля 2024
    Конная прогулка в Вечном городе
    Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
  • A
    Anna
    5 апреля 2024
    Конная прогулка в Вечном городе
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
  • N
    Natalia
    22 февраля 2024
    Квест в Колизее для детей и взрослых
    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
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    лучше всего, такие драматические истории, как сказка. Но с этим квестом, с подходом Елены - нашего гида, 2 часа прошли незаметно, хотелось еще))) сын доволен и благодаря заданиям, и историям, и подходу Елены к ребенку. Спасибо! И очень сильно рекомендую. Более того, спасибо за возможность возложить бронирование и покупку билетов на организатора экскурсии, это очень облегчает планирование!

    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для
  • Е
    Елена
    12 февраля 2024
    Приготовить пиццу в римской пиццерии
    Мы с детьми получили невероятное удовольствие от мастер-класса! Это было очень весело, совсем несложно, хотя и не так, чтобы совсем
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    элементарно, и невероятно вкуууснооо!!! Пицца получилась воздушная, хрустящая, сочная, с пылу с жару из печи! Что не съели, забрали с собой. Спасибо Наталье за сказочные впечатления и прекрасное настроение!

    Мы с детьми получили невероятное удовольствие от мастер-класса! Это было очень весело, совсем несложно, хотя иМы с детьми получили невероятное удовольствие от мастер-класса! Это было очень весело, совсем несложно, хотя и
  • Ю
    Юрий
    2 февраля 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Конная прогулка в Вечном городе
  2. Приготовить пиццу в римской пиццерии
  3. Приготовить пасту в римской таверне
  4. На вертолёте над окрестностями Рима
  5. «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Активности" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 41 ⭐ отзыв, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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