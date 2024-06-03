1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
€80 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€600 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
83€75 за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220€198 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июня 2024Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
- ВВиктория28 мая 2024Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
- TTatiana9 мая 2024Простое душевное кафе, где ты своими руками приготовишь настоящую пиццу!! 😍 тесто, начинка, печь!! Вкуснотища!!! И приятный разговор с гидом👌🏼😍
- ЕЕвгения5 мая 2024Отличный полет, море впечатлений, спасибо
- ИИгорь4 мая 2024Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
- GGanna27 апреля 2024Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
- AAnna5 апреля 2024Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
- NNatalia22 февраля 2024Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
- ЕЕлена12 февраля 2024Мы с детьми получили невероятное удовольствие от мастер-класса! Это было очень весело, совсем несложно, хотя и не так, чтобы совсем
- ЮЮрий2 февраля 2024Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Активности»
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