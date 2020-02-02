13 отзывов оставили туристы

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Главные святыни Рима

Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю

100 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Елена – Гид в Риме
Рим по праву называют «Святым городом», ведь в нем собраны величайшие христианские реликвии.

Именно здесь жили апостолы Петр и Павел, а первые верующие жертвовали собой во имя религии.

Вы зайдете в главные римские церкви и увидите сакральные артефакты, мощи святых и предметы культа, к которым прикасался сам Христос.

А еще восхититесь потрясающей архитектурой и богатым убранством итальянских соборов, которые являются самостоятельным воплощением человеческого гения!
Главные святыни Рима
Главные святыни Рима

Что вас ожидает

Тайны базилики Санта-Мария-Маджоре
Экскурсия начнется с посещения одного из самых значимых соборов Италии — базилики Санта-Мария-Маджоре. Я расскажу легенду о ее возникновении, которая уходит корнями в IV век. Вы увидите важнейшие символы базилики: золотой ларец с фрагментами яслей новорожденного Иисуса, весьма любопытный Масонский символ и главную икону всех римлян — Maria Salus Populi Romani. Далее мы посетим удивительную церковь святой Пракседы, где я покажу привезенную из Иерусалима колонну бичевания. Вас впечатлят выполненные в византийской манере стены и великолепная мозаика, украшающая свод. А еще мы заглянем в подземную крипту, где святая Пракседа нашла упокоение.

Святая лестница и первая Папская резиденция
Во второй части экскурсии мы отправимся на Латеранский холм, где находится собор Сан-Джованни-ин-Латерано. На входе я покажу бронзовые ворота, снятые с Римской Курии на Форуме. Также вы увидите первый папский трон, молельную дощечку св. Петра и мощи святых Петра и Павла. Далее мы зайдем в церковь Санта Скала, по 28-ми ступеням которой Христос поднимался на суд Понтия Пилата. Подойдем к Святая Святых, где, по преданию, находится нерукотворный образ Христа, сотворенный евангелистом Лукой. Если у вас останутся силы, посетим еще одну церковь — Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, расположенную у самых Аврелиановых ворот. Вы рассмотрите фрагмент святого креста, на котором распяли Спасителя, палец Фомы неверующего и гвоздь из раны Иисуса.

Организационные детали

Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов. Вход в церкви бесплатный.

Главные святыни Рима
Главные святыни Рима
Главные святыни Рима
Главные святыни Рима
Главные святыни Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Piazza di Santa Maria Maggiore.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена. Мое первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. Это место, где Античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
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13 отзывов оставили туристы

2 февраля 2020
Спасибо большое Елене за замечательную экскурсию! За позитив и душевность за глубокие знания и прекрасно изложенную информацию!
27 декабря 2019
Глубокая, интересная экскурсия. Рекомендуем всем, кто хочет неспешно и вдумчиво ознакомиться с главными святынями Рима. Мы получили огромное удовольствие от подачи материала экскурсовода, от общения с Еленой.
20 декабря 2019
Были на экскурсии с гидом Еленой! Все замечательно, все интересно, узнали много нового. Спасибо, Елене, за чудесно проведенное время . Рекомендую.
3 декабря 2019
Огромное спасибо за интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все очень понравилось .
23 ноября 2019
18 ноября 2019 г. были на экскурсии "Главные святыни Рима" с Еленой. Если вы хотите провести исторически насыщенный день, с интересным человеком, глубоко знающим предмет, и прекрасной женщиной, то обязательно нужно идти на экскурсию.
Елена, спасибо Вам огромное за прекрасный день в Риме, нам привередливым очень сложно угодить.
С уважением, Павел и Екатерина
1 ноября 2019
Елена очень добросовестный человек, проффессиональный историк. Маршрут экскурсии составлен грамотно. Были в Рима не первый раз, но на этой экскурсии узнали много нового. Спасибо.
17 октября 2019
Отличная экскурсия!
Гид - профессионал высокого класса. Не было моментов, чтобы ей нечего было рассказать на протяжении всей экскурсии. Отлично знает тему, прекрасно работает с людьми. От рассказа не устаешь, не смотря на то, что он очень насыщенный. В экскурсии так же присутствуют малоизвестные места, содержащие очень почитаемые христианские святыни, что так же добавляет очков в пользу этой экскурсии.
Рекомендую к посещению!
24 сентября 2019
Елена увлеченный и высокопрофессиональный гид. Хорошо владеет способностью устанавливать контакт с клиентом! Дай ей Бог здоровья и успехов
2 июля 2019
Это было чудесно! Елена замечательный гид. Много исторических фактов, при этом все запоминается. Материал выдаётся в очень понятной форме. Сразу видно, что знания накоплены при изучении истории, а не по поверхностной информации в интернете. Всем советую!!
4 мая 2019
Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии, проведенной Еленой. Елена, приглянулась мне с первого взгляда. Улыбчивая, мгновенно чувствует собеседника и подключается на его волну. Очень образованный и грамотный человек, она очень просто доносит сложную информацию и при этом будет интересна как искушенному путешественнику, так и впервые вступившему на римскую землю туристу. Благодарю Елену за чудесные часы человеческого общение, огромное количество важной информации для меня и прекрасную прогулку по Христианским святыням Рима. Обязательно буду рекомендовать экскурсию с Еленой своим друзьям!
Ещё 3 отзыва

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