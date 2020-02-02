13 отзывов оставили туристы

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Тайны базилики Санта-Мария-Маджоре

Экскурсия начнется с посещения одного из самых значимых соборов Италии — базилики Санта-Мария-Маджоре. Я расскажу легенду о ее возникновении, которая уходит корнями в IV век. Вы увидите важнейшие символы базилики: золотой ларец с фрагментами яслей новорожденного Иисуса, весьма любопытный Масонский символ и главную икону всех римлян — Maria Salus Populi Romani. Далее мы посетим удивительную церковь святой Пракседы, где я покажу привезенную из Иерусалима колонну бичевания. Вас впечатлят выполненные в византийской манере стены и великолепная мозаика, украшающая свод. А еще мы заглянем в подземную крипту, где святая Пракседа нашла упокоение.

Святая лестница и первая Папская резиденция

Во второй части экскурсии мы отправимся на Латеранский холм, где находится собор Сан-Джованни-ин-Латерано. На входе я покажу бронзовые ворота, снятые с Римской Курии на Форуме. Также вы увидите первый папский трон, молельную дощечку св. Петра и мощи святых Петра и Павла. Далее мы зайдем в церковь Санта Скала, по 28-ми ступеням которой Христос поднимался на суд Понтия Пилата. Подойдем к Святая Святых, где, по преданию, находится нерукотворный образ Христа, сотворенный евангелистом Лукой. Если у вас останутся силы, посетим еще одну церковь — Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, расположенную у самых Аврелиановых ворот. Вы рассмотрите фрагмент святого креста, на котором распяли Спасителя, палец Фомы неверующего и гвоздь из раны Иисуса.