Рим ждёт не тех, кто спешит. А тех, кто умеет слушать. Если вы хотите почувствовать город, а не просто посмотреть на него — присоединяйтесь. И пусть ваша история с Римом начнётся именно с этого вечера.
Описание экскурсииРим не раскрывается сразу. Он не кричит, не спешит — он шепчет, намекает, дразнит. Чтобы по-настоящему его услышать, нужно идти медленно. Смотреть вверх, вглядываться в трещины фасадов, читать намёки на статуях и ловить ветер, приносящий обрывки древних голосов. Мы приглашаем вас на пешеходную экскурсию по вечернему Риму, в ту самую часть города, где мифы оживают под фонарями, а каждый поворот улицы открывает новую грань Вечного города. На этой прогулке вы:
- Узнаете, почему в Риме говорят не только люди, но и стены.
- Услышите истории, спрятанные за архитектурой, скульптурами и названиями площадей.
- Пройдёте по маршруту, где легенды переплетаются с историей, а прошлое звучит в настоящем. Что вас ждёт:• Кампо-деи-Фьори — шумная, яркая, живая. Но под криками торговцев и ароматами кафе — суровый взгляд Джордано Бруно. Он напоминает: Рим — это не только красота, но и мужество идти против времени.
- Площадь Пасквино, где когда-то вывешивали дерзкие стихи на статую. Сегодня, если прислушаться, можно уловить их эхо.
- Площадь Навона — сцена, где стихии танцуют в мраморе фонтана Четырёх рек.
- Пантеон, где под вечным куполом замирает время. Здесь вы поймёте, как древние связали архитектуру с небом и вечностью.
- Фонтан Треви, у которого стоит не просто загадать желание — стоит задуматься, кем вы хотите стать, когда вернётесь сюда.
- Испанская лестница, церкви-близнецы, Виа Маргутта, улица Бабуина, египетский обелиск на Пьяцца дель Пополо — каждое место, куда мы придём, не просто «точка на карте», а воспоминание, открытие, образ. И всё это — в свете закатного солнца и первых фонарей, когда туристы расходятся, а Рим наконец-то начинает говорить — тихо, красиво, по-настоящему. Важная информация: Прогулка проходит в комфортном темпе — без спешки, с возможностью сделать фото, задать вопросы и насладиться атмосферой Все локации мы осматриваем снаружи Одевайтесь по погоде и обязательно возьмите с собой воду Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды — опытных, внимательных и влюблённых в Рим.
- Услуги гида
- Личные расходы
Начало: Кампо деи Фиори
Завершение: Пьяцца дель Пополо
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Белла
23 июн 2025
Прекрасная прогулка по ночному Риму. Спасибо.
Е
Екатерина
22 июн 2025
Наша экскурсия прошла восхитительно! Спасибо большое гиду. Прогулялись по Риму в дружеской неспешной обстановке. Узнали много нового. Рекомендую, время пролетело незаметно
А
Андрей
15 июн 2025
Рим вечером — это вообще другое ощущение. Без толп, без суеты, всё подсвечено мягким светом, город как будто выдыхает. Мы просто гуляли, слушали истории, заглядывали в переулки, о которых днём
А
Александра
8 июн 2025
Все было супер! Нам понравилось!
