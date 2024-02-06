Обзорная квест-экскурсия
Юных искателей приключений ждут забавные задания и несложные головоломки, решая которые, ребята погрузятся в историю города и интересные факты о Риме.
Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов.
Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
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фев
12
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Навона
- Пантеон
- Древнеримский храм императору Адриану
- Площадь Венеции
- Витториано — Алтарь Отечества
- Фонтан ди Треви
- Капитолийскую площадь
- Древнеримский многоэтажный дом — инсула
- Колонну Траяна
- Римский форум
Описание
Никогда еще прогулка по Риму не была такой азартной и поучительной. Наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений получило письмо, от которого мы оказались в замешательстве. Дело в том, что некий римлянин из второго века прислал нам в письме удивительную карту Рима его времени, с просьбой рассказать как менялся город в истории и как он выглядит сегодня. Для этой миссии мы выбрали именно вас! Юных искателей приключений ждут забавные задания и несложные головоломки, решая которые, ребята погрузятся в историю города и интересные факты о Риме. Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов, которые разгадают тайную карту. Что узнаем на этой экскурсии:
- Историю Вечного города, от даты создания до наших дней, о Ромуле и Рэме.
- Интересные факты о римских богах и о легендах Рима, о том, как гуси спасли город.
- О самом волшебном фонтане города.
- Кто такой Пантеон и почему он так важен для римлян.
- Увидим самый большой памятник на главной площади страны, и ту самую скульптуру волчицы, всем известную из учебников истории.
- Обсудим как менялся город.
- Как римляне в древнем мире узнавали новости.
- Со смотровых площадок на форум поговорим о величии Римской империи.
- Задания.
- Связаны с поиском информации по карте об истории города, легендарных героях рима, достопримечательностях и легендах. Для выполнения заданий не понадобятся ни исторической, ни физической подготовки. Весь материал яркий и создан в доступной форме, привлекая внимание ребенка или взрослого. Задания на логику, внимание, креативность и память. В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Яркий материал с квест-экскурсии
- Памятный сувенир
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Навона (Piazza Navona)Завершение: Площадь Венеция (Piazza Venezia)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
- Чтобы быть на связи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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