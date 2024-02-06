Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Индивидуальная квест-экскурсия в Риме

Обзорная квест-экскурсия

Юных искателей приключений ждут забавные задания и несложные головоломки, решая которые, ребята погрузятся в историю города и интересные факты о Риме.

Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов.
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Древнеримский храм императору Адриану
  • Площадь Венеции
  • Витториано — Алтарь Отечества
  • Фонтан ди Треви
  • Капитолийскую площадь
  • Древнеримский многоэтажный дом — инсула
  • Колонну Траяна
  • Римский форум

Описание

Никогда еще прогулка по Риму не была такой азартной и поучительной. Наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений получило письмо, от которого мы оказались в замешательстве. Дело в том, что некий римлянин из второго века прислал нам в письме удивительную карту Рима его времени, с просьбой рассказать как менялся город в истории и как он выглядит сегодня. Для этой миссии мы выбрали именно вас! Юных искателей приключений ждут забавные задания и несложные головоломки, решая которые, ребята погрузятся в историю города и интересные факты о Риме. Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов, которые разгадают тайную карту. Что узнаем на этой экскурсии:
  • Историю Вечного города, от даты создания до наших дней, о Ромуле и Рэме.
  • Интересные факты о римских богах и о легендах Рима, о том, как гуси спасли город.
  • О самом волшебном фонтане города.
  • Кто такой Пантеон и почему он так важен для римлян.
  • Увидим самый большой памятник на главной площади страны, и ту самую скульптуру волчицы, всем известную из учебников истории.
  • Обсудим как менялся город.
  • Как римляне в древнем мире узнавали новости.
  • Со смотровых площадок на форум поговорим о величии Римской империи.
  • Задания.
  • Связаны с поиском информации по карте об истории города, легендарных героях рима, достопримечательностях и легендах. Для выполнения заданий не понадобятся ни исторической, ни физической подготовки. Весь материал яркий и создан в доступной форме, привлекая внимание ребенка или взрослого. Задания на логику, внимание, креативность и память. В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Яркий материал с квест-экскурсии
  • Памятный сувенир
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Навона (Piazza Navona)
Завершение: Площадь Венеция (Piazza Venezia)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
  • Чтобы быть на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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