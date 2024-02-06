Историю Вечного города, от даты создания до наших дней, о Ромуле и Рэме.

Интересные факты о римских богах и о легендах Рима, о том, как гуси спасли город.

О самом волшебном фонтане города.

Кто такой Пантеон и почему он так важен для римлян.

Увидим самый большой памятник на главной площади страны, и ту самую скульптуру волчицы, всем известную из учебников истории.

Обсудим как менялся город.

Как римляне в древнем мире узнавали новости.

Со смотровых площадок на форум поговорим о величии Римской империи.

Задания.

Связаны с поиском информации по карте об истории города, легендарных героях рима, достопримечательностях и легендах. Для выполнения заданий не понадобятся ни исторической, ни физической подготовки. Весь материал яркий и создан в доступной форме, привлекая внимание ребенка или взрослого. Задания на логику, внимание, креативность и память. В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты.

Никогда еще прогулка по Риму не была такой азартной и поучительной. Наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений получило письмо, от которого мы оказались в замешательстве. Дело в том, что некий римлянин из второго века прислал нам в письме удивительную карту Рима его времени, с просьбой рассказать как менялся город в истории и как он выглядит сегодня. Для этой миссии мы выбрали именно вас! Юных искателей приключений ждут забавные задания и несложные головоломки, решая которые, ребята погрузятся в историю города и интересные факты о Риме. Познакомятся с городскими легендами, узнают смысл древних шифровок, спрятанных в самых неожиданных местах, и почувствуют себя в роли детективов, которые разгадают тайную карту. Что узнаем на этой экскурсии: