171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Нескучная обзорная прогулка по Риму

Отправиться в прошлое и понять, как жили римляне, на неформальной экскурсии по центру города
«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города.

В непринуждённой атмосфере мы погрузимся в прошлое с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами. И постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
5
180 отзывов
Нескучная обзорная прогулка по Риму
Нескучная обзорная прогулка по Риму
Нескучная обзорная прогулка по Риму

Описание экскурсии

  • Большой цирк и Палатинский холм — один из крупнейших ипподромов античности и место, где, по преданию, был основан Рим
  • Колизей и императорские форумы — знакомство с руинами дворцов и историей гладиаторских боёв
  • Площадь Венеции — дворцы эпохи Возрождения и грандиозные ансамбли у подножия Капитолийского холма
  • Площадь Навона — барочный шедевр с фонтанами и дворцами
  • Пантеон — храм всех богов и место упокоения Рафаэля
  • Фонтан ди Треви — один из самых красивых фонтанов мира, где принято бросать монетку, чтобы вернуться
  • Виа дель Корсо и площадь Испании — прогулка по главной торговой улице и отдых на Испанской лестнице с видом на церковь Троицы
  • Итальянский кофе Ginseng — попробуем необычный и любимый римлянами напиток (по желанию)

Организационные детали

В конце маршрута возможна остановка в кафе (оплата по меню).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1234 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать на мою страничку! Я переехала в Рим в 2014 году и безоговорочно полюбила итальянскую культуру и историю. На экскурсиях я с удовольствием делюсь своими знаниями и
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наблюдениями. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
168
4
9
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2
2
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1
Светлана
Большое спасибо Ирине за замечательную экскурсию по главным достопримечательностям Рима! Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Мы узнали много новых и удивительных фактов о Риме, его архитектуре, истории и знаменитых жителях.
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Также она поделилась с нами фактами о своей жизни о её впечатлениях. Теперь мы знаем как нужно выбирать качественное оливковое масло. Спасибо Ирине.
Спасибо за профессионализм, прекрасную подачу материала и отличное настроение. После такой экскурсии Рим стал для нас ещё более красивым, интересным и незабываемым. Рекомендуем от всей души!

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Анна
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах, можно было бы больше мест посетить, если бы не делали такие большие паузы. В целом все понравилось, было достаточно легко и интересно
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах,
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах,
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах,
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах,
Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах,
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А
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
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Марина
Мы были втроем: 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет. Каждый со своим багажом знаний и разными ожиданиями от экскурсии. Как Ирина смогла удовлетворить каждого из нас, для меня остается
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загадкой:) Даже ребенок с удовольствием гулял по городу и слушал, открыв рот (такое поведение большая редкость:)).
Ирина не только человек, который обладает глубокими знаниями по теме и ответит на все ваши вопросы, но также очень приятный человек.
Мы очень довольны тем, как мы погуляли. Ирина показала нам основные достопримечательности, рассказала массу всего по истории и архитектуре, посоветовала хорошие и интересные места.
Ирин, спасибо Вам огромное за то, что провели время с нами!
Всем туристами рекомендую Ирину как прекрасного гида!

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Ольга
Экскурсия исторически грамотно составлена, логистически продумана, выверена по времени. Начинается с места основания Рима и далее по основным ключевым вехам истории и значимости объектов показа. 3 часа прошли на одном
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дыхании. Ирина очень интересный рассказчик, умело подстраивается под интересы и уровень слушателей, упоминает яркие моменты, которые не озвучиваются в классических экскурсиях. Не пожалейте денег и обязательно закажите индивидуальную экскурсию в исполнении Ирины. У слышите захватывающий рассказ если вы не историк и не искуствовед, а если историк, то получите некоторые сведения, которые взяты из библиотек и архивов Рима. Задавайте вопросы, интересуйтесь и ваше путешествие тоже получится невероятным и вы полюбите Рим так, как полюбили его мы!

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А
В первую очередь хочу сказать, что мы заказывали у "Трипстера" три экскурсии, с самого первого шага при заказе на сайте всё очень удобно: быстро получала ответы на все возникающие вопросы,
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после внесения предоплаты сразу получила контакты гида, время и место встречи и др. необходимую информацию, за день до экскурсий получала напоминание, т. е. сопровождение полное, на отлично! Все три экскурсии тоже были прекрасно организованы, с профессиональными гидами.
Обзорная прогулку по Риму у нас вела гид Ирина, она владеет очень большим объёмом информации по истории и города, и страны. Большая благодарность Ирине за то, что она построила свой рассказ и с учётом возраста нашего сына, ему 11 лет, часто обращалась к нему и нам всем было действительно очень интересно.))) Помимо увлекательного рассказа по теме экскурсии, Ирина подсказывала нам где лучше сфотографироваться, чтоб получились лучшие виды и показала одну из лучших Gelateria, где мы ели вкуснейшее мороженое!))) Спасибо огромное Вам, Ирина, и всей команде Трипстер!!!

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