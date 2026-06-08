171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города.
В непринуждённой атмосфере мы погрузимся в прошлое с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами. И постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
В непринуждённой атмосфере мы погрузимся в прошлое с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами. И постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
Описание экскурсии
- Большой цирк и Палатинский холм — один из крупнейших ипподромов античности и место, где, по преданию, был основан Рим
- Колизей и императорские форумы — знакомство с руинами дворцов и историей гладиаторских боёв
- Площадь Венеции — дворцы эпохи Возрождения и грандиозные ансамбли у подножия Капитолийского холма
- Площадь Навона — барочный шедевр с фонтанами и дворцами
- Пантеон — храм всех богов и место упокоения Рафаэля
- Фонтан ди Треви — один из самых красивых фонтанов мира, где принято бросать монетку, чтобы вернуться
- Виа дель Корсо и площадь Испании — прогулка по главной торговой улице и отдых на Испанской лестнице с видом на церковь Троицы
- Итальянский кофе Ginseng — попробуем необычный и любимый римлянами напиток (по желанию)
Организационные детали
В конце маршрута возможна остановка в кафе (оплата по меню).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1234 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать на мою страничку! Я переехала в Рим в 2014 году и безоговорочно полюбила итальянскую культуру и историю. На экскурсиях я с удовольствием делюсь своими знаниями и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Ирине за замечательную экскурсию по главным достопримечательностям Рима! Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Мы узнали много новых и удивительных фактов о Риме, его архитектуре, истории и знаменитых жителях.
Мы узнали много новых и удивительных фактов о Риме, его архитектуре, истории и знаменитых жителях.
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Экскурсия была комфортная и интересная. Хотелось бы больше мест посетить. Были достаточно долгие перерывы в соборах, можно было бы больше мест посетить, если бы не делали такие большие паузы. В целом все понравилось, было достаточно легко и интересно
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А
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, побывали в местах, где раньше не были и узнали много интересного из истории Рима.
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Мы были втроем: 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет. Каждый со своим багажом знаний и разными ожиданиями от экскурсии. Как Ирина смогла удовлетворить каждого из нас, для меня остается
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Экскурсия исторически грамотно составлена, логистически продумана, выверена по времени. Начинается с места основания Рима и далее по основным ключевым вехам истории и значимости объектов показа. 3 часа прошли на одном
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А
В первую очередь хочу сказать, что мы заказывали у "Трипстера" три экскурсии, с самого первого шага при заказе на сайте всё очень удобно: быстро получала ответы на все возникающие вопросы,
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