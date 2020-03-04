171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Отправиться в прошлое и понять, как жили и живут римляне, на неформальной экскурсии по центру города

Ирина
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Ирина – ваш гид
«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города.

В веселой и дружелюбной атмосфере мы погрузимся в прошлое, с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами и постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии171 отзыв
4.9
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму

Программа

  • Мы начнем нашу прогулку от Большого цирка, c одного из самых крупных ипподромов античного мира, где полюбуемся видом на Палатинский холм, согласно преданию, именно на нем в 753 г до н.э. был основан вечный город Рим.
  • Затем, проходя руины императорских дворцов, мы направимся к Колизею и императорским форумам, а потом поднимемся на великолепную площадь Венеции с ее роскошным убранством и дворцом эпохи возрождения, находящуюся у подножия Капитолийского холма.
  • Далее на нашем пути площадь Навоны, после этого мы пройдемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти.
  • Направимся к фонтану ди Треви, затем, прогуливаясь по одной из центральных торговых улиц Виа дель Корсо, дойдем до площади Испании, одному из мест, которое нельзя пропустить даже при кратком визите в Рим.
  • Передохнув на ступенях Испанской лестницы, как истинные итальянцы, полюбуемся фасадом ее изящной церкви Троицы XV века на вершине лестницы, где и завершим нашу с вами прогулку.
  • Во время нашего путешествия в античные века и эпоху Возрождения, у нас будет прекрасная возможность отведать один из самых вкусных кофейных напитков «Ginseng», по праву составляющий конкуренцию эспрессо и капучино и пользующийся большой популярностью у итальянцев.
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мне 33 года, я не профессиональный гид, но люблю итальянскую историю и культуру и на экскурсиях с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями. Специализируюсь на темах современной истории Италии, так как прохожу обучение в одном из вузов Рима, курс которого ориентирован на историю и коммуникацию. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.
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171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 марта 2020
Удивительный город и замечательный гид ❤️️
4 марта 2020
Ирина прекрасный гид, ее очень приятно слушать, прогулка по городу с ней прошла на одном дыхании, внимательная.
4 декабря 2019
Были на экскурсии 22 ноября. Маршрут экскурсии составлен просто великолепно. Все последовательно и поэтому запоминается отлично. Рассказывает Ирина очень интересно. Прогулка по Риму была просто восхитительная !
Марина
22 октября 2019
Мы были втроем: 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет. Каждый со своим багажом знаний и разными ожиданиями от экскурсии. Как Ирина смогла удовлетворить каждого из нас, для меня остается загадкой :) Даже ребенок с удовольствием гулял по городу и слушал, открыв рот (такое поведение большая редкость:) ).
Ирина не только человек, который обладает глубокими знаниями по теме и ответит на все ваши вопросы, но также очень приятный человек.
Мы очень довольны тем, как мы погуляли. Ирина показала нам основные достопримечательности, рассказала массу всего по истории и архитектуре, посоветовала хорошие и интересные места.
Ирин, спасибо Вам огромное за то, что провели время с нами!
Всем туристами рекомендую Ирину как прекрасного гида!
18 сентября 2019
Замечательная девушка с приятным голосом. Было очень интересно, на все вопросы, которые я задала , она ответила. С удовольствием рекомендую.
Римма
1 сентября 2019
Мы были проездом в Риме. В промежутке между самолётами мы были на очень интересной познавательной экскурсии.
Экскурсия нам очень понравилась. Ирина - очень приятный, обладающий глубокими познаниями, рассказчик. Мы были довольны, что заказали экскурсию именно у неё.
30 июля 2019
Отличная прогулка, три часа пролетели незаметно! Ирина отлично владеет материалом, историческими фактами, для такого города как Рим экскурсовод просто необходим. Рекомендую обращаться к Ирине, получите незабываемые эмоции от ее рассказов и возможность прикоснуться к ожившей истории. Спасибо за прогулку!
16 июля 2019
Прекрасный, грамотный экскурсовод. Было очень интересно как мне, так и ребенку.
7 июля 2019
Добрый вечер! Сегодня была у нас обзорная экскурсия по Риму с экскурсоводом Ириной. Она нам понравилась. Но начнём по порядку:
В Риме мы первый раз и это было первое знакомство с городом.
Начали со знаменитой Испанской лестницы - широченной и высоченной (138 ступеней) лестницы.
Дальше мы дошли до знаменитейшего фонтана Треви, расположенного на Piazza di Trevi.Много гуляли по итальянским улочкам, дошли до Колизея, Ватикана.
Все очень понравилось, Ирина рассказывала интересно. При возможности вернусь сюда еще раз, т. к. это определенно "мой" город. О нем у меня самые солнечные воспоминания на всю жизнь.
22 июня 2019
Экскурсия супер! Нам очень понравилось.
Ещё 161 отзыв

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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