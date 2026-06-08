171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

читать дальше уменьшить

после внесения предоплаты сразу получила контакты гида, время и место встречи и др. необходимую информацию, за день до экскурсий получала напоминание, т. е. сопровождение полное, на отлично! Все три экскурсии тоже были прекрасно организованы, с профессиональными гидами.

Обзорная прогулку по Риму у нас вела гид Ирина, она владеет очень большим объёмом информации по истории и города, и страны. Большая благодарность Ирине за то, что она построила свой рассказ и с учётом возраста нашего сына, ему 11 лет, часто обращалась к нему и нам всем было действительно очень интересно.))) Помимо увлекательного рассказа по теме экскурсии, Ирина подсказывала нам где лучше сфотографироваться, чтоб получились лучшие виды и показала одну из лучших Gelateria, где мы ели вкуснейшее мороженое!))) Спасибо огромное Вам, Ирина, и всей команде Трипстер!!!