171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы были втроем: 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет. Каждый со своим багажом знаний и разными ожиданиями от экскурсии. Как Ирина смогла удовлетворить каждого из нас, для меня остается загадкой :) Даже ребенок с удовольствием гулял по городу и слушал, открыв рот (такое поведение большая редкость:) ).

Ирина не только человек, который обладает глубокими знаниями по теме и ответит на все ваши вопросы, но также очень приятный человек.

Мы очень довольны тем, как мы погуляли. Ирина показала нам основные достопримечательности, рассказала массу всего по истории и архитектуре, посоветовала хорошие и интересные места.

Ирин, спасибо Вам огромное за то, что провели время с нами!

Всем туристами рекомендую Ирину как прекрасного гида!