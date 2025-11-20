Символом седьмого по размеру озера Италии, Браччано, является замок.
Он был построен в 15 веке на месте древнеримского поселения, его заказчиком выступил Наполеон Орсини. Фамилию «Орсини» можно перевести, как «Медведевы», от
Описание фото-прогулкиПриглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Италии — озеру Браччано и его величественному средневековому замку, который возвышается над одноимённым городом. Эта экскурсия — идеальная возможность погрузиться в богатую историю, насладиться захватывающими видами и ощутить магию места, где переплелись судьбы могущественных семей, роковые страсти и эпохальные события. Замок Браччано — жемчужина Средневековья и Возрождения• История замка — построенный в XV веке по заказу Наполеона Орсини на месте древнего римского поселения, этот замок стал свидетелем интриг и борьбы за власть. Семья Орсини, чьё имя переводится как «Медведевы» (от итальянского «orso» — медведь), была одной из самых влиятельных в Италии. Их соперничество с родом Колонна за папский престол вошло в анналы средневековой истории. Замок также связан с трагической историей любви Паоло Джордано Орсини и Изабеллы Медичи, а также с роковой фигурой Виттории Аккорамбони, герцогини ди Браччано, воспетой Стендалем.
- Архитектура и интерьеры. Вас ждёт знакомство с массивной структурой замка, его башнями, бастионами и оборонительными стенами. Внутри вы увидите оригинальную мебель, фрески и старинные украшения, которые переносят в эпоху Возрождения. Замок служил резиденцией аристократов, военной цитаделью и даже сценой для знаменитых свадеб, таких как Том Круз и Кэти Холмс, Эрос Рамазотти и Мишель Ханзикер, а также Петра Элккстоун и Джеймс Стант.
- Фотосессия мечты. Замок — идеальное место для фотосессий в стиле Гарри Поттера или романтической истории любви. Его величественные залы и панорамные виды создают сказочную атмосферу. Средневековый городок и озеро Браччано• Прогулка по историческому центру. Мы спустимся к очаровательному средневековому городку у подножия замка. Узкие улочки, старинные здания и панорамные виды на озеро создают ощущение путешествия во времени. Именно отсюда, из подземелий города, по акведуку Траяна в древности текла вода, питавшая Вечный город — Рим.
- Озеро Браччано. Седьмое по величине озеро Италии поразит вас своей красотой. Мы прогуляемся по живописному пляжу и насладимся тишиной, которую обеспечивает зона с ограниченным движением транспорта. Это идеальное место, чтобы встретить закат или просто вдохнуть свежий воздух, любуясь природой.
- Уникальная атмосфера.
- Озеро и замок Браччано — это не только история, но и место, где можно отдохнуть душой. Спокойствие, красота природы и величие архитектуры создают идеальные условия для восстановления сил после шумного Рима. Вы вернётесь домой с яркими впечатлениями и великолепными фотографиями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Браччано
- Город Браччано
- Замок Орсини - Одескальки
- Городок Ангуилара
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Бутилированная вода в автомобиле
Что не входит в цену
- Расходы на обед/перекус
- Билеты в музей
- Возможен заказ костюма Гарри Поттера для фотосессии (детский)
Место начала и завершения?
Piazza della Repubblica, 10 Roma
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
