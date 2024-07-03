Со скидкой – экскурсии в Риме

Найдено 41 экскурсия в категории «Со скидкой» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
139126 за всё до 4 чел.
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
8 июля в 11:00
9 июля в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
8 июля в 11:00
9 июля в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Завтра в 00:30
8 июля в 14:00
от 164148 за всё до 7 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
11 июля в 13:30
12 июля в 14:00
133120 за всё до 5 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
156 отзывов
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
Сегодня в 06:00
11 июля в 06:30
165141 за всё до 4 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
11 июля в 13:30
12 июля в 14:30
137124 за всё до 5 чел.
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
83 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
443399 за всё до 4 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
48 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
11 июля в 06:30
12 июля в 06:00
190171 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
326294 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
2 часа
207 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:30
220209 за всё до 5 чел.
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Рим и его христианское наследие
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
от 12594 за всё до 6 чел.
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12096 за всё до 5 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2320 за человека
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
Площадь Навона, замок Святого Ангела, Ватикан, вилла Боргезе и другие знаковые места под новым углом
Начало: На площади Навона
9 июля в 15:00
10 июля в 14:00
150135 за всё до 8 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Сегодня в 16:00
11 июля в 16:00
296267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
12096 за всё до 3 чел.
Галерея Боргезе с историком искусства
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Сегодня в 12:00
9 июля в 16:00
191134 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
183174 за всё до 4 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
Сегодня в 07:00
9 июля в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
Рим, который вас удивит
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
118107 за всё до 5 чел.
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
351334 за всё до 4 чел.
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: На площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150135 за всё до 6 чел.
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
118107 за всё до 5 чел.
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
267254 за всё до 7 чел.
Магия вечернего Рима
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Завтра в 17:00
8 июля в 17:30
от 178134 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
от 159120 за всё до 5 чел.
Великий Рим и его легенды
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
8 июля в 14:00
9 июля в 14:00
от 160144 за всё до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
220198 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
169161 за всё до 4 чел.
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
🚶 Пешая
скидка
9%
Билеты
1 час
2 отзыва
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Сегодня в 12:00
13 июля в 12:00
118107 за всё до 3 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Сегодня в 09:30
11 июля в 09:30
220209 за всё до 4 чел.
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
220198 за всё до 5 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим подземный. Рим мистерий
Оказаться в удивительном храме, спуститься на глубину 19 метров и перенестись на 2000 лет назад
Завтра в 12:00
8 июля в 09:00
180144 за всё до 6 чел.
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3.5 часа
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу
Начало: По договорённости
16 июля в 19:30
17 июля в 19:30
170119 за всё до 6 чел.
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
🚶 Пешая
скидка
25%
Билеты
1 час
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
За 1 час познакомиться с историей римской цивилизации в мини-группе и без очередей
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
12090 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
    Наталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! С легкостью подстраивается под вашу
    читать дальше

    группу (во всяком случае с нами так и произошло), очень внимательная ко всем участкам группы. К тому же дала нам очень много информации, а также советов, которые к конкретной экскурсии не имели отношения, причем до нашего знакомства, но благодаря этому мы смогли посмотреть гораздо больше чем планировали. Огромное спасибо!!!

    Наталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! СНаталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! СНаталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! СНаталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! С
  • O
    Olga
    1 июля 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Экскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, что добавило глубины и очарования нашему путешествию!
    Экскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, чтоЭкскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, чтоЭкскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, чтоЭкскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, чтоЭкскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, что
  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Очень понравилось. Действительно,, идеальное утро,, За фото отдельное,, спасибо,, 🫶
    Очень понравилосьОчень понравилось
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Прогулка была великолепной. Интересно, душевно, с учетом всех пожеланий.
  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Я очень благодарна Наталье за интересные экскурсии и за то, что она задала тон всему моему знакомству с городом. Помимо
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    большого количества фактов об истории Рима, которыми она прекрасно владеет и щедро делится, особенно хочется отметить ее умение обращать внимание на детали, на которых без нее во всем изобилии достопримечательностей и не остановился бы глаз, умении рассказывать об истории через призму нашего повседневного опыта - так жизнь римлян становится понятнее и ближе. Я очень благодарна за познавательную экскурсию и заботу, обязательно вернусь в Рим на новые экскурсии с Натальей и буду советовать друзьям!

  • O
    Olga
    30 июня 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Я заказала Фотосессию в Риме с Анастасией. Нас 3 подружки приехавшие отдохнуть, сменить обстановку и по девчачьи погулять оставив дома
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    мужей и детей. Сказать что нам понравилось-это не сказать ничего. Анастасия настоящий профессионал своих дел. Фотографии получились просто шикарные. Настя нам проговаривала все нюансы моделей. Где встать, как положить руку и куда посмотреть. Не переставая нам рассказывать историю Рима в очень интересной форме не загружая сухой информацией. Это просто волшебно! Какая красота! Какая память на всю жизнь! Спасибо вам большое Анастасия! Вы наша фея!!!

    Я заказала Фотосессию в Риме с Анастасией. Нас 3 подружки приехавшие отдохнуть, сменить обстановку и по девчачьи погулять оставив дома мужей и детей
  • м
    мария
    30 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия отличный гид,рекомендую! Обязательно вернемся к ней еще!
  • B
    Bogdan
    30 июня 2024
    Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
    Недавно у нас была экскурсия по Риму с гидом Наташей, и это было великолепно! Наташа не только прекрасно знает город,
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    но и умеет передать его душу. Её рассказы были живыми и увлекательными, а организация — безупречной. Спасибо, Наташа, за незабываемые впечатления! Мы обязательно вернёмся и будем рекомендовать вас всем нашим друзьям.

  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Гид Себастьян большой молодец. Очень подробно и интересно рассказывает. Не старается уложиться по времени, а старается максимально много и интересно рассказать. Отлично.
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо, Наталье за отличную экскурсию "Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались" интересный маршрут, много узнали нового и познавательного, Наташа очень знающий гид и быстро пролетели 2,5 ч замечательной экскурсии . Также сориентировала нас информацией по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
  2. Классический Рим на автомобиле
  3. Узнать Рим за один день
  4. Автопрогулка по семи холмам Рима
  5. Добро пожаловать в Рим
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Со скидкой" можно забронировать 41 экскурсию от 20 до 399 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1728 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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