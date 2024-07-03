🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности 139 € 126 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 148 за всё до 7 чел.

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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 83 отзыва Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима 443 € 399 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 48 отзывов Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом 190 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики 326 € 294 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 2 часа 207 отзывов Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет Начало: У Колизея 220 € 209 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Рим: Путешествие по христианским святыням Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии от 125 € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Идеальное знакомство с Римом Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни Начало: На Piazza Venezia 120 € 96 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 3 часа 37 отзывов Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе площади Испании Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 23 € 20 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 2 отзыва Квест-приключение в Колизее: история оживает Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи Начало: Возле Колизея 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Шедевры Рима: прогулка с историком искусств Площадь Навона, замок Святого Ангела, Ватикан, вилла Боргезе и другие знаковые места под новым углом Начало: На площади Навона 150 € 135 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Рим на автомобиле в лучах заката Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле Начало: станция метро Колизее (Colosseo) 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка «Рим как с открытки» Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память 120 € 96 за всё до 3 чел.

30% скидка Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Галерея Боргезе с историком искусства Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе 191 € 134 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам 183 € 174 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим, который вас удивит Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах Начало: На piazza Buenos Aires 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов 351 € 334 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Арт-прогулка по Риму с искусствоведом Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях Начало: На площади Навона 150 € 135 за всё до 6 чел.

9% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе Начало: У Palazzo Massimo alle Terme 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке Начало: Piazza Buenos Aries 210 € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки Начало: Metro Circo Massimo 267 € 254 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Вечерняя прогулка по загадочному Риму Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей от 178 € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона от 159 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 160 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3 часа 28 отзывов Квест-приключение «Загадочный Рим» Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания Начало: У колонны Марка Аврелия 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города 169 € 161 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Билеты 1 час 2 отзыва Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены) Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты Начало: Рядом с Пантеоном 118 € 107 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов Магия детства и мир моды Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов 220 € 209 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3.5 часа Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города Начало: У колонны Марка Аврелия 220 € 198 за всё до 5 чел.

20% скидка Индивидуальная 2.5 часа Рим подземный. Рим мистерий Оказаться в удивительном храме, спуститься на глубину 19 метров и перенестись на 2000 лет назад 180 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3.5 часа Urban trekking: закулисье Рима с археологом Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу Начало: По договорённости 170 € 119 за всё до 6 чел.