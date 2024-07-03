1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
139€126 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
8 июля в 11:00
9 июля в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
8 июля в 11:00
9 июля в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Завтра в 00:30
8 июля в 14:00
от 164€148 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
11 июля в 13:30
12 июля в 14:00
133€120 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
Сегодня в 06:00
11 июля в 06:30
165€141 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
11 июля в 13:30
12 июля в 14:30
137€124 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
443€399 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
11 июля в 06:30
12 июля в 06:00
190€171 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
326€294 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:30
220€209 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
от 125€94 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120€96 за всё до 5 чел.
скидка
13%
Мини-группа
3 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
23€20 за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
Площадь Навона, замок Святого Ангела, Ватикан, вилла Боргезе и другие знаковые места под новым углом
Начало: На площади Навона
9 июля в 15:00
10 июля в 14:00
150€135 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Сегодня в 16:00
11 июля в 16:00
296€267 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
120€96 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Сегодня в 12:00
9 июля в 16:00
191€134 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
183€174 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
Сегодня в 07:00
9 июля в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
118€107 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
351€334 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: На площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€135 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
118€107 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
267€254 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Завтра в 17:00
8 июля в 17:30
от 178€134 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
от 159€120 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
8 июля в 14:00
9 июля в 14:00
от 160€144 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
169€161 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Билеты
1 час
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Сегодня в 12:00
13 июля в 12:00
118€107 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Сегодня в 09:30
11 июля в 09:30
220€209 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим подземный. Рим мистерий
Оказаться в удивительном храме, спуститься на глубину 19 метров и перенестись на 2000 лет назад
Завтра в 12:00
8 июля в 09:00
180€144 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3.5 часа
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу
Начало: По договорённости
16 июля в 19:30
17 июля в 19:30
170€119 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Билеты
1 час
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
За 1 час познакомиться с историей римской цивилизации в мини-группе и без очередей
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
120€90 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Наталья замечательный гид! Знающий и любящий свою профессию, очень интересный человек. Пунктуальная и очень внимательная! С легкостью подстраивается под вашу
- OOlga1 июля 2024Экскурсия с Себастьяном была насыщенной! Приятно было узнать о необычных деталях каждой истории и достопримечательности, что добавило глубины и очарования нашему путешествию!
- ИИрина30 июня 2024Очень понравилось. Действительно,, идеальное утро,, За фото отдельное,, спасибо,, 🫶
- ЮЮлия30 июня 2024Прогулка была великолепной. Интересно, душевно, с учетом всех пожеланий.
- ААнастасия30 июня 2024Я очень благодарна Наталье за интересные экскурсии и за то, что она задала тон всему моему знакомству с городом. Помимо
- OOlga30 июня 2024Я заказала Фотосессию в Риме с Анастасией. Нас 3 подружки приехавшие отдохнуть, сменить обстановку и по девчачьи погулять оставив дома
- ммария30 июня 2024Наталия отличный гид,рекомендую! Обязательно вернемся к ней еще!
- BBogdan30 июня 2024Недавно у нас была экскурсия по Риму с гидом Наташей, и это было великолепно! Наташа не только прекрасно знает город,
- ААлександр30 июня 2024Гид Себастьян большой молодец. Очень подробно и интересно рассказывает. Не старается уложиться по времени, а старается максимально много и интересно рассказать. Отлично.
- ИИрина29 июня 2024Спасибо, Наталье за отличную экскурсию "Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались" интересный маршрут, много узнали нового и познавательного, Наташа очень знающий гид и быстро пролетели 2,5 ч замечательной экскурсии . Также сориентировала нас информацией по городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Со скидкой»
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