4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В соборе Святого Петра соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса. Вы прикоснётесь к истории его строительства, рассмотрите детали внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе. И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.

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Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €141 за группу

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Вы рассмотрите произведения искусства, статуи и алтари филигранной работы, гробницы римских пап, королей и императоров.

Изучите детали внутренней отделки храма, выполненной в технике мозаики и иллюстрирующей сцены из жизни Христа, апостолов и святых.

Я расскажу о строительстве собора, над совершенным обликом которого работали выдающиеся архитекторы Браманте и Микеланджело, Рафаэль и Бернини.

Вы увидите почитаемые христианские реликвии: мощи святого апостола Петра и других учителей церкви, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, часть животворящего креста Господня.

Услышите предания и реальные исторические факты об этих святынях, познакомитесь с их легендами и тайнами.

Спуститесь в Ватиканские гроты — к могиле апостола Петра, где можно соприкоснуться с великой святыней христианского мира.

А завершится наша прогулка на площади Святого Петра:

Вы оцените фасады, созданные архитектором Бернини

И узнаете об эффекте оптической иллюзии, который возникает, если встать в определённой точке

Организационные детали