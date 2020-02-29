4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора

В соборе Святого Петра, который поражает монументальными размерами и гармонией пропорций, вы рассмотрите произведения искусства Ренессанса и барокко, статуи и алтари филигранной работы, гробницы римских пап, королей и императоров. Я обращу ваше внимание на детали внутренней отделки храма, которая выполнена в технике мозаики и иллюстрирует сцены из жизни Христа, апостолов и святых. Расскажу о строительстве собора Святого Петра, над совершенным обликом которого работали выдающиеся архитекторы Браманте и Микеланджело, Рафаэль и Бернини. А после наша прогулка продолжится на величественной площади Святого Петра: вы рассмотрите фасады, созданные архитектором Бернини, а также узнаете об эффекте оптической иллюзии, возникающем, если встать в определенной точке площади.

Прикоснуться к святыням христианства

В соборе Святого Петра хранится несколько почитаемых христианских реликвий: мощи святого апостола Петра и других учителей церкви, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, часть животворящего креста Господня, привезенного царицей Еленой из Иерусалима. Вы услышите предания и реальные исторические факты об этих святынях, познакомитесь с их легендами и тайнами.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут будет интересен православным паломникам и всем, кто интересуется историей христианства.