4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Паломничество в собор Святого Петра

Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
В соборе Святого Петра соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса.

Вы прикоснётесь к истории его строительства, рассмотрите детали внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе. И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.
4.9
17 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра

Описание экскурсии

Вы рассмотрите произведения искусства, статуи и алтари филигранной работы, гробницы римских пап, королей и императоров.

Изучите детали внутренней отделки храма, выполненной в технике мозаики и иллюстрирующей сцены из жизни Христа, апостолов и святых.

Я расскажу о строительстве собора, над совершенным обликом которого работали выдающиеся архитекторы Браманте и Микеланджело, Рафаэль и Бернини.

Вы увидите почитаемые христианские реликвии: мощи святого апостола Петра и других учителей церкви, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, часть животворящего креста Господня.

Услышите предания и реальные исторические факты об этих святынях, познакомитесь с их легендами и тайнами.

Спуститесь в Ватиканские гроты — к могиле апостола Петра, где можно соприкоснуться с великой святыней христианского мира.

А завершится наша прогулка на площади Святого Петра:

  • Вы оцените фасады, созданные архитектором Бернини
  • И узнаете об эффекте оптической иллюзии, который возникает, если встать в определённой точке

Организационные детали

  • Билеты в собор оплачиваются отдельно — €3 за чел.
  • При посещении собора Святого Петра следует соблюдать дресс-код (плечи должны быть закрыты, брюки и юбки ниже колен)
  • При желании экскурсию можно дополнить посещением других римских базилик, стоимость зависит от количества участников и продолжительности. Детали — в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3516 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса
читать дальшеуменьшить

для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете. Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино. Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
1
2
1
В
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии в Ватикане проходил какой-то молодежно-культурный фестиваль и предвигаться по собору было очень тяжко, прям
читать дальшеуменьшить

все шли вплотную друг к другу. Очень интересно всё прошло, слушать было одно удовольствие, прошли вместе через святые врата, я для себя узнала много нового на экскурсии, и с радостью посетила бы другие места Рима в следующий раз вместе! Спасибо большое!

Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Константин
Елена очень быстро откликнулась, подсказала лучшее время, встретила, рассказала, заполнила ожидание в очереди рассказом о площади и Ватикане.
Я сам гид и знаю как это важно взять человека и провести его
читать дальшеуменьшить

сквозь время, чтобы он не выпадал из этого фильма.
Не могу сказать, что я знаком со всеми аспектами и праздниками церкви, но это ни как не отразилось на экскурсии, Елена очень подробно объясняла все, когда мои глаза начинали стекленеть от незнания.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена очень знающий и внимательный гид. Исходя из нашего желания посетить Колизей она предложила другое время экскурсии, и в итоге мы не стояли в очереди ни за билетами, ни на вход в Колизей. Елена отлично знает историю, интересно рассказывает. Нам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Валентин
Прекрасная экскурсия! Нелли-профессионал своего дела, очень глубоко и интересно погрузила в атмосферу замка и рассказала множество интересных историй, связанных с древними жителями замка святого Ангела в живой и непринужденной форме! Всем рекомендую!!!)
Вам был полезен этот отзыв?
I
Добрый день Мы закончили сегодня экскурсию 'Cобор Святого Петра' с Еленой.
Было очень и очень интересно. Спасибо вам большое! Особая благодарность Еленe за увлекательную, интересную экскурсию.
Будем с вами снова.
Удачи вам Игорь и Ирина Санченко
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Паломничество в собор Святого Петра»

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди
2.5 часа
51 отзыв
Билеты
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди
Почувствовать атмосферу величия в духовном сердце католического мира
Начало: В одном из наших офисов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€80 за билет
Ватикан: экскурсия внутри и вокруг собора Святого Петра
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Ватикан: экскурсия внутри и вокруг собора Святого Петра
Открыть историю и жизнь сердца христианского мира
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
4 сен в 08:00
от €195 за всё до 8 чел.
Музеи Ватикана + Сикстинская капелла + собор Святого Петра
2.5 часа
7 отзывов
Билеты
Музеи Ватикана + Сикстинская капелла + собор Святого Петра
Познакомиться с сокровищницей западноевропейского искусства - без очереди
Начало: В Ватикане
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
€55 за билет
Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)
Пешая
1 час
12 отзывов
Билеты
Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)
Погрузитесь в атмосферу Ватикана, посетив Собор Святого Петра. Ощутите величие архитектуры и искусства эпохи Возрождения
Начало: Недалеко от музея Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€32 за билет
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €141 за группу