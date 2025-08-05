4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
В соборе Святого Петра соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса.
Вы прикоснётесь к истории его строительства, рассмотрите детали внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе. И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.
Вы рассмотрите произведения искусства, статуи и алтари филигранной работы, гробницы римских пап, королей и императоров.
Изучите детали внутренней отделки храма, выполненной в технике мозаики и иллюстрирующей сцены из жизни Христа, апостолов и святых.
Я расскажу о строительстве собора, над совершенным обликом которого работали выдающиеся архитекторы Браманте и Микеланджело, Рафаэль и Бернини.
Вы увидите почитаемые христианские реликвии: мощи святого апостола Петра и других учителей церкви, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, часть животворящего креста Господня.
Услышите предания и реальные исторические факты об этих святынях, познакомитесь с их легендами и тайнами.
Спуститесь в Ватиканские гроты — к могиле апостола Петра, где можно соприкоснуться с великой святыней христианского мира.
А завершится наша прогулка на площади Святого Петра:
Вы оцените фасады, созданные архитектором Бернини
И узнаете об эффекте оптической иллюзии, который возникает, если встать в определённой точке
Организационные детали
Билеты в собор оплачиваются отдельно — €3 за чел.
При посещении собора Святого Петра следует соблюдать дресс-код (плечи должны быть закрыты, брюки и юбки ниже колен)
При желании экскурсию можно дополнить посещением других римских базилик, стоимость зависит от количества участников и продолжительности. Детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3516 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса читать дальшеуменьшить
для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете.
Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино.
Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Отличная и интересная экскурсия, нам с гидом не помешало даже то, что в день нашей экскурсии в Ватикане проходил какой-то молодежно-культурный фестиваль и предвигаться по собору было очень тяжко, прям читать дальшеуменьшить
все шли вплотную друг к другу. Очень интересно всё прошло, слушать было одно удовольствие, прошли вместе через святые врата, я для себя узнала много нового на экскурсии, и с радостью посетила бы другие места Рима в следующий раз вместе! Спасибо большое!
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Д
Дмитрий
Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
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Константин
Елена очень быстро откликнулась, подсказала лучшее время, встретила, рассказала, заполнила ожидание в очереди рассказом о площади и Ватикане. Я сам гид и знаю как это важно взять человека и провести его читать дальшеуменьшить
сквозь время, чтобы он не выпадал из этого фильма. Не могу сказать, что я знаком со всеми аспектами и праздниками церкви, но это ни как не отразилось на экскурсии, Елена очень подробно объясняла все, когда мои глаза начинали стекленеть от незнания.
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Е
Елена
Елена очень знающий и внимательный гид. Исходя из нашего желания посетить Колизей она предложила другое время экскурсии, и в итоге мы не стояли в очереди ни за билетами, ни на вход в Колизей. Елена отлично знает историю, интересно рассказывает. Нам понравилось.
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Валентин
Прекрасная экскурсия! Нелли-профессионал своего дела, очень глубоко и интересно погрузила в атмосферу замка и рассказала множество интересных историй, связанных с древними жителями замка святого Ангела в живой и непринужденной форме! Всем рекомендую!!!)
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I
Igor
Добрый день Мы закончили сегодня экскурсию 'Cобор Святого Петра' с Еленой. Было очень и очень интересно. Спасибо вам большое! Особая благодарность Еленe за увлекательную, интересную экскурсию. Будем с вами снова. Удачи вам Игорь и Ирина Санченко
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