4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора

Елена
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Елена – ваш гид
Собор Святого Петра — сакральное место, пронизанное религиозной символикой и историей.

Здесь соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса, которые мы в деталях рассмотрим на экскурсии.

Вы прикоснетесь к истории строительства собора, рассмотрите детали изумительного внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе Пресвятой Богородицы.

И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.
От 88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра

Что вас ожидает

Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора
В соборе Святого Петра, который поражает монументальными размерами и гармонией пропорций, вы рассмотрите произведения искусства Ренессанса и барокко, статуи и алтари филигранной работы, гробницы римских пап, королей и императоров. Я обращу ваше внимание на детали внутренней отделки храма, которая выполнена в технике мозаики и иллюстрирует сцены из жизни Христа, апостолов и святых. Расскажу о строительстве собора Святого Петра, над совершенным обликом которого работали выдающиеся архитекторы Браманте и Микеланджело, Рафаэль и Бернини. А после наша прогулка продолжится на величественной площади Святого Петра: вы рассмотрите фасады, созданные архитектором Бернини, а также узнаете об эффекте оптической иллюзии, возникающем, если встать в определенной точке площади.

Прикоснуться к святыням христианства
В соборе Святого Петра хранится несколько почитаемых христианских реликвий: мощи святого апостола Петра и других учителей церкви, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, часть животворящего креста Господня, привезенного царицей Еленой из Иерусалима. Вы услышите предания и реальные исторические факты об этих святынях, познакомитесь с их легендами и тайнами.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут будет интересен православным паломникам и всем, кто интересуется историей христианства.

Организационные детали

  • При посещении собора Святого Петра следует соблюдать дресс-код (плечи должны быть закрыты, брюки и юбки ниже колен).
  • Экскурсию лучше начинать рано утром (собор открыт с 7:00 утра) – это поможет вам избежать толпы туристов и изматывающей римской жары.
  • При желании экскурсию можно расширить посещением других римских базилик, в которых также хранятся почитаемые в православии святыни. Стоимость зависит от количества участников и продолжительности экскурсии.

Базилики, которые мы можем посетить дополнительно

  • Базилика святой Пракседы 9 века с византийской мозаикой в апсиде и старинной часовней. Здесь хранится кусочек бруска, на котором бичевали Христа, привезенный из Константинополя в средние века.
  • Базилика Св. апостола Петра в веригах с известной работой Микеланджело – статуей Моисея.
  • Базилика св. Климента, где находятся мощи славянского просветителя святого Кирилла, с древними фресками и мозаиками.
  • А также базилика св. Вонифатия и Алексия человека Божия, церковь Божьей Матери, базилика Святого Иоанна Крестителя и другие знаковые храмы Рима.
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра
Паломничество в собор Святого Петра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Отличная экскурсия. Наполнение,содержание,маршрут - все понравилось. Рекомендуем.
9 марта 2019
Прекрасный экскурсовод. Рассказывала понятно и интересно. Советуем.
26 февраля 2019
Всё прошло замечательно. Было очень интересно.
8 августа 2018
Елена очень знающий и внимательный гид. Исходя из нашего желания посетить Колизей она предложила другое время экскурсии, и в итоге мы не стояли в очереди ни за билетами, ни на вход в Колизей. Елена отлично знает историю, интересно рассказывает. Нам понравилось.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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