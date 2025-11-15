Мои заказы

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди

Почувствовать атмосферу величия в духовном сердце католического мира
Нам предстоит путешествие через эпохи, которые сформировали мировое культурное наследие. Вы познакомитесь с искусством западного мира со времён античности до Сальвадора Дали. Рассмотрите знаменитые шедевры Микеланджело под сводами Сикстинской капеллы. И услышите захватывающую и противоречивую историю папства. Прогулка будет яркой, насыщенной и очень красивой!
4.7
36 отзывов
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди© Виктория
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди© Виктория
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди© Виктория

Описание билета

Что вас ожидает

Музеи Ватикана

Вы побываете в уникальном музейном комплексе и увидите бесценные коллекции шедевров нескольких веков.
Полюбуетесь фресками Рафаэля и его учеников.
В Пинакотеке Ватикана рассмотрите произведения Джотто, Караваджо и Леонардо да Винчи.
Мы поможем вам проследить эволюцию западной живописи от Средневековья до эпохи Барокко.
Покажем коллекцию современного религиозного искусства, в том числе работы Сальвадора Дали и Винсента Ван Гога.
Зайдём в Этрусский музей, чтобы полюбоваться античными артефактами.
Посетим Египетский музей и изучим коллекцию статуй, мумий и саркофагов.
И многое другое!

Сикстинская капелла

Вы вглядитесь в знаменитые фрески Микеланджело, а также фрески на боковых стенах капеллы, созданные Ботичелли и Перуджино.
Мы расскажем, как в капелле проходят выборы нового папы.

Собор Святого Петра

Пройдём в собор через внутренний вход, минуя огромную очередь.
  • Завершим экскурсию в главном храме католического мира, куда приезжают со всего мира, чтобы увидеть Пьету Микеланджело и алтарь Бернини.
  • Вы с гидом осмотрите интерьер собора и далее самостоятельно при желании подниметесь на купол и спуститесь в Гроты.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в музеи Ватикана — €25 за чел., в собор Святого Петра — €30 (вход без очереди, 30 минут с гидом).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00 и 14:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный€69
Дети до 16 лет€62
Дети до 5Бесплатно
с собором св.Петра (+20€)€69
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В одном из наших офисов
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00 и 14:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 1015 туристов
Наше агентство работает в Риме с 2014 года, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко понимать
читать дальше

его историю, культуру и традиции. Наши гиды — эксперты по Древнему Риму, знающие все нюансы и секреты его главных достопримечательностей. Мы страстно увлечены историей и стремимся делиться своими знаниями с другими. Именно это желание вдохновило нас на проведение экскурсий. Мы предлагаем не просто экскурсии, а увлекательные путешествия в прошлое, наполненные интересными фактами и яркими историями. Наша цель — сделать ваш визит в Рим незабываемым и познавательным.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
4
3
1
2
2
1

Фотографии от путешественников

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Недева)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Лия)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Лия)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Лия)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Лия)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Екатерина)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Marina)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Dan)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Василиса)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Василиса)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Василиса)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Сергей)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Сергей)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Сергей)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Сергей)Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди (Сергей)
N
NATALIA
16 ноя 2025
С нами была экскурсовод Анна. Прекрасный рассказчик! Интересно, разнообразно, многосторонне. Ни одной минуты без информации. Все очень понятно, доступно и с заботой о нас - эксурсантах! Огромное спасибо!
Недева
Недева
15 ноя 2025
Ватикан прекрасен как и всегда!
Ватикан прекрасен как и всегда!
Н
Надежда
8 ноя 2025
Долго ждали начала. Мы пришли за 15 мин. Но начали плюс ещё 25 мин. Устали ждать
Анастасия
Анастасия
7 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Гид рассказывал очень интересно, увлечённо и познавательно. Спасибо большое за такую обширную и потрясающую экскурсию!
Л
Лия
6 ноя 2025
Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!
Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!
К
Камилла
6 ноя 2025
К сожалению нам не повезло с гидом.
Была возрастная, уставшая женщина,рассказывала только про те экспонаты что считала нужным, если я задавала вопросы по ходу нашего движения отвечала либо не охотно либо
читать дальше

не отвечала, в итоге сказала чтобы я их не задавала и мы идем по программе, если хотите почувствовать себя не любимым учеником у советского учителя за свои же деньги, то велком.
Если честно впервые за 14 стран сталкиваюсь с таким экскурсоводом!
Сегодня брали индивидуально тур у другого экскурсовода и остались довольны, индивидуально вышло так же как на двоих оплатили здесь.

Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Нам искренне жаль, что экскурсия оказалась не такой, как вы ожидали. Хочу отметить, гид несколько раз отвечал на ваши вопросы,
читать дальше

но во время групповой экскурсии он не может посвятить всё время только одному гостю — ему важно сохранить общий темп и программу, чтобы каждый участник получил полноценный и целостный рассказ. В групповых турах гид следует заранее составленной программе именно для того, чтобы остальные участники тоже чувствовали внимание и не воспринимали экскурсию как индивидуальную для одного человека.

Мы рады, что индивидуальная экскурсия в Колизей, вам подошла больше, цена в Колизей действительно меньше из-за стоимости билетов и продолжительности 2 часа — именно поэтому существуют разные форматы:
• групповые — с чётким маршрутом, единым темпом и структурированной подачей;
• индивидуальные — с возможностью задавать любые вопросы и акцентировать рассказ на том, что интересно именно вам.
Спасибо, что дали нам обратную связь — она помогает нам становиться лучше.

Е
Екатерина
4 ноя 2025
Хочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людей прибыло в Ватикан, но с экскурсией мы обходили все длинные очереди и не стояли на входе! Кристина интересно все рассказывает и показывает. Очень жалею, что не взяла и другие экскурсии от этих ребят! Однозначно рекомендасьон 😁
Хочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людейХочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людейХочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людейХочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людейХочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людейХочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людей
M
Marina
31 окт 2025
Все очень понравилось, прошли без очередей, гид была очень вовлеченной, рассказала много исторических фактов. В музеях Ватикана указывала на мелкие детали. Рекомендуем!
Все очень понравилось, прошли без очередей, гид была очень вовлеченной, рассказала много исторических фактов. В музеях
Dan
Dan
26 окт 2025
Сразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, а экскурсию нам проводила гид по имени Екатерина, поэтому мой отзыв относится именно к ней.
Я
читать дальше

сам гид, только по Израилю, поэтому я сужу как понимающий эту кухню человек.
Екатерина - настоящий профессионал, сложные вещи разложила нам по полочкам. Всё понятно и очень интересно! Ничего лишнего, все по делу. Это великолепная экскурсия. Впечатления надолго. Спасибо!
Советую брать экскурсию вместе с собором Петра, потому что иначе вам придётся стоять в огромной очереди, чтоб попасть в собор. Экскурсия не дешевая, но она стоит того, по крайней мере для первого раза.

Сразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, аСразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, а
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Благодарю вас за такой подробный и профессиональный отзыв! 🌿
Вы абсолютно правы — я являюсь организатором экскурсий и работаю только с
читать дальше

проверенными и лучшими гидами Рима, среди которых Екатерина — настоящий профессионал своего дела.
Очень рада, что вам понравилась экскурсия и подача материала. Обязательно передам Екатерине ваши тёплые слова!
Спасибо, что отметили важный момент про собор Святого Петра — ваш совет будет полезен другим путешественникам.

А
Алина
29 сен 2025
Все очень понравилось!
Василиса
Василиса
1 сен 2025
Очень понравилось! Больше спасибо Кристине! Все очень было интересно, много нового узнали. Экскурсия проходила в комфортном режиме, все было отлично спланировано, быстрый проход в музей
Очень понравилось! Больше спасибо Кристине! Все очень было интересно, много нового узнали. Экскурсия проходила в комфортномОчень понравилось! Больше спасибо Кристине! Все очень было интересно, много нового узнали. Экскурсия проходила в комфортномОчень понравилось! Больше спасибо Кристине! Все очень было интересно, много нового узнали. Экскурсия проходила в комфортном
С
Сергей
30 авг 2025
Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело, Кристине. Экскурсия была безупречно организована, и мы получили огромное количество интересной информации. Действительность превысила все наши ожидания.
Больное спасибо! И желаем процветание в Вашем деле.
Сергей и Марина
Хельсинки.
Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело,
Татьяна
Татьяна
16 авг 2025
Спасибо. Очень приятно слышать гида!
Я
Яна
13 авг 2025
Для первого визита обязательно нужно брать экскурсию, я в полном восторге. Около 4 часов. Очень подробно, получила рекомендации.
Для первого визита обязательно нужно брать экскурсию, я в полном восторге. Около 4 часов. Очень подробно, получила рекомендации.Для первого визита обязательно нужно брать экскурсию, я в полном восторге. Около 4 часов. Очень подробно, получила рекомендации.Для первого визита обязательно нужно брать экскурсию, я в полном восторге. Около 4 часов. Очень подробно, получила рекомендации.
Е
Елена
12 авг 2025
Гид Екатерина очень интересно рассказывала, очень захватила эмоционально, учитывая, что была большая группа и тысячи людей вокруг.

