Нам предстоит путешествие через эпохи, которые сформировали мировое культурное наследие. Вы познакомитесь с искусством западного мира со времён античности до Сальвадора Дали. Рассмотрите знаменитые шедевры Микеланджело под сводами Сикстинской капеллы. И услышите захватывающую и противоречивую историю папства. Прогулка будет яркой, насыщенной и очень красивой!
Описание билета
Что вас ожидает
Музеи Ватикана
Вы побываете в уникальном музейном комплексе и увидите бесценные коллекции шедевров нескольких веков.
Полюбуетесь фресками Рафаэля и его учеников.
В Пинакотеке Ватикана рассмотрите произведения Джотто, Караваджо и Леонардо да Винчи.
Мы поможем вам проследить эволюцию западной живописи от Средневековья до эпохи Барокко.
Покажем коллекцию современного религиозного искусства, в том числе работы Сальвадора Дали и Винсента Ван Гога.
Зайдём в Этрусский музей, чтобы полюбоваться античными артефактами.
Посетим Египетский музей и изучим коллекцию статуй, мумий и саркофагов.
И многое другое!
Сикстинская капелла
Вы вглядитесь в знаменитые фрески Микеланджело, а также фрески на боковых стенах капеллы, созданные Ботичелли и Перуджино.
Мы расскажем, как в капелле проходят выборы нового папы.
Собор Святого Петра
Пройдём в собор через внутренний вход, минуя огромную очередь.
- Завершим экскурсию в главном храме католического мира, куда приезжают со всего мира, чтобы увидеть Пьету Микеланджело и алтарь Бернини.
- Вы с гидом осмотрите интерьер собора и далее самостоятельно при желании подниметесь на купол и спуститесь в Гроты.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в музеи Ватикана — €25 за чел., в собор Святого Петра — €30 (вход без очереди, 30 минут с гидом).
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00 и 14:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€69
|Дети до 16 лет
|€62
|Дети до 5
|Бесплатно
|с собором св.Петра (+20€)
|€69
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из наших офисов
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00 и 14:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 1015 туристов
Наше агентство работает в Риме с 2014 года, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко понимать
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
N
NATALIA
16 ноя 2025
С нами была экскурсовод Анна. Прекрасный рассказчик! Интересно, разнообразно, многосторонне. Ни одной минуты без информации. Все очень понятно, доступно и с заботой о нас - эксурсантах! Огромное спасибо!
Недева
15 ноя 2025
Ватикан прекрасен как и всегда!
Н
Надежда
8 ноя 2025
Долго ждали начала. Мы пришли за 15 мин. Но начали плюс ещё 25 мин. Устали ждать
Анастасия
7 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Гид рассказывал очень интересно, увлечённо и познавательно. Спасибо большое за такую обширную и потрясающую экскурсию!
Л
Лия
6 ноя 2025
Отлично организовано, утром придумали пойти в музеи Ватикана - днем уже реализовано!
К
Камилла
6 ноя 2025
К сожалению нам не повезло с гидом.
Была возрастная, уставшая женщина,рассказывала только про те экспонаты что считала нужным, если я задавала вопросы по ходу нашего движения отвечала либо не охотно либо
Была возрастная, уставшая женщина,рассказывала только про те экспонаты что считала нужным, если я задавала вопросы по ходу нашего движения отвечала либо не охотно либо
Виктория
Ответ организатора:
Нам искренне жаль, что экскурсия оказалась не такой, как вы ожидали. Хочу отметить, гид несколько раз отвечал на ваши вопросы,
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Хочу поблагодарить Викторию за организацию и Кристину-гида в проведении экскурсии. В юбилейный год очень много людей прибыло в Ватикан, но с экскурсией мы обходили все длинные очереди и не стояли на входе! Кристина интересно все рассказывает и показывает. Очень жалею, что не взяла и другие экскурсии от этих ребят! Однозначно рекомендасьон 😁
M
Marina
31 окт 2025
Все очень понравилось, прошли без очередей, гид была очень вовлеченной, рассказала много исторических фактов. В музеях Ватикана указывала на мелкие детали. Рекомендуем!
Dan
26 окт 2025
Сразу хочу написать важную вещь. У меня в отзыве фигурирует как организатор какая то Виктория, а экскурсию нам проводила гид по имени Екатерина, поэтому мой отзыв относится именно к ней.
Я
Я
Виктория
Ответ организатора:
Благодарю вас за такой подробный и профессиональный отзыв! 🌿
Вы абсолютно правы — я являюсь организатором экскурсий и работаю только с
Вы абсолютно правы — я являюсь организатором экскурсий и работаю только с
А
Алина
29 сен 2025
Все очень понравилось!
Василиса
1 сен 2025
Очень понравилось! Больше спасибо Кристине! Все очень было интересно, много нового узнали. Экскурсия проходила в комфортном режиме, все было отлично спланировано, быстрый проход в музей
С
Сергей
30 авг 2025
Замечательная экскурсия. Спасибо и организатору Виктории и прекрасному экскурсоводу, специалисту, любящему и знающему досконально свое дело, Кристине. Экскурсия была безупречно организована, и мы получили огромное количество интересной информации. Действительность превысила все наши ожидания.
Больное спасибо! И желаем процветание в Вашем деле.
Сергей и Марина
Хельсинки.
Больное спасибо! И желаем процветание в Вашем деле.
Сергей и Марина
Хельсинки.
Татьяна
16 авг 2025
Спасибо. Очень приятно слышать гида!
Я
Яна
13 авг 2025
Для первого визита обязательно нужно брать экскурсию, я в полном восторге. Около 4 часов. Очень подробно, получила рекомендации.
Е
Елена
12 авг 2025
Гид Екатерина очень интересно рассказывала, очень захватила эмоционально, учитывая, что была большая группа и тысячи людей вокруг.
