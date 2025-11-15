Что вас ожидает

Музеи Ватикана

Вы побываете в уникальном музейном комплексе и увидите бесценные коллекции шедевров нескольких веков.

Полюбуетесь фресками Рафаэля и его учеников.

В Пинакотеке Ватикана рассмотрите произведения Джотто, Караваджо и Леонардо да Винчи.

Мы поможем вам проследить эволюцию западной живописи от Средневековья до эпохи Барокко.

Покажем коллекцию современного религиозного искусства, в том числе работы Сальвадора Дали и Винсента Ван Гога.

Зайдём в Этрусский музей, чтобы полюбоваться античными артефактами.

Посетим Египетский музей и изучим коллекцию статуй, мумий и саркофагов.

И многое другое!

Сикстинская капелла

Вы вглядитесь в знаменитые фрески Микеланджело, а также фрески на боковых стенах капеллы, созданные Ботичелли и Перуджино.

Мы расскажем, как в капелле проходят выборы нового папы.

Собор Святого Петра

Пройдём в собор через внутренний вход, минуя огромную очередь.

Завершим экскурсию в главном храме католического мира, куда приезжают со всего мира, чтобы увидеть Пьету Микеланджело и алтарь Бернини.

Вы с гидом осмотрите интерьер собора и далее самостоятельно при желании подниметесь на купол и спуститесь в Гроты.

Организационные детали