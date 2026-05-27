Ватикан притягивает миллионы путешественников, но мало кто видит его собрание как цельную историю. Что неудивительно — папские сокровища огромны, и без знающего гида увидеть главные шедевры, понять ценность коллекции и её логику очень сложно. Наша программа построена так, чтобы вы не упустили самое интересное и открыли для себя красоту и масштаб Ватикана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Музеи Ватикана — вы пройдёте по залам, где хранятся шедевры, которые папы римские собирали на протяжении веков: античные скульптуры, гобелены, географические карты и живопись мастеров Возрождения.

Сикстинская капелла — окажетесь под знаменитой потолочной росписью Микеланджело. Мы разберём, что именно изображено на фресках, почему художник согласился на этот заказ и что он зашифровал в деталях, которые видны только тем, кто знает, куда смотреть.

Собор Святого Петра — вы войдёте в главный храм католического мира через особый вход, минуя очередь. Увидите «Пьету» Микеланджело — единственную работу, на которой мастер оставил свою подпись. И при желании подниметесь на купол с панорамой Рима.

Вы узнаете:

как папы римские стали крупнейшими коллекционерами искусства в мире

что означают фрески Сикстинской капеллы и почему Микеланджело изобразил там себя

как устроена жизнь самого маленького государства планеты

легенды и факты о создании собора Святого Петра

Организационные детали

Для входа в базилику может потребоваться паспорт — достаточно фотографии на телефоне

Чтобы мы забронировали для вас билеты, пожалуйста, пришлите имена и фамилии всех участников латиницей (как в паспорте) — не позднее чем за 48 часов до начала экскурсии

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты

— Музеи Ватикана — €35 с чел. (бронируется и покупается нами заранее)

— Собор Святого Петра — €20 с чел. (включает вход без очереди и дополнительные 30 минут с гидом внутри)

Оплата до экскурсии переводом на банковскую карту. В случае отмены экскурсии стоимость билетов не возвращается.

