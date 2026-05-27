Что неудивительно — папские сокровища огромны, и без знающего гида увидеть главные шедевры, понять ценность коллекции и её логику очень сложно.
Наша программа построена так, чтобы вы не упустили самое интересное и открыли для себя красоту и масштаб Ватикана.
Описание билета
Музеи Ватикана — вы пройдёте по залам, где хранятся шедевры, которые папы римские собирали на протяжении веков: античные скульптуры, гобелены, географические карты и живопись мастеров Возрождения.
Сикстинская капелла — окажетесь под знаменитой потолочной росписью Микеланджело. Мы разберём, что именно изображено на фресках, почему художник согласился на этот заказ и что он зашифровал в деталях, которые видны только тем, кто знает, куда смотреть.
Собор Святого Петра — вы войдёте в главный храм католического мира через особый вход, минуя очередь. Увидите «Пьету» Микеланджело — единственную работу, на которой мастер оставил свою подпись. И при желании подниметесь на купол с панорамой Рима.
Вы узнаете:
- как папы римские стали крупнейшими коллекционерами искусства в мире
- что означают фрески Сикстинской капеллы и почему Микеланджело изобразил там себя
- как устроена жизнь самого маленького государства планеты
- легенды и факты о создании собора Святого Петра
Организационные детали
- Для входа в базилику может потребоваться паспорт — достаточно фотографии на телефоне
- Чтобы мы забронировали для вас билеты, пожалуйста, пришлите имена и фамилии всех участников латиницей (как в паспорте) — не позднее чем за 48 часов до начала экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты
— Музеи Ватикана — €35 с чел. (бронируется и покупается нами заранее)
— Собор Святого Петра — €20 с чел. (включает вход без очереди и дополнительные 30 минут с гидом внутри)
Оплата до экскурсии переводом на банковскую карту. В случае отмены экскурсии стоимость билетов не возвращается.
Важные детали
- Время начала может сдвинуться на час раньше или позже в зависимости от расписания Ватикана. Точное время мы сообщим после получения билетов
- Собор Святого Петра может быть закрыт полностью или частично по решению Ватикана — вход не гарантирован
- Просим приходить за час до начала экскурсии. Если вы планируете прийти меньше чем за 10 минут, оплатить программу нужно заранее в полном объёме
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 16 лет
|€65