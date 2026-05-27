Музеи Ватикана + Сикстинская капелла + собор Святого Петра

Познакомиться с сокровищницей западноевропейского искусства - без очереди
Ватикан притягивает миллионы путешественников, но мало кто видит его собрание как цельную историю.

Что неудивительно — папские сокровища огромны, и без знающего гида увидеть главные шедевры, понять ценность коллекции и её логику очень сложно.

Наша программа построена так, чтобы вы не упустили самое интересное и открыли для себя красоту и масштаб Ватикана.
Описание билета

Музеи Ватикана — вы пройдёте по залам, где хранятся шедевры, которые папы римские собирали на протяжении веков: античные скульптуры, гобелены, географические карты и живопись мастеров Возрождения.

Сикстинская капелла — окажетесь под знаменитой потолочной росписью Микеланджело. Мы разберём, что именно изображено на фресках, почему художник согласился на этот заказ и что он зашифровал в деталях, которые видны только тем, кто знает, куда смотреть.

Собор Святого Петра — вы войдёте в главный храм католического мира через особый вход, минуя очередь. Увидите «Пьету» Микеланджело — единственную работу, на которой мастер оставил свою подпись. И при желании подниметесь на купол с панорамой Рима.

Вы узнаете:

  • как папы римские стали крупнейшими коллекционерами искусства в мире
  • что означают фрески Сикстинской капеллы и почему Микеланджело изобразил там себя
  • как устроена жизнь самого маленького государства планеты
  • легенды и факты о создании собора Святого Петра

Организационные детали

  • Для входа в базилику может потребоваться паспорт — достаточно фотографии на телефоне
  • Чтобы мы забронировали для вас билеты, пожалуйста, пришлите имена и фамилии всех участников латиницей (как в паспорте) — не позднее чем за 48 часов до начала экскурсии
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты

— Музеи Ватикана — €35 с чел. (бронируется и покупается нами заранее)
— Собор Святого Петра — €20 с чел. (включает вход без очереди и дополнительные 30 минут с гидом внутри)
Оплата до экскурсии переводом на банковскую карту. В случае отмены экскурсии стоимость билетов не возвращается.

Важные детали

  • Время начала может сдвинуться на час раньше или позже в зависимости от расписания Ватикана. Точное время мы сообщим после получения билетов
  • Собор Святого Петра может быть закрыт полностью или частично по решению Ватикана — вход не гарантирован
  • Просим приходить за час до начала экскурсии. Если вы планируете прийти меньше чем за 10 минут, оплатить программу нужно заранее в полном объёме

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный€65
Дети до 16 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ватикане
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Я помогаю путешественникам открыть для себя удивительный Рим. Организую экскурсии для тех, кто хочет увидеть город комфортно, без спешки и с настоящими эмоциями. Вместо сухих фактов — живые истории, вместо


толп — уютные уголки, вместо стресса — лёгкость и удовольствие. Все программы проводят только лицензированные гиды. Вам не нужно беспокоиться о деталях. Я помогу создать маршрут, который будет полностью соответствовать вашим интересам, забронировать билеты без очередей, организовать трансфер. Вам останется только наслаждаться красотой и атмосферой Вечного города Италии.

