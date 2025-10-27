Ватикан в Юбилейный год - это событие, которое происходит раз в 25 лет.Посетители смогут пройти через Святые врата, открытые Папой Римским, и спуститься в Ватиканские гроты к могиле апостола Петра.

Экскурсия включает посещение собора Святого Петра, где можно увидеть шедевры Микеланджело и Рафаэля. Участники узнают о зарождении христианства в Риме и его влиянии на мировую историю. Также предусмотрена прогулка по улице Примирения с видом на замок Святого Ангела

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Начнём с легендарной площади Ватикана, куда веками прибывают паломники послушать речи Папы Римского и получить его благословение.

Вы пройдёте через Святые врата, которые Папа Римский открывает лишь раз в 25 лет, и прикоснётесь к древнему символу прощения.

Спуститесь в Ватиканские гроты — к могиле апостола Петра, сердцу католической церкви.

Посетите собор Святого Петра, где шедевры Микеланджело, Рафаэля и Бернини оживут перед вами.

По желанию подниметесь на купол собора — единственную точку, откуда можно увидеть всю территорию Ватикана.

Прогуляетесь по улице Примирения до замка Святого Ангела — с видом, который вдохновляет веками.

И узнаете:

Почему именно в этом месте возник духовный центр мирового масштаба

Как христианство зародилось в Риме и преобразило мышление человечества, положив начало эре гуманизма

Какие тайны скрывает Ватикан — от времён апостола Петра до выдающихся Пап современности, изменивших ход истории

Организационные детали