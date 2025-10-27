Ватикан в Юбилейный год - это событие, которое происходит раз в 25 лет.
Посетители смогут пройти через Святые врата, открытые Папой Римским, и спуститься в Ватиканские гроты к могиле апостола Петра.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение собора Святого Петра
- 🚪 Проход через Святые врата
- 🕊️ Уникальный духовный опыт
- 🖼️ Шедевры Микеланджело и Рафаэля
- 🏰 Прогулка к замку Святого Ангела
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Ватикана
- Святые врата
- Ватиканские гроты
- Собор Святого Петра
- Улица Примирения
- Замок Святого Ангела
Описание экскурсии
Начнём с легендарной площади Ватикана, куда веками прибывают паломники послушать речи Папы Римского и получить его благословение.
Вы пройдёте через Святые врата, которые Папа Римский открывает лишь раз в 25 лет, и прикоснётесь к древнему символу прощения.
Спуститесь в Ватиканские гроты — к могиле апостола Петра, сердцу католической церкви.
Посетите собор Святого Петра, где шедевры Микеланджело, Рафаэля и Бернини оживут перед вами.
По желанию подниметесь на купол собора — единственную точку, откуда можно увидеть всю территорию Ватикана.
Прогуляетесь по улице Примирения до замка Святого Ангела — с видом, который вдохновляет веками.
И узнаете:
- Почему именно в этом месте возник духовный центр мирового масштаба
- Как христианство зародилось в Риме и преобразило мышление человечества, положив начало эре гуманизма
- Какие тайны скрывает Ватикан — от времён апостола Петра до выдающихся Пап современности, изменивших ход истории
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): проход на территорию без очереди — €7 за чел., подъём на купол — €15 за чел. (для гида тоже нужно купить билет)
- Для посещения собора плечи, колени и зона декольте должны быть прикрыты одеждой
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 411 туристов
Привет, дорогие друзья! Моя личная дорога к Риму пролегает из далекой Сибири, я живу в этом уникальном месте почти 10 лет. Все эти годы я работаю в туризме по Италии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Hasmik
27 окт 2025
Экскурсия по Ватикану с Натальей прошла великолепно! Все было организовано очень удобно, Наталья профессионально и интересно рассказывала о каждом месте. Нам очень понравилось и оставило только самые приятные впечатления!
Л
Лиана
23 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Было очень познавательно и много интересной информации, понравился формат проведения и подход гида, даже не заметили как быстро прошло время.
А
Анна
16 окт 2025
Наталья провела для нас экскурсию по площади и собору Святого Петра с акцентом на религиозную и паломническую составляющую, глубоко раскрывая исторический контекст, связанный с католицизмом. Особенно актуально это было в
Нина
10 окт 2025
Все понравилось! Спасибо!
Наталья
7 окт 2025
Ватикан необыкновенно понравился нам и сыну-подростку, и остался надолго в памяти, благодаря замечательному гиду, интересному рассказчику и обаятельному человеку Наталье. Обязательно вернёмся, и всегда будем рекомендовать Наталью. Спасибо!
А
Алина
4 окт 2025
Наталья очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась, очень живо, не скучно и интересно.
С
Сергей
25 сен 2025
Отлично провели время на экскурсии, узнали много интересного, побывали во всех уголках собора! Еще раз спасибо!
Н
Наталья
10 сен 2025
Экскурсию проводила Наталья, нам было очень интересно! Наталья доступно все рассказала, сопроводив свой рассказ дополнительными иллюстрациями из планшета. Отлично знает историю и может увлечь своим рассказом. Помогла нам, как гостям, впервые посетившим Рим, и с почтой, и с магазинами, и с ресторанами 😊 Да, и Наталья отличный фотограф! Рекомендуем!
Дарья
9 сен 2025
Наталья прекрасно провела экскурсию! Было познавательно и интересно. Очень приятный и душевный человек.
Ю
Юрий
8 сен 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания.
Рузиля
20 авг 2025
Наталья 😍
Знает каждый уголок собора Петра и Павла
Была здесь 4 раз и все таки нашла для себя что то совершенно новое и уникальное
Прошли от макушки до мощей Петра в подвальной части. Огромное спасибо за наглядные материалы и слова, которые рекомендовано читать, походя через ворота 😊
А
Андрей
19 авг 2025
Проводила экскурсию гид Ксения. Очень позитивный человек. С такими очень приятно проводить время. Интересно и доходчиво излагает. Есть наглядный материал. Можно обсудить и порассуждать на разные темы. Ксения, вы умничка! Так держать. Удачи вам 🙂
О
Ольга
4 авг 2025
Помимо того, что Наталья интересный гид, она еще и очень приятный человек. 3 часа в Ватикане пролетели просто незаметно! И невероятно интересно!
V
Valeriya
2 авг 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность Таше за незабываемую индивидуальную экскурсию по Риму, Ватикану и собору Святого Петра.
Таша-настоящий профессионал с широчайшими знаниями, великолепным чувством такта и редким умением подать информацию интересно, живо
Сергей
29 июл 2025
Ожидали большего…
Наталья
Ответ организатора:
Сожалеем, что не оправдали ваши ожидания
Входит в следующие категории Рима
