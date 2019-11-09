Эта прогулка познакомит вас с главными сокровищами Ватикана — самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. За три часа мы охватим основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, поговорим о личностях легендарных Римских пап и культурном наследии католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Калейдоскоп музеев Ватикана

Вы пройдёте через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнём экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с работами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдём во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморными животными, пройдём через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, проникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.

Совершенная красота Сикстинской капеллы

Вы осмотрите главное сокровище Ватикана — величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них — гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего ещё служит капелла в наши дни.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали