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По музеям Ватикана с историком искусств в группе (билеты включены)

Сикстинская капелла и музеи Ватикана - мировые шедевры и сокровища Римских пап
Эта прогулка познакомит вас с главными сокровищами Ватикана — самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире.

За три часа мы охватим основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, поговорим о личностях легендарных Римских пап и культурном наследии католической церкви.

И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
По музеям Ватикана с историком искусств в группе (билеты включены)
По музеям Ватикана с историком искусств в группе (билеты включены)
По музеям Ватикана с историком искусств в группе (билеты включены)

Описание билета

Калейдоскоп музеев Ватикана

Вы пройдёте через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнём экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с работами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдём во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморными животными, пройдём через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, проникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.

Совершенная красота Сикстинской капеллы

Вы осмотрите главное сокровище Ватикана — величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них — гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего ещё служит капелла в наши дни.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты в музеи Ватикана с гарантированным проходом без очереди
  • Детям до 6 лет входной билет не требуется
  • После внесения предоплаты на сайте вы получите подробные рекомендации по посещению музеев Ватикана

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник€149
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с входом в музеи Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1688 туристов
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца. Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны
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насмотренность и погружение в атмосферу истории и искусства Вечного города для собственного творческого процесса, саморазвития или профессионального развития, например, дизайнеров и архитекторов. Мне хочется пробудить ваш интерес и показать, что именно можно извлечь из произведений искусства и архитектуры для лучшего понимания себя и окружающего вас мира.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия – великолепный экскурсовод и искусствовед, очень опытная, с огромным «багажом» знаний и главное умением интересно и незанудно!!!! подать материал. Это так важно, когда гид не загружает вас просто датами
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исторических событий, а пытается именно передать дух эпохи, создать у вас некий образ и запоминающееся ощущение всего увиденного и происходящего, а главное рассказывать не только о прошедших исторических событиях, но и о настоящем, о современном положении дел. 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании, очень увлекательно и познавательно! Более того Юлия очень образованная, деликатная, интеллигентная, и заботливая девушка, которая не просто профессионально владеет материалом, но и выкладывается максимально! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!

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Д
Спасибо Огромное Юлии за отличную экскурсию по Ватикану и незабываемые впечатления!
Комфортная, маленькая группа из самостоятельных путешественников, вход без очереди.
Это идеальный вариант, для тех, кто хочет сэкономить и остаться довольным экскурсией и гидом.
Юля рассказывает увлекательно и познавательно практически о всех Шедеврах мирового искусства, о истории, заговарах и интригах самого таинственного государства Ватикан.

Искренне рекомендую сходить на экскурсию по Ватикану с Юлией.
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я
Я думаю, что было бы правильнее продавать входной билет в музей и услуги гида одновременно. ТК вначале у меня возникли разногласия с командой Трипстер, когда гид отказал мне в экскурсии,
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а в вашем колл-центре меня послали))(. Другой человек на моём месте расстроился бы и больше к вам не обращался. Так что 1. Не продавайте отдельно билет отдельно гид. 2. Обучайте персонал и мотивируйте его. Гид хороший, экскурсия интересная

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Д
Экскурсия очень понравилась. Юлия отличный рассказчик, у неё энциклопедические знания, она глубоко погружена в тему, и вместе с тем, очень красиво и легко рассказывает. 3 часа пролетели незаметно. Маршрут был
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спланирован специально для нас (с нами был пожилой человек) - что тоже порадовало. В общем, если вы цените профессионализм, знания, легкую подачу и готовность ответить на все вопросы - вам однозначно на эту экскурсию:

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Е
Были на экскурсии по музеям Ватикана. Впечатление осталось двоякое. Во-первых, экскурсия началась на 40 минут позже из-за опоздания 6 человек. Конечно, гид в этом не виноват, но почему должны терпеть
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неудобства другие туристы. Во-вторых, группа была 17 человек (при анонсе в 10-15). Это конечно, очень много. Кроме того, длительная подготовка (получение билетов, наушников, проход в музей) наверное должна подразумевать встречу заранее. Что касается самой экскурсии - пробежать Ватикан за 2,5 часа (именно столько продолжалась экскурсия вместо 3-х, которых тоже было бы не много) - не спасет даже историк искусств. Напоминает обзорную экскурсию по Лувру или Эрмитажу -"галопом по Европам". Шедевры - есть шедевры, и конечно, собор Св. Петра бесподобен.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!

Спасибо Вам за обратную связь. Небольшой совет, когда выбираете экскурсию: пожалуйста внимательно ознакомтесь с текстом экскурсии, в котором указаны
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места и достопримечательности, которые вы увидите, продолжительность экскурсии и заявленное количество человек в группе - до 18. Количество человек в Вашей группе соотвествовало описании экскурсии.

Я никогда не сокращаю групповые экскурсии по времени, даже если кто-нибудь опаздывает и не задумывается о том, что их ждут гид и другие участники. Всем участникам экскурсии высылаю письмо с подробной информацией о месте нашей встречи, и с информацией как добраться до места встречи. Встречаемся всегда заранее. Думаю, что Вы неправильно посмотрели на свои часы. Экскурсия длилась 3 часа. И никуда мы с Вами не бежали! Ваш личный темп шага – другой, но это групповая экскурсия.

Музеи Ватикана – одни из крупнейших музеев мира и посмотреть всю коллекцию за 3 часа просто невозможно. “Историк искусства” не занимается спасением никого и ничего, рассказывет (и показывает) о главных шедеврах и истории Ватикана. У каждого человека, который посещает музеи есть свой темп, свои интересы, образование, свои представления о жизни и ожидания, возможно Вы не смогли оценить мой профессиональный подход.

Как итог: Ваши требования к групповой экскурсии по Ватикану слишком сильно завышены Покупая любую групповую экскурсию, Вы должны понимать, что в группе будут совершенно разные люди! Например, ответственные или безответсвенные. Рекомендую Вам покупать только Индивидуальные экскурсии, стоят они намного дороже. Но продолжительность такой экскурсии может быть от трех часов и до целого дня. Тем передвижения по музеям будете выбирать лично. Тогда Вам не придется тратить больше времени, чтобы получить билеты в кассе (что совершенно естественно, все посетители должны забрать билеты в кассе, т. к. они куплены на Ваше Имя и Фамилию), испытывать дискомфорт от прохождения металдетектора (без этого Вас просто не пропустят на территорию Ватикана), испытывать дискомфорт от получения радио-наушников, с которыми Вы и другие участники групповой экскурсии могут слышать гида на расстоянии, и возможно ждать опоздавших.

Желаю Вам всех благ и хороших экскурсий!

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О
Сбылась моя мечта! Я сходила в Ватикан с одним из самых интересных Гидов - Юлией!
Хочу поблагодарить Юлю, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его на хорошем русском языке,
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делает это очень увлеченно и артистично. В конце было даже жаль, что 3 часа экскурсии так быстро пролетели. Буду рекомендовать Гида Юлию и эту экскурсию по музеям Ватикана всем своим знакомым.
Спасибо!

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