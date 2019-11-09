За три часа мы охватим основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, поговорим о личностях легендарных Римских пап и культурном наследии католической церкви.
И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Описание билета
Калейдоскоп музеев Ватикана
Вы пройдёте через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнём экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с работами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдём во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморными животными, пройдём через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, проникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.
Совершенная красота Сикстинской капеллы
Вы осмотрите главное сокровище Ватикана — величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них — гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего ещё служит капелла в наши дни.
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям от 10 лет.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в музеи Ватикана с гарантированным проходом без очереди
- Детям до 6 лет входной билет не требуется
- После внесения предоплаты на сайте вы получите подробные рекомендации по посещению музеев Ватикана
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€149
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Комфортная, маленькая группа из самостоятельных путешественников, вход без очереди.
Это идеальный вариант, для тех, кто хочет сэкономить и остаться довольным экскурсией и гидом.
Юля рассказывает увлекательно и познавательно практически о всех Шедеврах мирового искусства, о истории, заговарах и интригах самого таинственного государства Ватикан.
Искренне рекомендую сходить на экскурсию по Ватикану с Юлией.
Спасибо Вам за обратную связь. Небольшой совет, когда выбираете экскурсию: пожалуйста внимательно ознакомтесь с текстом экскурсии, в котором указаны
Хочу поблагодарить Юлю, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его на хорошем русском языке,