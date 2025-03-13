Билеты в Ватикан

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Ватикан» в Риме на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Пешая
3 часа
-
10%
231 отзыв
Билеты
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30
Сегодня в 12:30
17 мар в 11:00
€95€105 за билет
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Пешая
3 часа
2287 отзывов
Билеты
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
17 мар в 08:30
22 мар в 09:00
€85 за билет
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
3 часа
Билеты
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
Пройти без очереди в знаменитые римские музеи и Сикстинскую капеллу и познакомиться с их шедеврами
Начало: У музеев Ватикана
Сегодня в 08:00
17 мар в 08:00
€60 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    13 марта 2025
    Музеи Ватикана и собор Святого Петра
    Хотим поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Максима за увлекательную экскурсию по Ватикану! Его интересный и глубокий рассказ сделал прогулку невероятно познавательной,
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    позволив по-новому взглянуть на историю и искусство этого уникального места. Время пролетело незаметно, и каждый момент был наполнен интересными фактами и впечатлениями. Всё очень понравилось, рекомендуем Максима как отличного гида!

  • M
    Maria
    11 марта 2025
    Музеи Ватикана и собор Святого Петра
    Чудесная экскурсия! И в этот раз всё было очень профессионально- за три часа много очень разнообразной информации, Сергей доступно, интересно и структурировано смог преподнести. Спасибо вам, обязательно будем рекомендовать вашу фирму друзьям!
  • Я
    Яна
    10 марта 2025
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Прекрасная экскурсия! Грамотно спланирована. Прекрасный гид Елена, подает информацию с юмором и интересно! Успели посмотреть все, что запланировали, бонусом успели пройти через ворота!
  • Е
    Елена
    9 марта 2025
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Интересная экскурсия для первого знакомства с Ватиканом. Много людей, много залов и по сути не понятно куда идти. Быстро прошли
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    без очереди, целенаправлено не задерживались, интересные рассказы об основных экспонатах. Интересно и понятно куда приходить в следующий раз. После экскурсии можно самостоятельно погулять и подняться на собор Петра.

  • А
    Абзат
    9 марта 2025
    Музеи Ватикана и собор Святого Петра
    Экскурсия по музеям Ватикана прошла на высшем уровне! Гид Отлично справился со своей работой. Без опоздания мы прошли в Ватикан. Три часа пролетели не заметно. Да и компания была прекрасная. Незабываемая экскурсия, увидели работы Великих мастеров прошлого. Рекомдую всем.
  • О
    Ольга
    6 марта 2025
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Благодарю за экскурсию гида Кристину, очень приятная девушка, за 2,5ч постаралась дать максимально полную информацию, ловко "маневрировала" в большом потоке туристов и хорошо держала группу.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Билеты в Ватикан»

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  1. Самое главное
  2. Римский форум
  3. Пантеон
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в марте 2025
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