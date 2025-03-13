-
10%
Билеты
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30
Сегодня в 12:30
17 мар в 11:00
€95
€105 за билет
Билеты
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
17 мар в 08:30
22 мар в 09:00
€85 за билет
Билеты
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
Пройти без очереди в знаменитые римские музеи и Сикстинскую капеллу и познакомиться с их шедеврами
Начало: У музеев Ватикана
Сегодня в 08:00
17 мар в 08:00
€60 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия13 марта 2025Хотим поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Максима за увлекательную экскурсию по Ватикану! Его интересный и глубокий рассказ сделал прогулку невероятно познавательной,
- MMaria11 марта 2025Чудесная экскурсия! И в этот раз всё было очень профессионально- за три часа много очень разнообразной информации, Сергей доступно, интересно и структурировано смог преподнести. Спасибо вам, обязательно будем рекомендовать вашу фирму друзьям!
- ЯЯна10 марта 2025Прекрасная экскурсия! Грамотно спланирована. Прекрасный гид Елена, подает информацию с юмором и интересно! Успели посмотреть все, что запланировали, бонусом успели пройти через ворота!
- ЕЕлена9 марта 2025Интересная экскурсия для первого знакомства с Ватиканом. Много людей, много залов и по сути не понятно куда идти. Быстро прошли
- ААбзат9 марта 2025Экскурсия по музеям Ватикана прошла на высшем уровне! Гид Отлично справился со своей работой. Без опоздания мы прошли в Ватикан. Три часа пролетели не заметно. Да и компания была прекрасная. Незабываемая экскурсия, увидели работы Великих мастеров прошлого. Рекомдую всем.
- ООльга6 марта 2025Благодарю за экскурсию гида Кристину, очень приятная девушка, за 2,5ч постаралась дать максимально полную информацию, ловко "маневрировала" в большом потоке туристов и хорошо держала группу.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Билеты в Ватикан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Риму в марте 2025
Сейчас в Риме в категории "Билеты в Ватикан" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 95 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2518 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты в Ватикан», 2518 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май