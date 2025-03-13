Ю Юлия Музеи Ватикана и собор Святого Петра читать дальше позволив по-новому взглянуть на историю и искусство этого уникального места. Время пролетело незаметно, и каждый момент был наполнен интересными фактами и впечатлениями. Всё очень понравилось, рекомендуем Максима как отличного гида! Хотим поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Максима за увлекательную экскурсию по Ватикану! Его интересный и глубокий рассказ сделал прогулку невероятно познавательной,

M Maria Музеи Ватикана и собор Святого Петра Чудесная экскурсия! И в этот раз всё было очень профессионально- за три часа много очень разнообразной информации, Сергей доступно, интересно и структурировано смог преподнести. Спасибо вам, обязательно будем рекомендовать вашу фирму друзьям!

Я Яна Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены) Прекрасная экскурсия! Грамотно спланирована. Прекрасный гид Елена, подает информацию с юмором и интересно! Успели посмотреть все, что запланировали, бонусом успели пройти через ворота!

Е Елена Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены) читать дальше без очереди, целенаправлено не задерживались, интересные рассказы об основных экспонатах. Интересно и понятно куда приходить в следующий раз. После экскурсии можно самостоятельно погулять и подняться на собор Петра. Интересная экскурсия для первого знакомства с Ватиканом. Много людей, много залов и по сути не понятно куда идти. Быстро прошли

А Абзат Музеи Ватикана и собор Святого Петра Экскурсия по музеям Ватикана прошла на высшем уровне! Гид Отлично справился со своей работой. Без опоздания мы прошли в Ватикан. Три часа пролетели не заметно. Да и компания была прекрасная. Незабываемая экскурсия, увидели работы Великих мастеров прошлого. Рекомдую всем.