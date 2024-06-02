Караваджо – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Караваджо» в Риме на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Загадочный гений Караваджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
125 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nailia
    2 июня 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
    Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Несколько часов с Маритой были сплошным удовольствием: чудесный маршрут, очень глубокие знания, прекрасная подача материала, приоткрывшиеся тайны римских шедевров, базилик, музеев и улочек оставили неизгладимые впечатления. Рекомендую и благодарю!
  • n
    natalia
    7 мая 2024
    Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
    Благодарим от души Марину за прекрасную экскурсию по нетривиальному маршруту, содержательный рассказ, изобилующий интересными фактами о прекрасных шедеврах мастеров разных эпох.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
    Марина настоящий профессионал в мире итальянского искусства! За время экскурсии узнали очень много интересного о великих художниках и скульпторах, которые
    читать дальше

    работали в Риме. Мы посетили места не из списка must see, но они были великолепны! Однозначно рекомендую Марину как проводника в мир римских шедевров и архитектуры!

  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Загадочный гений Караваджо
    Спасибо Нелли за познавательную экскурсию! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем всем неравнодушным к искусству
  • Е
    Евгения
    14 марта 2024
    Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия с Мариной 👍🏻 Комфортный маршрут, интересные факты, новые для меня места, хотя я была в
    читать дальше

    Риме много раз. Марина очень много знает об искусстве и может дать ответ на любой вопрос 🙂 Три часа пролетели абсолютно незаметно. С удовольствием порекомендую Марину своим друзьям и знакомым, кто будет в Риме.

    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия с Мариной 👍🏻 Комфортный маршрут, интересные факты, новые для меня места
  • Е
    Елена
    26 октября 2023
    Загадочный гений Караваджо
    Очень оригинальная продуманная манера подачи информации. Ты как будто проживаешь жизнь героя вместе с ним в вечном городе. Интересно было и взрослым, и подростку. Очень рекомендуем!!!
  • П
    Павел
    23 сентября 2023
    Загадочный гений Караваджо
    Экскурсия понравилась неимоверно! Это было безумно интересно, захватывающе, на одном дыхании, никаких сухих фактов. Материал был подан в форме увлекательного
    читать дальше

    рассказа, в ходе которого даже я, как не самый большой знаток искусства, смог отчасти понять, что и почему изображал на своих картинах Караваджо. Узнали много очень интересных фактов из его жизни и биографии, прошлись по местам, где происходили значимые события в его жизни, а рассказ Нелли фактически оказался настоящей иммерсивной экскурсией! P.S. К сожалению, пишу отзыв спустя год после экскурсии - как обычно бывает, сначала руки не дошли, а потом и забылось. Но сейчас зашей на Трипстер - и с удовольствием оставляю этот отзыв даже через год! P.P.S. За этот год посмотрели вышедший фильм «Тень Караваджо» - и ничего нового не узнали 😂

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Караваджо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Скрытые шедевры Рима
  2. Загадочный гений Караваджо
  3. Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
  4. Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Караваджо" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 210. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Караваджо», 47 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам