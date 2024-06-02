1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNailia2 июня 2024Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
- ВВиктория25 мая 2024Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала
- ААнна20 мая 2024Несколько часов с Маритой были сплошным удовольствием: чудесный маршрут, очень глубокие знания, прекрасная подача материала, приоткрывшиеся тайны римских шедевров, базилик, музеев и улочек оставили неизгладимые впечатления. Рекомендую и благодарю!
- nnatalia7 мая 2024Благодарим от души Марину за прекрасную экскурсию по нетривиальному маршруту, содержательный рассказ, изобилующий интересными фактами о прекрасных шедеврах мастеров разных эпох.
- ИИрина29 апреля 2024Марина настоящий профессионал в мире итальянского искусства! За время экскурсии узнали очень много интересного о великих художниках и скульпторах, которые
- ММария16 апреля 2024Спасибо Нелли за познавательную экскурсию! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем всем неравнодушным к искусству
- ЕЕвгения14 марта 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия с Мариной 👍🏻 Комфортный маршрут, интересные факты, новые для меня места, хотя я была в
- ЕЕлена26 октября 2023Очень оригинальная продуманная манера подачи информации. Ты как будто проживаешь жизнь героя вместе с ним в вечном городе. Интересно было и взрослым, и подростку. Очень рекомендуем!!!
- ППавел23 сентября 2023Экскурсия понравилась неимоверно! Это было безумно интересно, захватывающе, на одном дыхании, никаких сухих фактов. Материал был подан в форме увлекательного
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Караваджо»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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