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рассказа, в ходе которого даже я, как не самый большой знаток искусства, смог отчасти понять, что и почему изображал на своих картинах Караваджо. Узнали много очень интересных фактов из его жизни и биографии, прошлись по местам, где происходили значимые события в его жизни, а рассказ Нелли фактически оказался настоящей иммерсивной экскурсией! P.S. К сожалению, пишу отзыв спустя год после экскурсии - как обычно бывает, сначала руки не дошли, а потом и забылось. Но сейчас зашей на Трипстер - и с удовольствием оставляю этот отзыв даже через год! P.P.S. За этот год посмотрели вышедший фильм «Тень Караваджо» - и ничего нового не узнали 😂