Подземелья Колизея и Римский форум: эксклюзивный тур по древнему Риму

Погрузитесь в тайны Древнего Рима на экскурсии по подземельям Колизея и Римскому форуму. Вас ждут скрытые залы, арена гладиаторов и величественные руины, оживающие в рассказах гида. Это путешествие наполнено историей, драмой и захватывающей атмосферой древнего города.
Описание экскурсииТайны подземелий Колизея Начните экскурсию с исследования скрытых помещений под ареной, где когда-то содержались дикие звери и готовились гладиаторы. Выйдите через Ворота гладиаторов прямо на арену и ощутите адреналин в месте, где происходили легендарные сражения. Прогулка по Римскому форуму Затем отправьтесь к Римскому форуму — сердцу политической, религиозной и общественной жизни древнего города. Здесь вы увидите храмы, базилики и триумфальные арки, которые формировали лицо Рима тысячелетия назад. Ваш опытный гид оживит руины рассказами о великих императорах, ораторах и судьбах простых римлян. Эта экскурсия позволит не просто увидеть историю — вы сможете пережить её, почувствовать величие и драму прошлого. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: оружие или острые предметы, багаж или большие сумки.
- При бронировании необходимо указать полные имена, как в официальных документах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский форум
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Via del Colosseo 31, 00184 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Не допускается: оружие или острые предметы, багаж или большие сумки
- При бронировании необходимо указать полные имена, как в официальных документах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
29 авг 2025
Первая часть проходила снаружи Колизея — очень познавательно, хоть и пришлось много стоять. Зато отличный обзор! Наш гид Джованни был замечательным. Обязательно посетите нижний ярус Колизея — это бесценный опыт
В
Варвара
2 апр 2025
Софиан оказался невероятно внимательным и вежливым. Он делился глубокими историческими знаниями, заботился о гостях с ограниченными возможностями и находил тень во время остановок в жару, чтобы экскурсия была комфортной. Хотелось бы, чтобы все гиды были такими, как Софиан!
Р
Роман
13 окт 2024
Оба гида были великолепны — очень знающие и дружелюбные.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 6 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
Узнайте, как выглядел античный Рим и что происходило на его улицах. Погрузитесь в историю с экскурсоводом, который оживит руины Колизея и Форума
Начало: У триумфальной арки Константина
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Даже наш сын остался доволен, хотя он всегда сопротивляется организованным экскурсиям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €134
€191 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за человека