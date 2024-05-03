Мы пройдем по следам Юлия Цезаря, изучим величайшие архитектурные памятники города и заглянем в его неочевидные уголки.
Я помогу вам осмыслить великолепие Рима, а после составлю ваш личный список must-see мест Вечного города.
Описание экскурсии
История и визитные карточки Рима
Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.
По следам Юлия Цезаря
Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…
В конце нашей встречи я помогу вам составить ваш личный список must-see. Если надо, он будет включать не только программные достопримечательности, но и то, что порадует именно вас и вашу компанию.
Кому подходит экскурсия
Если в этот раз вы не можете пуститься в полнометражное приключение-расследование Рима, то давайте сделаем всё, чтобы вы осмыслили и полюбили этот город за несколько часов. Для этого мы будем не ускорять классическую программу, а исследуем именно то, что особенно сложно найти, заметить или прочувствовать без объяснений.
Организационные детали
- В программу включено посещение храма: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов. Если настроение всё же располагает к открытым плечам или дерзким юбкам — захватите с собой большой платок.
- С мая по октябрь очень советую использовать солнцезащитный крем