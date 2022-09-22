Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и визитные карточки Рима
Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.
По следам Юлия Цезаря
Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…
В конце нашей встречи я помогу вам составить ваш личный список must-see. Если надо, он будет включать не только программные достопримечательности, но и то, что порадует именно вас и вашу компанию.
Кому подходит экскурсия
Если в этот раз вы не можете пуститься в полнометражное приключение-расследование Рима, то давайте сделаем всё, чтобы вы осмыслили и полюбили этот город за несколько часов. Для этого мы будем не ускорять классическую программу, а исследуем именно то, что особенно сложно найти, заметить или прочувствовать без объяснений.
Организационные детали
В программу включено посещение храма: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов. Если настроение всё же располагает к открытым плечам или дерзким юбкам — захватите с собой большой платок.
С мая по октябрь очень советую использовать солнцезащитный крем
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Риме
Провёл 575 экскурсий для 659 туристов
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию.
Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей.
Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным.
Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости.
Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас