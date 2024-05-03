Эта экскурсия идеальна для тех, кто любит размеренные и качественные погружения в город, но не располагает временем для долгой прогулки. Мы пройдем по следам Юлия Цезаря, изучим величайшие архитектурные памятники города и заглянем в его неочевидные уголки. Я помогу вам осмыслить великолепие Рима, а после составлю ваш личный список must-see мест Вечного города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и визитные карточки Рима

Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

По следам Юлия Цезаря

Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…

В конце нашей встречи я помогу вам составить ваш личный список must-see. Если надо, он будет включать не только программные достопримечательности, но и то, что порадует именно вас и вашу компанию.

Кому подходит экскурсия

Если в этот раз вы не можете пуститься в полнометражное приключение-расследование Рима, то давайте сделаем всё, чтобы вы осмыслили и полюбили этот город за несколько часов. Для этого мы будем не ускорять классическую программу, а исследуем именно то, что особенно сложно найти, заметить или прочувствовать без объяснений.

Организационные детали