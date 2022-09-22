Пол-Рима с нуля

Насыщенная и неутомительная обзорная прогулка по ключевым местам Вечного города

Эта экскурсия идеальна для тех, кто любит размеренные и качественные погружения в город, но не располагает временем для долгой прогулки.

Мы пройдем по следам Юлия Цезаря, изучим величайшие архитектурные памятники города и заглянем в его неочевидные уголки.

Я помогу вам осмыслить великолепие Рима, а после составлю ваш личный список must-see мест Вечного города.
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Пол-Рима с нуля
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и визитные карточки Рима

Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

По следам Юлия Цезаря

Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…

В конце нашей встречи я помогу вам составить ваш личный список must-see. Если надо, он будет включать не только программные достопримечательности, но и то, что порадует именно вас и вашу компанию.

Кому подходит экскурсия

Если в этот раз вы не можете пуститься в полнометражное приключение-расследование Рима, то давайте сделаем всё, чтобы вы осмыслили и полюбили этот город за несколько часов. Для этого мы будем не ускорять классическую программу, а исследуем именно то, что особенно сложно найти, заметить или прочувствовать без объяснений.

Организационные детали

  • В программу включено посещение храма: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов. Если настроение всё же располагает к открытым плечам или дерзким юбкам — захватите с собой большой платок.
  • С мая по октябрь очень советую использовать солнцезащитный крем

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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