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Рим: 13 причин почему

Насыщенная и неутомительная обзорная прогулка по ключевым местам Вечного города
Эта экскурсия идеальна для тех, кто любит размеренные и качественные погружения в город, но не располагает временем для долгой прогулки.

Мы пройдем по следам Юлия Цезаря, изучим величайшие архитектурные памятники города и заглянем в его неочевидные уголки.

Я помогу вам осмыслить великолепие Рима, а после составлю ваш личный список must-see мест Вечного города.
5
8 отзывов
Рим: 13 причин почему
Рим: 13 причин почему
Рим: 13 причин почему

Описание экскурсии

История и визитные карточки Рима

Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

По следам Юлия Цезаря

Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…

В конце нашей встречи я помогу вам составить ваш личный список must-see. Если надо, он будет включать не только программные достопримечательности, но и то, что порадует именно вас и вашу компанию.

Кому подходит экскурсия

Если в этот раз вы не можете пуститься в полнометражное приключение-расследование Рима, то давайте сделаем всё, чтобы вы осмыслили и полюбили этот город за несколько часов. Для этого мы будем не ускорять классическую программу, а исследуем именно то, что особенно сложно найти, заметить или прочувствовать без объяснений.

Организационные детали

  • В программу включено посещение храма: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов. Если настроение всё же располагает к открытым плечам или дерзким юбкам — захватите с собой большой платок.
  • С мая по октябрь очень советую использовать солнцезащитный крем

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия.
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Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе. Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия. Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском. В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Юлия
Наша милая Анна!!!! Это была Песня!!! Мы с друзьями, (16 чересчур креативных человек), провели незабываемое время в Вечном городе. Необыкновенно тонкое чувство юмора, (вкусно,вкусно, вкусно)любовь к искусству,истории, вдохновение, всем Анна
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щедро делилась с нами, проникая буквально в душу. А какой слог, лёгкость подачи, голос - сладкий мёд Мы сами себе завидуем, что нашим Человеком в Риме, была именно Анна. Это были настоящие качели Чувств, ярчащих эмоций, от безудержного смеха до украдкой слезы. Ну Круто же Анна, действительно круто!!!! Аплодисменты, авации, бравооооо от всей нашей… банды

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Ю
Анна создает уникальную атмосферу легкости и глубины. Прекрасно разработан маршрут, 4 часа прошли на одном дыхании. Нам не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Анна сочетает в себе глубокие знания, отличный язык и умение рассказывать просто о сложном. Систематизирует большое количество информации так, что она легко воспринимается и остается в памяти (хештег: Агриппа, ты прав, прав!)
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К
Анна - крутой гид и большой профессионал в своем деле. Часто люди в отзывах пишут «мы совсем не устали и не хотелось, чтоб экскурсия заканчивалась». Я посетила полсотни экскурсий и наконец пришло время, когда и я испытала эти чувства)
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Ю
В компании с замечательной, умной и остроумной Анной 4,5 часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия очень интересная и непринужденная. Анна не перегружает датами, рассказывает очень интересно и ярко. Однозначно рекомендую.
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Анна
Прекрасная, интереснейшая экскурсия! Анна- супер эрудированный, талантливый и располагающий к себе экскурсовод! Когда буду снова в Риме- обязательно буду гулять с Анной! Она лучшая!
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Н
Экскурсия с Анной была замечательной. У Анны очень красивая речь, приятно слушать! Экскурсия была продуманной, интересной и познавательной! Прекрасно провели время! Рекомендую!
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