Мои заказы

Всё о Риме

Увидеть в Вечном городе самое необходимое и узнать, где найти скрытое
Увидеть Рим впервые — и узнать о нём почти всё! Заманчиво? Такой формат экскурсии мы вам и предлагаем. Насыщенный маршрут — от Колизея до площади Венеции и Пантеона. Погружение в богатую историю Вечного города. Рассказ о его творцах — Бернини, Борромини, Микеланджело. И раскрытие местных секретов: что ещё посмотреть и попробовать в Риме.
Время начала: 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут: Испанская лестница — Колизей — Площадь Барберини — Церковь Святого Игнатия Лоелы — Дом, где жил Гоголь — Капитолийский холм — Фонтан Треви — Площадь Венеции — Место смерти Цезаря — Пантеон — Театр Марцелло — Римские форумы

На экскурсии:

  • Вы услышите истории древнего Рима и рассказ об объединении Италии
  • Обсудите с нами известных скульпторов и архитекторов — Бернини, Борромини и Микеланджело
  • Мы раскроем местонахождение их шедевров, которые вы сможете увидеть, просто гуляя по городу
  • Объясним, работает ли обычай бросать монету на возвращение в фонтан Треви
  • Поделимся полезными советами, которые помогут вам самостоятельно продолжить изучение Рима и найти его скрытые жемчужины
  • При желании сделаем перерыв на кофе в самой древней кофейне Рима

Организационные детали

  • Чтобы сделать ваше пребывание в Риме максимально комфортным в летний период, мы проводим наши прогулки в знойные дни до обеда и после 18:00
  • Кофе вы оплачиваете самостоятельно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 08:00, 09:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 08:00, 09:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Риме
Мы — команда опытных гидов по Риму, настоящие любители своего дела, готовые делиться знаниями и любовью к городу. Мы проводим авторские экскурсии в лёгкой и дружеской атмосфере. На наших прогулках
вы увидите жемчужины города, скрытые от глаз туристов, и прочувствуете биение сердца Вечного города! А также получите ценные советы, которые могут дать только местные жители. Подарим бесценный опыт для тех, кто хочет глубже понять Рим и его культуру.

Отзывы и рейтинг

К
Карина
18 июн 2025
Потрясающе! Наверное самостоятельно даже не заметила бы столько интересных деталей. А чтобы еще и самостоятельно понимать что видишь перед собой - не представляю даже сколько нужно времени потратить на статьи
в интернете и находку интересностей в каждом объекте. Гид Нино меня просто погрузила в какой-то аутентичный мир. Гид безумно влюблена в Рим и это великолепно! Получила много рекомендаций для дальнейшего самостоятельного ознакомления с Римом (в том числе гастрономические). Рекомендую!

Д
Дмитрий
13 июн 2025
Прекрасный гид, можно не только слушать, но и обсудить какие то мелочи.
Очень рекомендуем!!! Спасибо Анна
