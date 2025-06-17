Увидеть Рим впервые — и узнать о нём почти всё! Заманчиво? Такой формат экскурсии мы вам и предлагаем. Насыщенный маршрут — от Колизея до площади Венеции и Пантеона. Погружение в богатую историю Вечного города. Рассказ о его творцах — Бернини, Борромини, Микеланджело. И раскрытие местных секретов: что ещё посмотреть и попробовать в Риме.
Время начала: 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут: Испанская лестница — Колизей — Площадь Барберини — Церковь Святого Игнатия Лоелы — Дом, где жил Гоголь — Капитолийский холм — Фонтан Треви — Площадь Венеции — Место смерти Цезаря — Пантеон — Театр Марцелло — Римские форумы
На экскурсии:
- Вы услышите истории древнего Рима и рассказ об объединении Италии
- Обсудите с нами известных скульпторов и архитекторов — Бернини, Борромини и Микеланджело
- Мы раскроем местонахождение их шедевров, которые вы сможете увидеть, просто гуляя по городу
- Объясним, работает ли обычай бросать монету на возвращение в фонтан Треви
- Поделимся полезными советами, которые помогут вам самостоятельно продолжить изучение Рима и найти его скрытые жемчужины
- При желании сделаем перерыв на кофе в самой древней кофейне Рима
Организационные детали
- Чтобы сделать ваше пребывание в Риме максимально комфортным в летний период, мы проводим наши прогулки в знойные дни до обеда и после 18:00
- Кофе вы оплачиваете самостоятельно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 08:00, 09:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 08:00, 09:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Риме
Мы — команда опытных гидов по Риму, настоящие любители своего дела, готовые делиться знаниями и любовью к городу. Мы проводим авторские экскурсии в лёгкой и дружеской атмосфере. На наших прогулках
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
К
Карина
18 июн 2025
Потрясающе! Наверное самостоятельно даже не заметила бы столько интересных деталей. А чтобы еще и самостоятельно понимать что видишь перед собой - не представляю даже сколько нужно времени потратить на статьи
Д
Дмитрий
13 июн 2025
Прекрасный гид, можно не только слушать, но и обсудить какие то мелочи.
Очень рекомендуем!!! Спасибо Анна
