Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

Пицца паста, как ни крути, блюда идеальные. Простые, ароматные, аппетитные, сытные, горячие они способное объединить практически любые продукты на одной тарелке.

Но в то же время пицца 🍕 и паста – коварные. Не все начинки одинаково сочетаются, а от теста зависит общее впечатление о блюде.

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