Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

Пицца паста, как ни крути, блюда идеальные. Простые, ароматные, аппетитные, сытные, горячие они способное объединить практически любые продукты на одной тарелке.
Но в то же время пицца 🍕 и паста – коварные. Не все начинки одинаково сочетаются, а от теста зависит общее впечатление о блюде.
Хотите покорить вершину мастерства итальянской кухни 🥧 и удивлять домашних и гостей настоящими шедеврами? На мастер-классе по приготовлению пиццы или пасты профессиональный пиццайло откроет все секреты.
Что входит
Мастер класс приготовления пиццы
приветственный аперитив бокал вина с неаполитанскими закусками
вода
кофе.
Что не входит
Дополнительные напитки
Начало и место завершения
🚩 Piazza Monte Grappa, 1, 00195 Roma RM
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.