Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

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Приготовление неаполитанской пиццы

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Рима
Приготовление неаполитанской пиццы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Приготовление неаполитанской пиццы
Приготовление неаполитанской пиццы
Пицца паста, как ни крути, блюда идеальные. Простые, ароматные, аппетитные, сытные, горячие они способное объединить практически любые продукты на одной тарелке.
Но в то же время пицца 🍕 и паста – коварные. Не все начинки одинаково сочетаются, а от теста зависит общее впечатление о блюде.
Хотите покорить вершину мастерства итальянской кухни 🥧 и удивлять домашних и гостей настоящими шедеврами? На мастер-классе по приготовлению пиццы или пасты профессиональный пиццайло откроет все секреты.
Что входит
  • Мастер класс приготовления пиццы
  • приветственный аперитив бокал вина с неаполитанскими закусками
  • вода
  • кофе.
Что не входит
  • Дополнительные напитки
Начало и место завершения
🚩 Piazza Monte Grappa, 1, 00195 Roma RM
Приготовление неаполитанской пиццы
Приготовление неаполитанской пиццы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья В.
Наталья В.
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