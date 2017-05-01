2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини

О стиле, его становлении в архитектуре итальянской столицы и главных творцах XVII века

Вита
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Вита – ваш гид
Я хочу познакомить вас с Римом эпохи барокко и творчеством знаменитых архитекторов того времени.

Почему именно Рим — колыбель барокко? И что означает это слово? А правда, что в XIX веке само слово барокко вызывало ухмылки и удивление? Почему его еще называют папским стилем? И кто такие Бернини и Борромини? Обо всем этом вы узнаете во время прогулки по архитектурному наследию этой эпохи.
102 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини

Римский барокко

Тот Рим, который мы видим в большей части центра Вечного города, остался Римом XVII века. Да, есть, конечно, и архитектурные шедевры эпохи неоклассицизма, романтизма и фашизма. Но, все-таки, это Рим эпохи барокко.

В архитектуре основными элементами являются кривые линии, изогнутые фигуры, изощренный декор и богатые материалы. Этот стиль родился здесь, здесь же получил и свой особый размах и здесь же спустя каких то 70 лет канул в лету. Немецкий, английский, испанский, петербургский барокко имеют совсем иные лица. В Риме он ярче, смелее, скандальней, помпезней.

Борромини и Бернини

Непризнанный гений Борромини всю жизнь посвятивший архитектуре, великий интеллектуал своего времени, который покончил с собой и перед этим сжег все свои чертежи, так и остался не понятым, не принятым, чужаком. Однако его работы и сейчас являются канонами архитектуры всех народов.

Бернини — совсем другая история, счастливая, полная блеска, богатства, удачи, амбиций и любовных похождений. Казалось, сама судьба стелила перед ним красную дорожку. Пятьдесят лет он посвятил оформлению Собора Святого Петра в Ватикане. Он прожил долгую, насыщенную жизнь и оставил Риму театральные площади, красивейшие фонтаны, уникальные церквушки и потрясающие скульптуры. Он писал: «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск».

Программа

  • Фонтан Треви
  • Церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане
  • Церковь Сант Андреа ал Куиринале
  • Площадь Куиринале
  • Церковь Сант Андреа делла Валле
  • Площадь Навона
  • Церковь Сант Аньезе ин Агоне
  • Фонтан Четырех Рек
  • Фонтан Нептуну
  • Фонтан Мавру
  • Дворец Памфили
  • Пантеон
  • Слоник Бернини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини
Рим в эпоху барокко: Бернини и Борромини

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вита
Вита
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида­-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова .С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 мая 2017
Спасибо Вите за знакомство с эпохой барокко в Риме. Вита - отзывчивая, доброжелательная, профессиональная гид, обладающая глубокими знаниями предмета и, главное, умеющая передать свое отношение и знания туристам. Рекомендую всем интересующимся архитектурой, скульптурой и живописью. Рима. Вите - пожелания здоровья и благополучия от группы туристов из Пскова. Сергей.
28 апреля 2017
Я являюсь достаточно искушённым экскурсантом, но от прогулки с Витой мы действительно получили то, что хотели. Она очень увлекательно рассказывает, и любит то, о чем повествует. Архитектура Рима этих мастеров однозначно заслуживает отдельной экскурсии! Рекомендую

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