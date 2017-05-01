2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я хочу познакомить вас с Римом эпохи барокко и творчеством знаменитых архитекторов того времени. Почему именно Рим — колыбель барокко? И что означает это слово? А правда, что в XIX веке само слово барокко вызывало ухмылки и удивление? Почему его еще называют папским стилем? И кто такие Бернини и Борромини? Обо всем этом вы узнаете во время прогулки по архитектурному наследию этой эпохи.

Римский барокко

Тот Рим, который мы видим в большей части центра Вечного города, остался Римом XVII века. Да, есть, конечно, и архитектурные шедевры эпохи неоклассицизма, романтизма и фашизма. Но, все-таки, это Рим эпохи барокко.

В архитектуре основными элементами являются кривые линии, изогнутые фигуры, изощренный декор и богатые материалы. Этот стиль родился здесь, здесь же получил и свой особый размах и здесь же спустя каких то 70 лет канул в лету. Немецкий, английский, испанский, петербургский барокко имеют совсем иные лица. В Риме он ярче, смелее, скандальней, помпезней.

Борромини и Бернини

Непризнанный гений Борромини всю жизнь посвятивший архитектуре, великий интеллектуал своего времени, который покончил с собой и перед этим сжег все свои чертежи, так и остался не понятым, не принятым, чужаком. Однако его работы и сейчас являются канонами архитектуры всех народов.

Бернини — совсем другая история, счастливая, полная блеска, богатства, удачи, амбиций и любовных похождений. Казалось, сама судьба стелила перед ним красную дорожку. Пятьдесят лет он посвятил оформлению Собора Святого Петра в Ватикане. Он прожил долгую, насыщенную жизнь и оставил Риму театральные площади, красивейшие фонтаны, уникальные церквушки и потрясающие скульптуры. Он писал: «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск».

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