2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Рима эпохи барокко. Участники узнают, почему Рим стал колыбелью этого стиля, и что делало его таким особенным.
Вы услышите истории о Бернини и
Вы услышите истории о Бернини и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура барокко
- 🗺️ Эксклюзивный маршрут по Риму
- 📚 Истории о Бернини и Борромини
- 🌟 Легендарные римские фонтаны
- 🏰 Погружение в историю XVII века
Что можно увидеть
- Фонтан Треви
- Церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане
- Церковь Сант Андреа ал Куиринале
- Площадь Куиринале
- Церковь Сант Андреа делла Валле
- Площадь Навона
- Церковь Сант Аньезе ин Агоне
- Фонтан Четырёх рек
- Фонтан Нептуну
- Фонтан Мавру
- Дворец Памфили
- Пантеон
- Слоник Бернини
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фонтан Треви
- Церковь Сант-Карло-алле-Куатро-Фонтане
- Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале
- Площадь Квиринале
- Церковь Сант-Андреа-делла-Валле
- Площадь Навона
- Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне
- Фонтан Четырёх рек
- Фонтан Нептуна
- Фонтан Мавра
- Дворец Памфили
- Пантеон
- Слоник Бернини
И конечно, вы узнаете:
- Почему центр Рима — это город эпохи барокко
- Чем римское барокко отличается от других, какие формы, линии и материалы сделали стиль таким узнаваемым
- Кто такой Борромини — гениальный архитектор с трагической судьбой
- Почему Бернини стал звездой своего времени и как он «победил мрамор»
- Какие шедевры оба мастера оставили Риму — от фонтанов до церквей
И многое-многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Я являюсь достаточно искушённым экскурсантом, но от прогулки с Витой мы действительно получили то, что хотели. Она очень увлекательно рассказывает, и любит то, о чем повествует. Архитектура Рима этих мастеров однозначно заслуживает отдельной экскурсии! Рекомендую
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С
Спасибо Вите за знакомство с эпохой барокко в Риме. Вита - отзывчивая, доброжелательная, профессиональная гид, обладающая глубокими знаниями предмета и, главное, умеющая передать свое отношение и знания туристам. Рекомендую всем интересующимся архитектурой, скульптурой и живописью. Рима. Вите - пожелания здоровья и благополучия от группы туристов из Пскова. Сергей.
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