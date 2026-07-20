Рим — это не только Колизей и Ватикан. Мы сойдём с проторённых маршрутов туда, где Античность, Средневековье и Ренессанс — как слоёный пирог. Я покажу вам христианские «фильмы ужасов», штаб императорской разведки и мозаику с Христом, который спасает белого и темнокожего рабов. Колизей, конечно, тоже увидим, и развенчаем мифы о нём.

Описание экскурсии

Лестница Борджиа — начинаем с истории самого скандального римского папы. Отравления, убийства, подкупы, инцест — выясним, что из этого правда, а что злые сплетни эпохи.

Церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, внутри которой «Моисей» Микеланджело и цепи апостола Петра, с которыми связано отдельное чудо.

Колизей — осмотрим снаружи и обсудим знаменитые мифы о том, что происходило на арене. Большинство из них не выдерживают проверки авторитетными источниками!

Золотой дом Нерона — один из крупнейших императорских дворцов, который уничтожили практически полностью. Увидим уцелевшие фрески и поговорим о судьбе резиденции и её хозяина.

Холм Целий — прогулка сквозь несколько эпох сразу: Античность, Средневековье, Ренессанс. Вы узнаете о ценной археологической находке под фундаментом церкви.

Базилика Святых Иоанна и Павла — я расскажу, почему именно сюда приезжают венчаться.

Храм Божественного Клавдия и акведук — внушительные и загадочные руины.

Церковь Святого Стефана Ротондо — один из первых христианских храмов города с впечатляющими фресками — не для слабонервных.

Парк виллы Челимонтана и один из восьми египетских обелисков Рима.

Вы узнаете:

что скрывается в подземельях Целия и как жили в античных домусах и инсулах

почему Калигула и Нерон считаются плохими императорами — и насколько эта репутация заслужена

где находился штаб разведки императора и где останавливался Франциск Ассизский

и многое другое

Организационные детали

По запросу дополним экскурсию фотосессией.