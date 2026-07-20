Лестница Борджиа — начинаем с истории самого скандального римского папы. Отравления, убийства, подкупы, инцест — выясним, что из этого правда, а что злые сплетни эпохи. Церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, внутри которой «Моисей» Микеланджело и цепи апостола Петра, с которыми связано отдельное чудо. Колизей — осмотрим снаружи и обсудим знаменитые мифы о том, что происходило на арене. Большинство из них не выдерживают проверки авторитетными источниками! Золотой дом Нерона — один из крупнейших императорских дворцов, который уничтожили практически полностью. Увидим уцелевшие фрески и поговорим о судьбе резиденции и её хозяина. Холм Целий — прогулка сквозь несколько эпох сразу: Античность, Средневековье, Ренессанс. Вы узнаете о ценной археологической находке под фундаментом церкви. Базилика Святых Иоанна и Павла — я расскажу, почему именно сюда приезжают венчаться. Храм Божественного Клавдия и акведук — внушительные и загадочные руины. Церковь Святого Стефана Ротондо — один из первых христианских храмов города с впечатляющими фресками — не для слабонервных. Парк виллы Челимонтана и один из восьми египетских обелисков Рима.
Вы узнаете:
что скрывается в подземельях Целия и как жили в античных домусах и инсулах
почему Калигула и Нерон считаются плохими императорами — и насколько эта репутация заслужена
где находился штаб разведки императора и где останавливался Франциск Ассизский
и многое другое
Организационные детали
По запросу дополним экскурсию фотосессией.
ежедневно в 08:00, 09:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€55
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 223 туристов
Хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». А ещё с удовольствием поделюсь легендами и историями о жизни римлян.
Окончила магистратуру по туризму в читать дальшеуменьшить
Римском университете La Sapienza, прошла курсы профессиональной подготовки гидов в лучшей школе города и постоянно пополняю знания на семинарах по археологии и истории искусств.
Люблю обращать внимание на детали, которые незаметны на первый взгляд, но становятся важной частью знакомства с Вечным городом.
Со мной вы увидите историю Рима глазами его жителей из разных эпох, а стены города оживут и заговорят с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Очень хорошая экскурсия, знакомит с непопулярными местами Рима и не с самыми однозначными историями. лучше запоминайте маршрут или записывайте ключевые точки, потом стоит вернуться и зайти в те места о которых рассказывалось «снаружи» типа подземных старинных улиц.
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A
Andrejs
Ходили с женой на экскурсию и остались в полном восторге! было очень интересно и увлекательно, заходили в улочки без толп туристов, параллельно слушая интереснейшие истории. очень рады, что утро провели именно так!
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