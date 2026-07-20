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Рим за кулисами Колизея: Целийский холм и его тайны

Когда истории из археологических раскопок круче сериалов на Нетфликс
Рим — это не только Колизей и Ватикан.

Мы сойдём с проторённых маршрутов туда, где Античность, Средневековье и Ренессанс — как слоёный пирог.

Я покажу вам христианские «фильмы ужасов», штаб императорской разведки и мозаику с Христом, который спасает белого и темнокожего рабов. Колизей, конечно, тоже увидим, и развенчаем мифы о нём.
5
2 отзыва
Рим за кулисами Колизея: Целийский холм и его тайны
Рим за кулисами Колизея: Целийский холм и его тайны
Рим за кулисами Колизея: Целийский холм и его тайны

Описание экскурсии

Лестница Борджиа — начинаем с истории самого скандального римского папы. Отравления, убийства, подкупы, инцест — выясним, что из этого правда, а что злые сплетни эпохи.
Церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, внутри которой «Моисей» Микеланджело и цепи апостола Петра, с которыми связано отдельное чудо.
Колизей — осмотрим снаружи и обсудим знаменитые мифы о том, что происходило на арене. Большинство из них не выдерживают проверки авторитетными источниками!
Золотой дом Нерона — один из крупнейших императорских дворцов, который уничтожили практически полностью. Увидим уцелевшие фрески и поговорим о судьбе резиденции и её хозяина.
Холм Целий — прогулка сквозь несколько эпох сразу: Античность, Средневековье, Ренессанс. Вы узнаете о ценной археологической находке под фундаментом церкви.
Базилика Святых Иоанна и Павла — я расскажу, почему именно сюда приезжают венчаться.
Храм Божественного Клавдия и акведук — внушительные и загадочные руины.
Церковь Святого Стефана Ротондо — один из первых христианских храмов города с впечатляющими фресками — не для слабонервных.
Парк виллы Челимонтана и один из восьми египетских обелисков Рима.

Вы узнаете:

  • что скрывается в подземельях Целия и как жили в античных домусах и инсулах
  • почему Калигула и Нерон считаются плохими императорами — и насколько эта репутация заслужена
  • где находился штаб разведки императора и где останавливался Франциск Ассизский
  • и многое другое

Организационные детали

По запросу дополним экскурсию фотосессией.

ежедневно в 08:00, 09:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€55
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 223 туристов
Хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». А ещё с удовольствием поделюсь легендами и историями о жизни римлян. Окончила магистратуру по туризму в
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Римском университете La Sapienza, прошла курсы профессиональной подготовки гидов в лучшей школе города и постоянно пополняю знания на семинарах по археологии и истории искусств. Люблю обращать внимание на детали, которые незаметны на первый взгляд, но становятся важной частью знакомства с Вечным городом. Со мной вы увидите историю Рима глазами его жителей из разных эпох, а стены города оживут и заговорят с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Очень хорошая экскурсия, знакомит с непопулярными местами Рима и не с самыми однозначными историями. лучше запоминайте маршрут или записывайте ключевые точки, потом стоит вернуться и зайти в те места о которых рассказывалось «снаружи» типа подземных старинных улиц.
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A
Ходили с женой на экскурсию и остались в полном восторге! было очень интересно и увлекательно, заходили в улочки без толп туристов, параллельно слушая интереснейшие истории. очень рады, что утро провели именно так!
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