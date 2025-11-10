Мои заказы

Римские фонтаны: вдохновение в каждой капле

Пройти по маршруту, где каждый фонтан - это рассказ о культуре, архитектуре и времени
А вы знали, что Рим — город фонтанов? На экскурсии я с радостью познакомлю вас с ними — известными и скрытыми в тихих улочках.

Расскажу не только о чудесных акведуках и фонтанах, но и об архитекторах, скульпторах и папах, при которых были созданы эти шедевры. Вы почувствуете дыхание истории, которое их окружает.
Описание экскурсии

На маршруте будет более десятка знаменитых римских фонтанов:

  • Наяд — загадаем желание по древней римской традиции
  • Моисея — задумаемся о его символике и величии библейской истории
  • Пчёл — насладимся уютной атмосферой
  • Тритона — полюбуемся работой самого Бернини
  • «Пушечное ядро» — поднимемся на холм Пинчо с потрясающим видом на город
  • Художников — почувствуем дух богемной Via Margutta
  • Бабуина — улыбнёмся у весёлой водной композиции
  • Лодка-фонтан «Баркачча» — рассмотрим оригинальное скульптурное решение
  • Треви — задержим дыхание перед его магией
  • дел Факкино — познакомимся с простым, но трогательным фонтаном
  • «Свадьба Венеции с морем» — вспомним легенду о любви
  • Шишки — обойдём его три раза
  • Книг — погрузимся в атмосферу вдохновения
  • Мавра — посмотрим на восточный колорит
  • Четырёх рек — оценим силу природы
  • И многие другие

Организационные детали

Раз уж наша экскурсия пройдёт по самым живописным уголкам Рима, возьмите с собой пару аксессуаров — яркий шарфик, шляпу, очки. Они добавят изюминку вашим фотографиям у фонтанов. Если вы приезжаете в Рим в одиночку — не переживайте! Я с радостью возьму на себя роль вашего личного фотографа и помогу найти самые удачные ракурсы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 224 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 15 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.
