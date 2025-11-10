Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

А вы знали, что Рим — город фонтанов? На экскурсии я с радостью познакомлю вас с ними — известными и скрытыми в тихих улочках.



Расскажу не только о чудесных акведуках и фонтанах, но и об архитекторах, скульпторах и папах, при которых были созданы эти шедевры. Вы почувствуете дыхание истории, которое их окружает.