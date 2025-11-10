А вы знали, что Рим — город фонтанов? На экскурсии я с радостью познакомлю вас с ними — известными и скрытыми в тихих улочках.
Расскажу не только о чудесных акведуках и фонтанах, но и об архитекторах, скульпторах и папах, при которых были созданы эти шедевры. Вы почувствуете дыхание истории, которое их окружает.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
На маршруте будет более десятка знаменитых римских фонтанов:
- Наяд — загадаем желание по древней римской традиции
- Моисея — задумаемся о его символике и величии библейской истории
- Пчёл — насладимся уютной атмосферой
- Тритона — полюбуемся работой самого Бернини
- «Пушечное ядро» — поднимемся на холм Пинчо с потрясающим видом на город
- Художников — почувствуем дух богемной Via Margutta
- Бабуина — улыбнёмся у весёлой водной композиции
- Лодка-фонтан «Баркачча» — рассмотрим оригинальное скульптурное решение
- Треви — задержим дыхание перед его магией
- дел Факкино — познакомимся с простым, но трогательным фонтаном
- «Свадьба Венеции с морем» — вспомним легенду о любви
- Шишки — обойдём его три раза
- Книг — погрузимся в атмосферу вдохновения
- Мавра — посмотрим на восточный колорит
- Четырёх рек — оценим силу природы
- И многие другие
Организационные детали
Раз уж наша экскурсия пройдёт по самым живописным уголкам Рима, возьмите с собой пару аксессуаров — яркий шарфик, шляпу, очки. Они добавят изюминку вашим фотографиям у фонтанов. Если вы приезжаете в Рим в одиночку — не переживайте! Я с радостью возьму на себя роль вашего личного фотографа и помогу найти самые удачные ракурсы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 224 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 15 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
