37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Риму откроет перед вами мир легенд и преданий, связанных с величайшими достопримечательностями города. Вы посетите Пантеон, фонтан Треви, Замок Святого Ангела и другие знаковые места. Погрузитесь в историю и искусство, услышите о выдающихся жителях и тайных сюжетах, связанных с императорами, художниками и философами. Прогулка подарит незабываемые впечатления и откроет секреты Вечного города

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Описание экскурсии

Легенды и предания в каждом камне

Прогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны. Вы узнаете о преданиях Вечного города и о выдающихся жителях, услышите тайные сюжеты из жизни императоров, пап, художников и их муз, служителей искусства, философов, военачальников, разбойников и святых.

Классические достопримечательности в деталях

За 4,5 часа вы увидите множество римских сокровищ и погрузитесь в богатую интересными сюжетами, великую историю древнего города. Итак, в программе экскурсии:

Базилика Санта Мария дель Пополо, полная художественных сокровищ и одноименная площадь .

Вы услышите предания, связанные с этими местами.

. Вы услышите предания, связанные с этими местами. Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы.

— живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы. Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание!

— гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание! Площадь Колонна — по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка и увидите палаццо Киджи, где заседает парламент Италии.

— по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка и увидите палаццо Киджи, где заседает парламент Италии. Пантеон — храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти.

— храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти. Площадь Навона — огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н. э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием.

— огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н. э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием. Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови.

— усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови. Площадь и собор Св. Петра — место, окутанное, возможно, самым большим количеством тайн в мире — это Ватикан. Вы услышите интереснейшие из них и оцените масштабность и значение архитектурного ансамбля площади.

Прикосновение к великому искусству

С древних времён лучшие таланты блистали в Риме: на протяжении нашего маршрута вы увидите в Римских церквях творения великих мастеров Возрождения и Барокко— Микеланджело, Рафаэля, Караваджо, Маратта, Пинтуриккиьо. Не раз услышите имя гениального архитектора и скульптура Бернини: увидите его роскошный фонтан Четырёх рек на площади Навона, рассказывающий легенду о мести и шутке в искусстве, слона на площади Санта Мария-сопра-Минерва и колоннаду собора Св. Петра, которая словно обнимает весь город.

Мы обязательно найдём время, чтобы попробовать лучшее римское мороженое и отдохнуть от впечатлений за чашкой капучино.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания.