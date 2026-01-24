37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте тайны Рима на экскурсии по его легендарным местам: от фонтана Треви до собора Св. Петра. Откройте для себя великие истории и художественные шедевры
Экскурсия по Риму откроет перед вами мир легенд и преданий, связанных с величайшими достопримечательностями города. Вы посетите Пантеон, фонтан Треви, Замок Святого Ангела и другие знаковые места.
Погрузитесь в историю и искусство, услышите о выдающихся жителях и тайных сюжетах, связанных с императорами, художниками и философами. Прогулка подарит незабываемые впечатления и откроет секреты Вечного города
Прогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны. Вы узнаете о преданиях Вечного города и о выдающихся жителях, услышите тайные сюжеты из жизни императоров, пап, художников и их муз, служителей искусства, философов, военачальников, разбойников и святых.
Классические достопримечательности в деталях
За 4,5 часа вы увидите множество римских сокровищ и погрузитесь в богатую интересными сюжетами, великую историю древнего города. Итак, в программе экскурсии:
Базилика Санта Мария дель Пополо, полная художественных сокровищ и одноименная площадь. Вы услышите предания, связанные с этими местами.
Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы.
Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание!
Площадь Колонна — по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка и увидите палаццо Киджи, где заседает парламент Италии.
Пантеон — храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти.
Площадь Навона — огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н. э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием.
Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови.
Площадь и собор Св. Петра — место, окутанное, возможно, самым большим количеством тайн в мире — это Ватикан. Вы услышите интереснейшие из них и оцените масштабность и значение архитектурного ансамбля площади.
Прикосновение к великому искусству
С древних времён лучшие таланты блистали в Риме: на протяжении нашего маршрута вы увидите в Римских церквях творения великих мастеров Возрождения и Барокко— Микеланджело, Рафаэля, Караваджо, Маратта, Пинтуриккиьо. Не раз услышите имя гениального архитектора и скульптура Бернини: увидите его роскошный фонтан Четырёх рек на площади Навона, рассказывающий легенду о мести и шутке в искусстве, слона на площади Санта Мария-сопра-Минерва и колоннаду собора Св. Петра, которая словно обнимает весь город.
Мы обязательно найдём время, чтобы попробовать лучшее римское мороженое и отдохнуть от впечатлений за чашкой капучино.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила читать дальшеуменьшить
также в Португалии и Германии.
Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников.
Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мария
Я получила большое удовольствие от экскурсии, большое спасибо
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Ирина
Гулять по Риму с Викторией — как читать увлекательную книгу, где каждая глава открывает новую эпоху. Она мастерски вплетала легенды в рассказ о достопримечательностях, делилась малоизвестными фактами и создавала неповторимую атмосферу. Маршрут был продуман до мелочей, а гибкость в корректировке программы сделала экскурсию по‑настоящему нашей. Огромное спасибо!
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Т
Татьяна
Благодарим Викторию за прекрасную экскурсию по Риму! Бронировали экскурсию на время круиза по Средиземноморью. После бронирования, учитывая что мы прибываем в порт Чивитавеккья (это в 80 км от Рима), попросили читать дальшеуменьшить
Викторию помочь с информацией, как нам добраться до места встречи. Благодаря ее разъяснениям путь до Рима мы преодолели благополучно, хотя и с небольшим опозданием - Виктория великодушно согласилась нас подождать. Виктория - это кладезь информации! Конечно, за четыре часа весь Рим не увидишь, но по главным достопримечательностям наш гид нас провел - как раз, то что нужно для первого знакомства с Вечным городом. На любые вопросы, возникающие у нас по ходу экскурсии, Виктория с готовностью отвечала. Чувствуется очень глубокое знание истории, архитектуры и культуры Рима и Ватикана. Спасибо Вам, Виктория, за приятно, интересно и познавательно проведенную экскурсию!
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О
Ольга
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления. Маршрут интересный, включает все главные достопримечательности Рима. Виктория, большая молодец. Очень много рассказывает о Риме историии, культуре, достопримечательностях. Дополняет классическую экскурсию рассказами об исторически значимых читать дальшеуменьшить
личностях. Отдельное спасибо за понимание и доброе отношение. Мы немного заблудились по пути на экскурсию и опоздали. Виктория нас дождалась и не только не сократила время экскурсии, но и уделила нам больше времени. Желаю Виктории удачи и ожидаю новых интересных маршрутов по Риму.
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С
Светлана
Замечательная экскурсия с чудесным гидом Викторией. Прошли и по основным туристическим местам и заглянули в укромные уголки и уютные римские дворики. 3 часа пролетели на одном дыхании. Очень интересная подача информации, читать дальшеуменьшить
много историй, легенд. Кроме экскурсионной программы получили еще и множество полезной информации о Риме для путешественника- где вкусно и по-римски пообедать, где купить сувениры, куда пойти на шоппинг и т. д. Благодарим Викторию за прекрасное погружение в Римскую историю.
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E
Elena
Спасибо большое Виктории за очень интересную и увлекательную экскурсию, мы остались довольны! Виктория - прекрасный рассказчик, показала нам Рим с совершенно незнакомой для нас стороны, она скорректировала под нас маршрут, читать дальшеуменьшить
провела с нами намного больше времени, чем планировалось, дала очень много советов, подсказала места, в которые мы самостоятельно сходили впоследствии и т. д. Очень много положительных эмоций и приобретенных знаний. Рекомендую на все 100%! Спасибо!
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