37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей

Victoria
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Victoria – ваш гид
Город сокровищ, художественных ценностей, тайн и великой истории захватит вас на экскурсии! А великая история не обходится без легенд и полулегендарных сюжетов. Их вы услышите на пьяцца Ди Спанья, Навона и Пополо, у фонтана Треви, Пантеона, Замка Святого Ангела, собора Св. Петра и на многих других улицах и площадях.
От 128 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии37 отзывов
4.95
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута

Что вас ожидает

Легенды и предания в каждом камне
Прогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны. Вы узнаете о преданиях Вечного города и о выдающихся жителях, услышите тайные сюжеты из жизни императоров, пап, художников и их муз, служителей искусства, философов, военачальников, разбойников и святых.

Классические достопримечательности в деталях
За три часа вы увидите множество римских сокровищ и погрузитесь в богатую интересными сюжетами, великую историю древнего города. Итак, в программе экскурсии:

  • Базилика Санта Мария дель Пополо — здесь преданиями поделится архитектурный ансамбль одноимённой площади.
  • Холм Пинчио и парк Боргезе — вы подниметесь по Наполеоновской лестнице, чтобы полюбоваться панорамами и узнать о вложениях Наполеона в Рим и аристократических дворцах виллы Боргезе. Кроме того, вас ждёт и другая впечатляющая смотровая площадка, также названная Наполеоновской.
  • Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы.
  • Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание!
  • Площадь Колонны — по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка Аврелия.
  • Площадь Монтечиторио — вы увидите одноимённый палаццо и палаццо Киджи, где заседает правительство, а также древнеегипетский обелиск с геральдическими звёздами.
  • Пантеон — храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти.
  • Площадь Навона — огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н.э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием.
  • Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови.
  • Площадь и собор Св. Петра — место, окутанное, возможно, самым большим количеством тайн в мире — это Ватикан. Вы услышите интереснейшие из них и оцените масштабность и значение архитектурного ансамбля площади.

Прикосновение к великому искусству
С древних времён лучшие таланты блистали в Риме: вы увидите творения великих мастеров Возрождения — Микеланджело, Рафаэля, Караваджо, Маратта, Пинтуриккио. Не раз услышите имя гениального архитектора и скульптура Бернини: увидите его роскошный фонтан Четырёх рек на площади Навона, рассказывающий легенду о мести и шутке в искусстве, слона на площади Санта Мария-сопра-Минерва и колоннаду собора Св. Петра, которая словно обнимает весь город.

Мы обязательно найдём время, чтобы попробовать лучшее римское мороженое и отдохнуть от впечатлений за чашкой капучино.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания.

Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута
Римские легенды классического маршрута

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 ноября 2019
Лучший гид! Рекомендую
31 октября 2019
Рим посещали уже во второй раз и решили заказать экскурсию с частным гидом.
Виктория - настоящий профи своего дела с большим опытом работы. Маршрут построен с остановками в интересных местах и пока вы отдыхаете, Виктория расскажет исторические факты и обратит внимание на детали, которых вы ранее не могли заметить. 3,5 часа прошли на одном дыхании.
4 августа 2019
Экскурсия понравилась, хоть, на субъективный взгляд, немного перегружена цифрами и именами и в конце сложно воспринималась. Спасибо!
26 мая 2019
Спасибо!
13 марта 2019
Прекрасная экскурсия! Благодаря Виктории мы не заметили как прошло время. Виктория очень тактичный, внимательный , пунктуальный гид. На все вопросы были получены ответы. С удовольствием воспользуемся сами в следующий раз и порекомендуем друзьям!
7 марта 2019
Все очень понравилось! Рекомендуем!
Елена
2 марта 2019
Виктория - прекрасный экскурсовод с отличным русским языком и знанием предмета. И главное, она полностью построилась под наши нужды, подкорректировала маршрут, рассказывала интересно и для ребенка в том числе. И ещё и переработала время, поскольку у нас оставалось ещё полчаса до поезда. Спасибо огромное, Виктория, за чудесный день в Риме.
28 января 2019
Спасибо большое Виктории за очень интересную и увлекательную экскурсию, мы остались довольны! Виктория - прекрасный рассказчик, показала нам Рим с совершенно незнакомой для нас стороны, она скорректировала под нас маршрут, провела с нами намного больше времени, чем планировалось, дала очень много советов, подсказала места, в которые мы самостоятельно сходили впоследствии и т.д. Очень много положительных эмоций и приобретенных знаний. Рекомендую на все 100%! Спасибо!
10 декабря 2018
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Наверное, мой отзыв не оригинален, но мы действительно узнали много интересного о Риме. Время пролетело незаметно, а хотелось слушать и слушать дальше. Спасибо Виктории, спасибо команде Tripster за удовольствие, которое мы получили
4 декабря 2018
Прекрасная экскурсия! Отдельное спасибо Виктории, которая провела ее несмотря на проливной дождь и попыталась скорректировать маршрут, чтобы нам было более комфортно. Очень интересно и по содержанию, узнали много нового. Хотя и шёл дождь, насладидтсь красотами Рима и были очень довольны. Всем рекомендую!
Ещё 27 отзывов

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