37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город сокровищ, художественных ценностей, тайн и великой истории захватит вас на экскурсии! А великая история не обходится без легенд и полулегендарных сюжетов. Их вы услышите на пьяцца Ди Спанья, Навона и Пополо, у фонтана Треви, Пантеона, Замка Святого Ангела, собора Св. Петра и на многих других улицах и площадях.

Что вас ожидает

Легенды и предания в каждом камне

Прогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны. Вы узнаете о преданиях Вечного города и о выдающихся жителях, услышите тайные сюжеты из жизни императоров, пап, художников и их муз, служителей искусства, философов, военачальников, разбойников и святых.

Классические достопримечательности в деталях

За три часа вы увидите множество римских сокровищ и погрузитесь в богатую интересными сюжетами, великую историю древнего города. Итак, в программе экскурсии:

Базилика Санта Мария дель Пополо — здесь преданиями поделится архитектурный ансамбль одноимённой площади.

— здесь преданиями поделится архитектурный ансамбль одноимённой площади. Холм Пинчио и парк Боргезе — вы подниметесь по Наполеоновской лестнице, чтобы полюбоваться панорамами и узнать о вложениях Наполеона в Рим и аристократических дворцах виллы Боргезе. Кроме того, вас ждёт и другая впечатляющая смотровая площадка, также названная Наполеоновской.

— вы подниметесь по Наполеоновской лестнице, чтобы полюбоваться панорамами и узнать о вложениях Наполеона в Рим и аристократических дворцах виллы Боргезе. Кроме того, вас ждёт и другая впечатляющая смотровая площадка, также названная Наполеоновской. Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы.

— живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости. Она очарует белой лестницей из травертина, у подножия которой журчит фонтан «Баркачча», а сверху композицию завершает церковь Святой Троицы. Узнав о легендах этого популярного уголка Рима, вы увидите старейшее кафе «Иль Греко», за столиками которого сидели Байрон, Стендаль, Вагнер, Гоголь, Достоевский, Феллини, Айвазовский, Брюллов и многие другие творцы. Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание!

— гимн чистейшей воде и акведукам Рима. Вы ощутите себя участником феерического водного праздника, проходящего на сцене Палаццо Поли, узнаете о морских скульптурах фонтана и его легендах. А бог Океан исполнит загаданное желание! Площадь Колонны — по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка Аврелия.

— по улице Корсо вы выйдете на площадь с древней колонной императора-философа Марка Аврелия. Площадь Монтечиторио — вы увидите одноимённый палаццо и палаццо Киджи, где заседает правительство, а также древнеегипетский обелиск с геральдическими звёздами.

— вы увидите одноимённый палаццо и палаццо Киджи, где заседает правительство, а также древнеегипетский обелиск с геральдическими звёздами. Пантеон — храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти.

— храм всех богов с потрясающим куполом с «глазом Бога», чья тайна до сих пор не разгадана. Здесь мы поговорим об античном наследии Рима и великом Рафаэле Санти. Площадь Навона — огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н.э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием.

— огромный фонтан с египетским обелиском, предание о Св. Агнессе, отражение интересов римлян, с 1 века до н.э. желающих «хлеба и зрелищ» — пьяцца Навона ошеломит разнообразием. Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови.

— усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови. Площадь и собор Св. Петра — место, окутанное, возможно, самым большим количеством тайн в мире — это Ватикан. Вы услышите интереснейшие из них и оцените масштабность и значение архитектурного ансамбля площади.

Прикосновение к великому искусству

С древних времён лучшие таланты блистали в Риме: вы увидите творения великих мастеров Возрождения — Микеланджело, Рафаэля, Караваджо, Маратта, Пинтуриккио. Не раз услышите имя гениального архитектора и скульптура Бернини: увидите его роскошный фонтан Четырёх рек на площади Навона, рассказывающий легенду о мести и шутке в искусстве, слона на площади Санта Мария-сопра-Минерва и колоннаду собора Св. Петра, которая словно обнимает весь город.

Мы обязательно найдём время, чтобы попробовать лучшее римское мороженое и отдохнуть от впечатлений за чашкой капучино.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания.