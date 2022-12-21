Откройте для себя неповторимую римскую уличную еду, наслаждаясь путешествием по центру Рима на бесшумном новом гольф карте. Всего за пару часов попробуйте и увидьте то, на что пешком обычно уходят дни!

Занимайте удобное место в комфортном красивом гольф карте, который провезет вас по самым вкусным местам Рима, как настоящего VIP. В компании лучших гидов Вечного города познакомьтесь с главными жемчужинами исторического центра, включая фонтан Треви, площадь Навона, Пантеон и другие, и удивитесь новому вкусу итальянской кухни, попробовав культовую римскую уличную еду: сочную пиццу-сэндвич Schiacciata с прошутто и пекорино, мортаделлой, страчателлой и фисташковым крем-соусом, горячие хрустящие суппли с мясным соусом и моцареллой и многое другое. Да здравствуют итальянские каникулы!

Вы попробуете и увидите:

Оцените возможность не стоять в часовой очереди в культовое место All’Antico Vinaio, чтобы съесть свежеиспечённую пиццу-сэндвич скьяччата с разными наполнениями: яркий на вкус сэндвич с прошутто и традиционным римским сыром пекорино, а также с нежной мортаделлой, сыром страчателла и фисташковым крем-соусом.

Попробуйте любимую уличную еду римлян – горячие хрустящие рисовые шарики «суппли» с мясным соусом и тающей моцареллой, а также гурмэ суппли «cacio pepe», пропитанные соусом из разных видов сыра.

Добавьте ещё больше радости в этот чудесный день бокалом игристого просекко!

Влюбитесь в домашнее итальянское мороженое, приготовленное одним из самых талантливых шефов мороженого в Риме.

Получите удовольствие от захватывающего путешествия на новом элегантном гольф каре в действительно небольшой группе (до 6 человек).

Наслаждаясь в пути завораживающим видом большинства “must see” достопримечательностей исторического центра Рима, таких как фонтан Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, античный рынок Траяна, президентский дворец Квиринале, узнайте от гида их удивительные истории и наполните ваши впечатления новыми знаниями и эмоциями.

Тур проходит не зависимо от погодных условий. На случай дождя гольф-кар оснащен шторками для защиты от дождя, и все дегустации проводятся внутри. Детям в возрасте от 2 до 12 лет обязательно пользоваться детским креслом безопасности/бустером во время поездки. Пожалуйста, заранее свяжитесь с организатором мероприятия, если вы едете с детьми, чтобы детское кресло безопасности было предоставлено для вашего тура без дополнительной оплаты. Детский билет не предусмотрен, стоимость одна для всех участников.