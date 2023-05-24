Давайте пройдем по архитектурным ансамблям мастера, который писал, что «победил мрамор»: я расскажу о жизни, успехах и творческом пути Бернини, о смыслах и особенностях его работ. А также устрою для вас фотосессию на фоне Вечного города. Маршрут охватит площади Навона, дель Пополо и Святого Петра, Испанскую лестницу и другие места-символы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Кем был Бернини?

На фоне памятников и мест, которые давно стали «брендами» Рима, вы узнаете о жизни и творчестве итальянского скульптора и архитектора. Понятным языком я расскажу о биографии Бернини, об особенностях его стиля и приемах, о дружбе с сильными мира сего и оставленном наследии.

Бернини в Риме

Мы начнем с шедевра, созданного Бернини уже в зрелом возрасте. В церкви Санта-Мария-делла-Виттория, красивой самой по себе, вы рассмотрите знаменитую скульптурную группу «Экстаз святой Терезы» и всю капеллу Корнаро.

Рим — город фонтанов. Одни из самых впечатляющих ему подарил Бернини. Вы поймете символизм фонтанов Тритона и Пчёл на площади Барберини. Полюбуетесь великолепным фонтаном Четырех рек на площади Навона и услышите об интригах и хитросплетениях обстоятельств, с которыми связано его возведение. Мы дойдем и до Испанской лестницы, у подножия которой стоит изящный фонтан-лодочка.

Вы познакомитесь с проектами Бернини на площади дель Пополо и пройдете по древнему пешеходному мосту Святого Ангела, который украшают 10 статуй, выполненных по проекту Бернини. Особое внимание обратим на двух ангелов, которых сделал сам мастер.

Завершится прогулка у монументальной колоннады собора Святого Петра, над которой Бернини трудился 50 лет.

Фотосессия в декорациях Рима

Во время экскурсии я также сделаю около полусотни снимков с вами на фоне достопримечательностей и просто с уютных локациях. Не волнуйтесь, если испытываете трудности с позированием — я помогу расслабиться в кадре и поймаю затвором ваши искренние эмоции.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия с фотосессией без обязательных дополнительных расходов. Возможные затраты — на кофе и перекусы по желанию.