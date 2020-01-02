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Кем был Бернини?

На фоне памятников и мест, которые давно стали «брендами» Рима, вы узнаете о жизни и творчестве итальянского скульптора и архитектора. Понятным языком я расскажу о биографии Бернини, об особенностях его стиля и приемах, о дружбе с сильными мира сего и оставленном наследии.

Бернини в Риме

Мы начнем с шедевра, созданного Бернини уже в зрелом возрасте. В церкви Санта-Мария-делла-Виттория, красивой самой по себе, вы рассмотрите знаменитую скульптурную группу «Экстаз святой Терезы» и всю капеллу Корнаро.

Рим — город фонтанов. Одни из самых впечатляющих ему подарил Бернини. Вы поймете символизм фонтанов Тритона и Пчёл на площади Барберини. Полюбуетесь великолепным фонтаном Четырех рек на площади Навона и услышите об интригах и хитросплетениях обстоятельств, с которыми связано его возведение. Мы дойдем и до Испанской лестницы, у подножия которой стоит изящный фонтан-лодочка.

Вы познакомитесь с проектами Бернини на площади дель Пополо и пройдете по древнему пешеходному мосту Святого Ангела, который украшают 10 статуй, выполненных по проекту Бернини. Особое внимание обратим на двух ангелов, которых сделал сам мастер.

Завершится прогулка у монументальной колоннады собора Святого Петра, над которой Бернини трудился 50 лет.