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Пройти по следам Бернини, узнать о его судьбе и «прочитать» скульптуры

Евгений
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Евгений – ваш гид
Давайте пройдем по архитектурным ансамблям мастера, который писал, что «победил мрамор»: я расскажу о жизни, успехах и творческом пути Бернини, о смыслах и особенностях его работ.

Маршрут охватит площади Навона, дель Пополо и Святого Петра, Испанскую лестницу и другие места-символы Вечного города.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Республика
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр

Что вас ожидает

Кем был Бернини?
На фоне памятников и мест, которые давно стали «брендами» Рима, вы узнаете о жизни и творчестве итальянского скульптора и архитектора. Понятным языком я расскажу о биографии Бернини, об особенностях его стиля и приемах, о дружбе с сильными мира сего и оставленном наследии.

Бернини в Риме
Мы начнем с шедевра, созданного Бернини уже в зрелом возрасте. В церкви Санта-Мария-делла-Виттория, красивой самой по себе, вы рассмотрите знаменитую скульптурную группу «Экстаз святой Терезы» и всю капеллу Корнаро.

Рим — город фонтанов. Одни из самых впечатляющих ему подарил Бернини. Вы поймете символизм фонтанов Тритона и Пчёл на площади Барберини. Полюбуетесь великолепным фонтаном Четырех рек на площади Навона и услышите об интригах и хитросплетениях обстоятельств, с которыми связано его возведение. Мы дойдем и до Испанской лестницы, у подножия которой стоит изящный фонтан-лодочка.

Вы познакомитесь с проектами Бернини на площади дель Пополо и пройдете по древнему пешеходному мосту Святого Ангела, который украшают 10 статуй, выполненных по проекту Бернини. Особое внимание обратим на двух ангелов, которых сделал сам мастер.

Завершится прогулка у монументальной колоннады собора Святого Петра, над которой Бернини трудился 50 лет.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов. Возможные затраты — на кофе и перекусы по желанию.

Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр
Рим — барочный шедевр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Республика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую

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