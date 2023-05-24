Индивидуальная фото-прогулка по Риму с профессиональным фотографом. Узнайте о шедеврах Бернини и получите яркие снимки на фоне знаменитых достопримечательностей
Давайте пройдем по архитектурным ансамблям мастера, который писал, что «победил мрамор»: я расскажу о жизни, успехах и творческом пути Бернини, о смыслах и особенностях его работ. А также устрою для вас фотосессию на фоне Вечного города.
Маршрут охватит площади Навона, дель Пополо и Святого Петра, Испанскую лестницу и другие места-символы.
На фоне памятников и мест, которые давно стали «брендами» Рима, вы узнаете о жизни и творчестве итальянского скульптора и архитектора. Понятным языком я расскажу о биографии Бернини, об особенностях его стиля и приемах, о дружбе с сильными мира сего и оставленном наследии.
Бернини в Риме
Мы начнем с шедевра, созданного Бернини уже в зрелом возрасте. В церкви Санта-Мария-делла-Виттория, красивой самой по себе, вы рассмотрите знаменитую скульптурную группу «Экстаз святой Терезы» и всю капеллу Корнаро.
Рим — город фонтанов. Одни из самых впечатляющих ему подарил Бернини. Вы поймете символизм фонтанов Тритона и Пчёл на площади Барберини. Полюбуетесь великолепным фонтаном Четырех рек на площади Навона и услышите об интригах и хитросплетениях обстоятельств, с которыми связано его возведение. Мы дойдем и до Испанской лестницы, у подножия которой стоит изящный фонтан-лодочка.
Вы познакомитесь с проектами Бернини на площади дель Пополо и пройдете по древнему пешеходному мосту Святого Ангела, который украшают 10 статуй, выполненных по проекту Бернини. Особое внимание обратим на двух ангелов, которых сделал сам мастер.
Завершится прогулка у монументальной колоннады собора Святого Петра, над которой Бернини трудился 50 лет.
Фотосессия в декорациях Рима
Во время экскурсии я также сделаю около полусотни снимков с вами на фоне достопримечательностей и просто с уютных локациях. Не волнуйтесь, если испытываете трудности с позированием — я помогу расслабиться в кадре и поймаю затвором ваши искренние эмоции.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с фотосессией без обязательных дополнительных расходов. Возможные затраты — на кофе и перекусы по желанию.
Съёмка проходит на камеру Sony Alpha A9 II
В течение 2-4 дней (в зависимости от количества других заказов) вы получите ссылку на Яндекс. диск. За час прогулки получается 35-40 снимков в цвете, также можно выбрать кадры на детальную ретушь. По желанию можно заказать услугу стилиста и аренду нарядов (детали уточняйте отдельно)
Также можно провести фотосессию без экскурсии и заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съемок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
фонтан Тритона на площади Барберини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. читать дальшеуменьшить
Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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–
2
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Mariia
Фотки из профиля были не настолько хороши, как профиль Евгения в инсте, что и помогло при выборе. И это был практически лучший опыт из путешествий - во-первых, сами фотки огонь читать дальшеуменьшить
(смотрите сами), работа Евгения и его супруги офигенно профессиональна - я заказывала съемку для сестры, вещей у нее было пол рюкзака с минимумом спортивных вещей. Ей дистанционно собрали образ и за двухчасовую съёмку сдали около сотни кадров, процесс сопровождался советами по позированию, распитием кофе, поеданием круассанов. ТНа Треви мы собрались в 9, народу была просто толпища, но по фоткам даже и не скажешь. Определенно рекомендую. Для сравнения в Германии мы заплатили 300 евро всего за 10 готовых кадров, половина из которых даже не сильно понравились, поэтому у Жени забронировали фотосессию и в Венеции на сентябрь. Спасибо и удачи, ребята, вы супер!
+2
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Марина
Все понравилось, доплатили еще за полчаса, так как хотели три локации и фотки нам нравились, и фотограф, и погода, в общем - шло хорошо). Нам не нужно было никакую экскурсию читать дальшеуменьшить
рассказывать, мы хотели симпатичные фотки, а так как списались с ребятами (с Евгением и его супругой) заранее, то нам успели предоставить два нарядных платья и обувь, оказывается и так можно было (за очень небольшую доплату, отдельное за это спасибо). Фото обещали в течении недели, на деле залили в облако на следующий день, обрабатывать там нечего, очень приятные и живые кадры. Рекомендую, спасибо и удачи!
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Алина
Это ПОТРЯСАЮЩЕ! Когда я выложила фото в соц сети, зависти друзей не было предела, все подумали, я снималась для журнала 😂😂 Впрочем, весь сервис был на уровне модельной съемки: меня читать дальшеуменьшить
накрасили, сделали прическу, помогли выбрать лучшие ракурсы, шикарное платье взяла в аренду у того же фотографа (кстати было много нарядов на выбор), дополнительно заказала съемку с дрона для видео в рилс. Все прошло супер и я счастлива похвастаться такими фото ❤️❤️❤️
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Т
Таня+Саша
Евгений прекрасный фотограф. Милый, терпеливый, очень профессиональный и отзывчивый. Мы начали сесию вовремя, в солнечную погоду. И в процессе начался дождь. От мелкого до проливного. Евгений не прекратил и не читать дальшеуменьшить
перенес сесию. Мы фотографировались под дождем в Риме и это было прекрасно! Евгений знает прекрасные скрытые локации города. Нас ьыло три тети - не один/ одна или пара, а целых трп разноплановые тети-))) Евгений уделил внимание каждой, у каждой поймал характер и к каждой нашел подход. Прислал нам тройной пакет фотографий. Мы в восторге и от процесса и от результата.
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Е
Елена
Евгений-прекрасный профессионал своего дела. Провел непринужденную фотосессию по улицам Рим. Для нас с мужем это был первый опыт, но Евгений так тактично нас направлял, что мы расслабились, были собой и получали удовольствие от прогулки и фотосессии. Просто огромное восхищение полученными фотографиями. Полный восторг.
+2
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Александра
Начну с того, что на мои даты все было забронировано. Но я все равно написала Евгению и спросила, получится ли фотопрогулка. И она получилась)
У Евгения жена - тоже фотограф, аккаунт читать дальшеуменьшить
в инстаграме ведут вдвоем. Посмотрев их фотографии, я поняла, что мне нравится. Так и вышло. Максимум вовлечености, советов до (что лучше надеть, какие предпочтения). Рим - чудесный город, но его легко испортить безвкусицей.
Все фотографии мне понравились. Но самое замечательное, было поговорить и послушать за местную жизнь, историю мест, где мы гуляли и какие-то личные впечатления. Короче, мне было очень легко и комфортно! Обожаю таких людей))
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